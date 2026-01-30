Los artistas que se presentan este viernes en el Festival de Las Condes 2026

Estos son los artistas que se presentan este viernes en el Festival de Las Condes. Foto referencial

Este viernes, 30 de enero, comienza la nueva edición del Festival de Las Condes 2026, que se extenderá a lo largo de dos noches.

La invitación es para disfrutar de música y humor en el Parque Padre Hurtado, junto a la animación de la dupla compuesta por Diana Bolocco y Cristián Riquelme.

Artistas del Festival de Las Condes 2026

La programación del Festival de Las Condes 2026 indica que este viernes se presentarán el Puma Rodríguez, el comediante Claudio Michaux y la jornada cerrará con Joe Vasconcellos.

Posteriormente, la noche del sábado comenzará con Ana Torroja, continuará con el humor de Luis Slimming y terminará con la presentación de Luis Jara.

El panorama veraniego tendrá transmisión por las pantallas de Chilevisión desde las 22:00 horas.

También se podrán ver las presentaciones de forma online en la señal web de chilevision.cl y la aplicación MiCHV.

