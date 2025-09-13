Hasta 35°C: pronostican altas temperaturas para zonas de dos nortinas regiones del país
El fenómeno comenzará a desarrollarse desde la mañana de este domingo 14 de septiembre.
La tarde de este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó altas temperaturas, que superarían los 30°C, desde este domingo en dos regiones del norte del país.
Se trata de un aviso meteorológico por altas temperaturas, el cual se emitió a las 15.40 horas de este sábado, y que anticipan máximas de hasta 35°C en algunas zonas.
En concreto, las regiones afectadas serán la pampa de la Región de Antofagasta; y la precordillera de la Región de Atacama.
La DMC anticipó que el fenómeno se desarrollará entre la mañana del domingo 14 de septiembre y la tarde del lunes 15.
Proyecciones de temperaturas máximas
Región de Antofagasta (Pampa)
Domingo 14: 33°C a 35°C
Lunes 15: 33°C a 35°C
Región de Atacama (Precordillera)
Domingo 14: 32° a 34°C
Lunes 15: 32° a 34°C
