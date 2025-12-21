Lo que tienes que saber: Domingo 21 de diciembre

José Antonio Kast (59 años) es el nuevo Presidente electo de Chile para el período 2026-2030. El triunfo no sorpresivo, pero contundente del líder republicano puso sino término, al menos un punto de suspenso en la configuración de un nuevo ciclo político tras el estallido social de 2019. Por lo pronto, Kast ingresa a la historia de Chile como el segundo líder de la derecha en llegar al poder desde la recuperación de la democracia en 1990, un podio que comparte con Sebastián Piñera, quien conquistó La Moneda en dos oportunidades.

Por más agresivas que sean las campañas -y esta vaya que lo fue a ratos- el país dio señales institucionales que nos diferencian de buena parte del mundo y que nos deben hacer sentir orgullosos: a menos de dos horas del cierre de mesas y con el 25% apenas de los votos escrutados la candidata oficialista, Jeannette Jara, reconoció su derrota, llamó y visitó a Kast. Lo propio hizo el Presidente Gabriel Boric, quien lo felicitó y lo invitó al día siguiente a La Moneda para coordinar el traspaso de mando.

Sólo la disposición que incluyó el gobierno en el proyecto de reajuste del sector público y que limitaría futuros despidos de los funcionarios del aparato estatal -una ley de “amarre” según las futuras autoridades- ha generado hasta ahora un desencuentro mayor entre ambos bloques.

Kast comenzó a definir su gabinete y su viaje a Argentina -el primero como Presidente electo- permitió no sólo exhibir su cercanía con el gobierno de Javier Milei sino que dio luces de su interés por sumar al actual secretario de Política Económica y viceministro de Economía del gobierno trasandino, José Luis Daza, a su equipo económico. Los líderes de área, por así decirlo, están definidos y acompañaron a Kast a su visita a La Moneda: Claudio Alvarado, en lo político; María Jesús Wulff, en lo social y Jorge Quiroz, en el área de la economía.

Acaso lo más llamativo de primera semana del Presidente electo fue su disposición a vivir en La Moneda, donde Carlos Ibáñez del Campo fue su último inquilino, en 1958. Con ello, pretende consolidar el carácter de “emergencia” de su gobierno.

El oficialismo -en tanto- comienza a vivir su propio tránsito de regreso a la oposición y los ajustes de cuentas -y también autocríticas- ya comenzaron a desatarse: Cómo se procese si la culpa de la derrota fue de Boric o de la candidata Jara pondrá en duda la continuidad de la coalición a futuro.