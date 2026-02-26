Los artistas que se presentan en el Festival de Viña 2026 este jueves
El 26 de febrero cuenta con la quinta y penúltima noche festivalera en la Quinta Vergara.
Llega la quinta y penúltima noche de presentaciones por el Festival de Viña del Mar, que continúa con la puesta en escena de los artistas en la Quinta Vergara.
La invitación permite disfrutar tanto en el recinto como por televisión de una serie de invitados nacionales e internacionales de la música y el humor, que se presentan ante el público junto a la conducción de Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.
Artistas del Festival de Viña hoy
La parrilla del Festival de Viña 2026 indica que hoy, jueves 26 de febrero, se presentan los siguientes artistas:
- Mon Laferte
- Piare con P
- Yandel Sinfónico
El evento se transmite en horario estelar por las pantallas de Mega y de forma online mediante la plataforma Disney+.
