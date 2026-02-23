SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026 este lunes

    El 23 de febrero tiene programada la segunda jornada festivalera junto a tres invitados que subirán a la Quinta Vergara.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026 este lunes. Foto referencial de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El pasado domingo comenzó la nueva edición del Festival de Viña 2026 y para este lunes continúa con su segunda jornada en la Quinta Vergara.

    Será un total de seis noches en las que se podrá disfrutar de una serie de invitados nacionales e internacionales de la música y el humor, que se presentarán ante el público junto a la conducción de Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.

    Artistas del Festival de Viña hoy

    La parrilla del Festival de Viña 2026 indica que hoy, lunes 23 de febrero, se presentan los siguientes artistas:

    • Pet Shop Boys
    • Rodrigo Villegas
    • Bomba Estéreo

    El evento se transmite en horario estelar por las pantallas de Mega y de forma online mediante la plataforma Disney+.

    Foto Instagram: @municipiovina.
    Más sobre:TelevisiónFestival de ViñaFestival de Viña 2026ViñaViña 2026ArtistasInvitadosProgramaciónParrillaLunes23 de febrero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Esta semana se llevará a cabo segunda fase del desalojo del Campamento Dignidad en La Florida

    Municipales en Francia: El poco ortodoxo hijo de Nicolas Sarkozy intenta conquistar la sureña localidad de Menton

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    Director del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas: “La protección ante incendios sigue siendo prioritaria”

    Exembajador Fernández y sanción de EE.UU. a funcionarios de gobierno: “Estábamos advertidos y nos metimos en un campo muy complicado”

    Excanciller Walker lanza advertencia por viaje de Kast a cumbre en EE.UU.: “Se puede transformar en un besamanos a Trump”

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, domingo 22 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 22 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    La programación del Festival de Viña 2026 con los artistas por día

    La programación del Festival de Viña 2026 con los artistas por día

    3.
    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    4.
    Temblor hoy, lunes 23 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 23 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Dónde y a qué hora ver en vivo la transmisión del Festival de Viña 2026

    Dónde y a qué hora ver en vivo la transmisión del Festival de Viña 2026

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 23 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 23 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    Los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026 este lunes
    Chile

    Los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026 este lunes

    Esta semana se llevará a cabo segunda fase del desalojo del Campamento Dignidad en La Florida

    Director del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas: “La protección ante incendios sigue siendo prioritaria”

    Bolsas inician la semana a la baja y el oro sube tras anuncio de nuevos aranceles globales de Trump
    Negocios

    Bolsas inician la semana a la baja y el oro sube tras anuncio de nuevos aranceles globales de Trump

    Novo Nordisk se derrumba en bolsa después de que su fármaco para bajar de peso no igualara al de Eli Lilly en el ensayo

    Los desconocidos números -y peleas- por los US$ 2.715 millones de la gratuidad que destapó una consulta al TDLC de siete universidades privadas

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida
    Tendencias

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    Cómo fue el operativo que terminó con la muerte de “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    El sencillo cambio en la alimentación que puede hacer perder grasa y bajar de peso, según un estudio

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 4
    El Deportivo

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 4

    El importante salto de Alejandro Tabilo en el ranking que es oficializado por la ATP

    Con un lienzo que decía “Ganen o mueran”: hinchas de Newell’s realizan ataque con bomba molotov e incendian auto de jugador

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Mira aquí el show completo de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026
    Cultura y entretención

    Mira aquí el show completo de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    Neil Tennant de Pet Shop Boys: su paso por Marvel, su trabajo como crítico musical y su entrevista con Madonna

    Matteo Bocelli refuerza su vínculo con Chile interpretando Gracias a la Vida al cierre de la primera noche de Viña

    Municipales en Francia: El poco ortodoxo hijo de Nicolas Sarkozy intenta conquistar la sureña localidad de Menton
    Mundo

    Municipales en Francia: El poco ortodoxo hijo de Nicolas Sarkozy intenta conquistar la sureña localidad de Menton

    Operación contra ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, deja al menos 26 muertos en México

    Al menos 25 detenidos por los disturbios tras la muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en México

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio