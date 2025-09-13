SUSCRÍBETE
Hasta 35°C: pronostican altas temperaturas para zonas de dos nortinas regiones del país

El fenómeno comenzará a desarrollarse desde la mañana de este domingo 14 de septiembre.

Por 
Sebastián Yeza
Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

La tarde de este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó altas temperaturas, que superarían los 30°C, desde este domingo en dos regiones del norte del país.

Se trata de un aviso meteorológico por altas temperaturas, el cual se emitió a las 15.40 horas de este sábado, y que anticipan máximas de hasta 35°C en algunas zonas.

En concreto, las regiones afectadas serán la pampa de la Región de Antofagasta; y la precordillera de la Región de Atacama.

La DMC anticipó que el fenómeno se desarrollará entre la mañana del domingo 14 de septiembre y la tarde del lunes 15.

Proyecciones de temperaturas máximas

Región de Antofagasta (Pampa)

Domingo 14: 33°C a 35°C

Lunes 15: 33°C a 35°C

Región de Atacama (Precordillera)

Domingo 14: 32° a 34°C

Lunes 15: 32° a 34°C

