Lo que tienes que saber: Domingo 28 de diciembre

La segunda semana del Presidente electo, José Antonio Kast, ha ido confirmando su afán por poner un sello de celeridad a su futuro gobierno. Así, ya sumó su segundo viaje al exterior -Ecuador- que le demandó una escala en Perú para reunirse con el canciller de ese país. Una sutileza de la diplomacia que neutralizó lo que para algunos pudo ser un paso en falso con un país fronterizo.

El puzle ministerial -en tanto- ya comienza a revelar algunas piezas (en esta edición de LT Domingo hay información ad hoc) que configuran que Kast incorporará a nuevas fuerzas, además de las republicanas y libertarias, originarias de su proyecto, pero que los personeros de Chile Vamos que desembarquen en su equipo tendrán un sello más de elección personal que de los partidos.

La postulación de Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU, la denominada “norma de amarre” que dificultará, en caso de ser aprobada en el Congreso, la desvinculación de funcionarios públicos y el regreso del rol de Primera Dama asoman como los primeros puntos de tensión entre autoridades salientes y entrantes. Sobre el primero, Kast mantuvo la incógnita al señalar que se resolverá una vez que asuma formalmente; el segundo anuncia más turbulencias, amenaza de acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, incluida y, en la tercera, voces del actual oficialismo salieron a embestir los dichos de Irina Karamanos, expareja del Presidente Gabriel Boric y la encargada de haber dado un punto final -que ahora se ve como suspensivo, a la figura de la esposa del Mandatario.

El PC -en tanto- agita el debate sobre la identidad que adoptará el oficialismo una vez que en marzo se transforme en oposición. Las conclusiones del pleno de esa colectividad, llamando a movilizaciones para enfrentar a la administración Kast, encontró amplia oposición entre socialistas y pepedés que piden distinguir entre la legítima defensa de posturas y la agitación como herramienta política.

El mundo sin Donald Trump ya parece no explicarse. Desde el bloqueo a Venezuela que deviene en una aumento de la presión militar para que caiga Nicolás Maduro hasta la cita pendiente entre el mandatario norteamericano y su par de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por el plan de paz que ponga término a la invasión rusa, Trump aparecer como actor protagónico, lo que no necesariamente -más parece que no- es una buena noticia.