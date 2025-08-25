SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Gobierno lanza campaña para convocar nuevas familias de acogida

Actualmente más de 5 mil menores están al cuidado del Servicio de Protección a la Niñez y Adolescencia, de ellos 727 tienen entre 0 y 3 años.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja

Bajo el slogan “Cambiemos su historia”, el Ministerio de Desarrollo Social lanzó una convocatoria para sumar a más familias de acogida que cuiden de menores de edad que fueron separados de sus familias por orden de un tribunal.

De acuerdo a las cifras del Mideso, en los últimos años se ha registrado un aumento en los niños, niñas y adolescentes viven en residencias del Servicio de Protección a la Niñez y Adolescencia. Actualmente, el sistema tiene a su cuidado más de 5 mil menores, de ellos 727 tienen entre 0 y 3 años.

La campaña busca “retratar la realidad de los menores” que han sido separados de su familia por Justicia y retratar “cómo sus vidas pueden cambiar al ser recibidos de manera transitoria en el hogar de una familia de acogida”, sostienen desde la cartera.

Al respecto, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, destacó que “el fortalecimiento del cuidado alternativo ha sido una pieza clave en nuestra agenda de protección integral”.

“Ejemplo de esto ha sido la promulgación de la nueva Ley de Adopción, que estuvo dormida en el Congreso 12 años y que sacamos adelante gracias al diálogo, permitiendo la adopción por parte de familias de acogida, de manera excepcional, por quienes han estado al cuidado por 18 meses ininterrumpidamente de un niño, niña o adolescente”, sostuvo.

En ese sentido, desde el Mideso resaltan que ante el aumento de las derivaciones, “sumar más familias de acogida que puedan entregar cuidado, contención y protección temporal a niños y niñas se ha convertido en una urgencia”.

Requisitos para postular

En detalle, quienes deseen ser familia de acogida de un menor de edad, deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de edad
  • No tener antecedentes penales
  • No estar inhabilitado para trabajar con lactantes, niños, niñas o adolescentes
  • Contar con ingresos regulares
  • Tener una red de apoyo
  • Entre otros

Una vez finalizada la primera etapa, los postulantes pasan por un proceso de evaluación de idoneidad, que considera entrevistas y visitas domiciliarias a ellos y su red de apoyo.

También se consideran capacitaciones por parte de profesionales especializados. Desde el ministerio precisaron que el proceso total desde la solicitud puede durar, en promedio, seis meses.

El director nacional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Claudio Castillo, explicó que “no es necesario estar casado o tener hijos para acoger".

“Hoy, por ejemplo, tenemos dos hermanos jóvenes que decidieron hacerlo juntos y cuidan a un pequeño. También está Michele quien es profesora jubilada y se animó a acoger a una bebé, ahora que sus hijos son adultos e independientes. Lo verdaderamente importante es tener las ganas de cambiar la historia de un niño, niña o adolescente”, sostuvo.

La postulación para ser una familia de acogida se debe hacer a través del sitio servicioproteccion.gob.cl.

Más sobre:Familia de acogidaMidesoMinisterio de Desarrollo SocialAdopcionesAdoptar niños

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Antiguo líder del Cartel de Sinaloa “El Mayo” Zambada se declara culpable por crimen organizado en EE.UU.

Quién era Verónica Echegui, la estrella del cine español que falleció a los 42 años

Declaraciones de esposa de Kaiser contra Kast tensionan pacto con republicanos

Contactan a Daddy Yankee para el cierre de la Teletón en el Estadio Nacional y descartan su paso por el Festival de Viña

Echecopar deja la Segpres y se suma a Hacienda como jefe de gabinete de Grau

Hospital Nasser y nuevo asesinato de periodistas: el dramático historial de ataques contra el mayor hospital del sur de Gaza

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

3.
Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

4.
Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

5.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Servicios

Últimos días con restricción vehicular en la RM: revisa los dígitos y cuándo termina

Últimos días con restricción vehicular en la RM: revisa los dígitos y cuándo termina

Gobierno lanza campaña para convocar nuevas familias de acogida

Gobierno lanza campaña para convocar nuevas familias de acogida

Rating del domingo 24 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 24 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Declaraciones de esposa de Kaiser contra Kast tensionan pacto con republicanos
Chile

Declaraciones de esposa de Kaiser contra Kast tensionan pacto con republicanos

De sheriff a investigado: Fiscalía indagará rol del alcalde de Curacaví tras detención de cinco imputados en el homicidio

Socialismo Democrático pide ajustes en el comando de Jeannette Jara y apunta contra Darío Quiroga y Camila Miranda

Socovesa reporta caída en ingresos, aunque reduce sus pérdidas y su deuda
Negocios

Socovesa reporta caída en ingresos, aunque reduce sus pérdidas y su deuda

Asesores económicos de candidatos se enfrentan por recortes fiscales y Briones tilda de “populismo” la cifra de republicanos

Las otras propuestas económicas de Kast: limitar envío de remesas y cambios administrativos al SEIA

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes
Tendencias

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes

5 fraudes digitales comunes que usualmente van dirigidos a adultos mayores y cómo evitarlos, según Kaspersky

Venezolanos se enlistan en la milicia en respuesta a las amenazas de Estados Unidos

La U no abandona a sus hinchas hospitalizados en Argentina: el presidente y el abogado de Azul Azul viajan con camiseta autografiada
El Deportivo

La U no abandona a sus hinchas hospitalizados en Argentina: el presidente y el abogado de Azul Azul viajan con camiseta autografiada

Los testimonios claves del árbitro y del oficial de la Conmebol que marcarán el futuro de Independiente y la U

Rahm gana de nuevo: el Torque de Niemann y Pereira termina sexto en el LIV Golf por equipos

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día
Finde

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Quién era Verónica Echegui, la estrella del cine español que falleció a los 42 años
Cultura y entretención

Quién era Verónica Echegui, la estrella del cine español que falleció a los 42 años

Contactan a Daddy Yankee para el cierre de la Teletón en el Estadio Nacional y descartan su paso por el Festival de Viña

Arquitectura Neoandina: creador de los cholets de Bolivia ofrecerá charla en la Usach

Antiguo líder del Cartel de Sinaloa “El Mayo” Zambada se declara culpable por crimen organizado en EE.UU.
Mundo

Antiguo líder del Cartel de Sinaloa “El Mayo” Zambada se declara culpable por crimen organizado en EE.UU.

Hospital Nasser y nuevo asesinato de periodistas: el dramático historial de ataques contra el mayor hospital del sur de Gaza

Trump habló con Putin sobre la posibilidad de limitar sus respectivos arsenales nucleares

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo