SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Lo que tienes que saber: Domingo 21 de diciembre

    Gloria FaúndezPor 
    Gloria Faúndez

    José Antonio Kast (59 años) es el nuevo Presidente electo de Chile para el período 2026-2030. El triunfo no sorpresivo, pero contundente del líder republicano puso sino término, al menos un punto de suspenso en la configuración de un nuevo ciclo político tras el estallido social de 2019. Por lo pronto, Kast ingresa a la historia de Chile como el segundo líder de la derecha en llegar al poder desde la recuperación de la democracia en 1990, un podio que comparte con Sebastián Piñera, quien conquistó La Moneda en dos oportunidades.

    Por más agresivas que sean las campañas -y esta vaya que lo fue a ratos- el país dio señales institucionales que nos diferencian de buena parte del mundo y que nos deben hacer sentir orgullosos: a menos de dos horas del cierre de mesas y con el 25% apenas de los votos escrutados la candidata oficialista, Jeannette Jara, reconoció su derrota, llamó y visitó a Kast. Lo propio hizo el Presidente Gabriel Boric, quien lo felicitó y lo invitó al día siguiente a La Moneda para coordinar el traspaso de mando.

    Sólo la disposición que incluyó el gobierno en el proyecto de reajuste del sector público y que limitaría futuros despidos de los funcionarios del aparato estatal -una ley de “amarre” según las futuras autoridades- ha generado hasta ahora un desencuentro mayor entre ambos bloques.

    Kast comenzó a definir su gabinete y su viaje a Argentina -el primero como Presidente electo- permitió no sólo exhibir su cercanía con el gobierno de Javier Milei sino que dio luces de su interés por sumar al actual secretario de Política Económica y viceministro de Economía del gobierno trasandino, José Luis Daza, a su equipo económico. Los líderes de área, por así decirlo, están definidos y acompañaron a Kast a su visita a La Moneda: Claudio Alvarado, en lo político; María Jesús Wulff, en lo social y Jorge Quiroz, en el área de la economía.

    Acaso lo más llamativo de primera semana del Presidente electo fue su disposición a vivir en La Moneda, donde Carlos Ibáñez del Campo fue su último inquilino, en 1958. Con ello, pretende consolidar el carácter de “emergencia” de su gobierno.

    El oficialismo -en tanto- comienza a vivir su propio tránsito de regreso a la oposición y los ajustes de cuentas -y también autocríticas- ya comenzaron a desatarse: Cómo se procese si la culpa de la derrota fue de Boric o de la candidata Jara pondrá en duda la continuidad de la coalición a futuro.

    Más sobre:José Antonio KastPresidente Gabriel BoricElecciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fallece Juan Fuentes Espinoza, referente de la radiodifusión y director de Radio Oceanía FM de Talcahuano

    Ataque armado en las afueras de Johannesburgo deja 10 muertos y 10 heridos

    Aldo Lema, economista: “Un plazo de seis meses es razonable para que la ciudadanía evalúe si las expectativas se están cumpliendo”

    La predilección de Starbucks por el mercado chileno

    Pablo González, gerente general de ILC: “Creo que hemos tenido suficientes reformas”

    El fantasma del estallido que sacude al oficialismo

    Lo más leído

    1.
    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

    2.
    Temblor hoy, domingo 21 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 21 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Temblor hoy, sábado 20 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 20 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    5.
    Caravana Navideña Coca Cola en Coquimbo: revisa el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en Coquimbo: revisa el recorrido y horario

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Temblor hoy, domingo 21 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 21 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lo que tienes que saber: Domingo 21 de diciembre

    Lo que tienes que saber: Domingo 21 de diciembre

    Hasta 34°C de máxima: pronostican altas temperaturas en dos regiones del centro-norte para el martes

    Hasta 34°C de máxima: pronostican altas temperaturas en dos regiones del centro-norte para el martes

    Temblor hoy, domingo 21 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, domingo 21 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El fantasma del estallido que sacude al oficialismo

    Darío Quiroga: “Jeannette Jara era la candidata justa para este escenario, ninguna otra habría mejorado su performance”

    Aldo Lema, economista: “Un plazo de seis meses es razonable para que la ciudadanía evalúe si las expectativas se están cumpliendo”
    Negocios

    Aldo Lema, economista: “Un plazo de seis meses es razonable para que la ciudadanía evalúe si las expectativas se están cumpliendo”

    La predilección de Starbucks por el mercado chileno

    Pablo González, gerente general de ILC: “Creo que hemos tenido suficientes reformas”

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio
    Tendencias

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    El espeluznante crimen por el que fue condenado el encargado de la morgue de la facultad de Medicina de Harvard

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”

    Los Leones de Quilpué se quedan con el juego 4 ante Valdivia y se coronan en la Liga Nacional de Básquetbol
    El Deportivo

    Los Leones de Quilpué se quedan con el juego 4 ante Valdivia y se coronan en la Liga Nacional de Básquetbol

    Las confesiones de Anastasiia Velozo: “Fui al Mundial con el presentimiento de que volvería con una medalla”

    Director deportivo de Querétaro explica el revolucionario método para contratar a Esteban González

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional

    Pluribus: Rhea Seehorn y la génesis de una de las joyas del streaming de 2025

    Los malditos y los listos

    Ataque armado en las afueras de Johannesburgo deja 10 muertos y 10 heridos
    Mundo

    Ataque armado en las afueras de Johannesburgo deja 10 muertos y 10 heridos

    Pedro Sánchez: La resistencia del líder español ante la crisis de corrupción y acoso del PSOE

    “Robo y secuestro”: Venezuela condena la incautación de un segundo petrolero y asegura que no quedará impune

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad