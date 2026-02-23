Los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026 este lunes
El 23 de febrero tiene programada la segunda jornada festivalera junto a tres invitados que subirán a la Quinta Vergara.
El pasado domingo comenzó la nueva edición del Festival de Viña 2026 y para este lunes continúa con su segunda jornada en la Quinta Vergara.
Será un total de seis noches en las que se podrá disfrutar de una serie de invitados nacionales e internacionales de la música y el humor, que se presentarán ante el público junto a la conducción de Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.
Artistas del Festival de Viña hoy
La parrilla del Festival de Viña 2026 indica que hoy, lunes 23 de febrero, se presentan los siguientes artistas:
- Pet Shop Boys
- Rodrigo Villegas
- Bomba Estéreo
El evento se transmite en horario estelar por las pantallas de Mega y de forma online mediante la plataforma Disney+.
