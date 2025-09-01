Fonda Doña Florinda: revisa los precios de las entradas y artistas confirmados por día. Foto: Fonda Doña Florinda Instagram

Se terminaron de alistar los detalles de la próxima edición de la Fonda Doña Florinda, que este año llevará música en vivo durante cuatro días.

La invitación de Fiestas Patrias es para disfrutar de la tradición nacional, el cuecódromo, juegos típicos y comida entre el 18 y el 21 de septiembre en Walter Martínez 2295, La Florida.

Venta de entradas para la Fonda Doña Florinda

La entradas para este evento se compran por día mediante el sistema Puntoticket, donde actualmente se mantienen precios de la segunda preventa a $17.250 más cargo por servicio.

Para la semana de Fiestas Patrias se habilitarán boletos generales con un valor completo de $19.550; para niños de 6 a 13 años por $5.750 y estacionamiento a $13.800.

Respecto a los artistas invitados, recientemente se liberó la parrilla completa de cantantes y grupos que serán parte de la fonda en La Florida, donde Chico Trujillo y Ráfaga dirán presente en tres de las cuatro jornadas.

También estarán en el escenario Américo, Los Charros de Luchito y Rafael, Los Vásquez, Noche de Brujas y Zúmbale Primo, entre otros. Revisa la programación en la siguiente imagen.