SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Los programas corresponden al Beneficio por Años Cotizados y la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida para Mujeres.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Los beneficios del Seguro Social que comenzarán a recibir los pensionados en enero. Foto referencial

    Durante enero se concreta el pago del nuevo Seguro Social, una iniciativa que se enmarca en la Reforma de Pensiones y se traduce en un beneficio dirigido a mejorar las pensiones del país.

    Los programas corresponden al Beneficio por Años Cotizados, denominado también Pensión de Esfuerzo, y la Compensación por Diferencia de Expectativa de Vida para mujeres, llamada igualmente Pensión Mujer.

    Según confirmó el Instituto de Previsión Social (IPS), algunos pagos se gestionan desde el viernes 9 y se irán completando durante enero, considerando como jornada central el próximo 19 de enero.

    Se trata de una entrega automática, que no requiere realizar trámites adicionales, y que se suma a la pensión de forma mensual.

    El IPS indica que dicho pago aparecerá detallado bajo el ítem “Seguro Social”, y según cifras del organismo, favorecerá de forma permanente a más de 1.300.000 pensionados.

    Para consultar si se recibirá alguno de los beneficios del Seguro Social, ChileAtiende habilitó la siguiente plataforma de consulta, que permite revisar el monto y fecha de pago con el RUN.

    Beneficio por Años Cotizados

    Según explica el IPS, este beneficio facilita 0,1 UF adicionales por cada 12 meses cotizados, con un tope de 25 años, lo que se traduce en un aumento de $100.000 mensuales.

    Este aporte está dirigido a hombres y mujeres de 65 años o más que se encuentren pensionados por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros.

    El mínimo de cotizaciones reconocidas por ley que se requieren para acceder corresponden a 120 meses para mujeres y 240 meses para hombres.

    Compensación por Expectativa de Vida

    El beneficio establece un piso mínimo de 0,25 UF para más de 730.000 pensionadas.

    Dicho programa está dirigido a mujeres de 65 años o más, pensionadas por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros, que no cuenten con Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.

    Con esta iniciativa se busca reducir la desigualdad al calcular el monto de la pensión entre hombres y mujeres, donde ellas reciben menor renta al contar con más esperanza de vida.

    Más sobre:BonosBeneficiosPensionadosSeguro SocialBeneficio por Años CotizadosCompensación por Diferencias de Expectativa de VidaIPSPagoReforma PrevisionalReforma de Pensiones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Chuwi, el grupo que abrió los shows de Bad Bunny en Chile cuenta cómo se convirtieron en su aliado: “Fue una loquera”

    Camilo Cid afirma que licitación del nuevo seguro complementario de Fonasa aún “puede terminar en una adjudicación completa”

    Por qué Café Tacvba pidió que retiren su música de Spotify

    La molestia de Sichel por la gestión de eventos en el Estadio Nacional en Ñuñoa

    Exjefes de la Fed respaldan a Jerome Powell y denuncian ataque contra la independencia de la institución

    Matriz de Google se una a Nvidia, Microsoft y Apple y logra capitalización bursátil de US$4 billones

    Lo más leído

    1.
    Comienza venta de entradas para la fecha de Pet Shop Boys en Chile: revisa los precios

    Comienza venta de entradas para la fecha de Pet Shop Boys en Chile: revisa los precios

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Servicios

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas

    Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero
    Chile

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    La molestia de Sichel por la gestión de eventos en el Estadio Nacional en Ñuñoa

    Senapred reporta tres incendios forestales en alerta: Cauquenes registra 414 hectáreas afectadas

    Asenav y Saam anuncian alianza para construir remolcador de última generación en Chile
    Negocios

    Asenav y Saam anuncian alianza para construir remolcador de última generación en Chile

    Camilo Cid afirma que licitación del nuevo seguro complementario de Fonasa aún “puede terminar en una adjudicación completa”

    Exjefes de la Fed respaldan a Jerome Powell y denuncian ataque contra la independencia de la institución

    Por qué Café Tacvba pidió que retiren su música de Spotify
    Tendencias

    Por qué Café Tacvba pidió que retiren su música de Spotify

    Apple Fitness+ inicia 2026 con nuevos planes de entrenamiento y música de Bad Bunny

    Qué son los deepfakes y por qué Grok tuvo que limitar sus imágenes generadas con IA

    Millonario fichaje: Lucas Paquetá está a un paso de dejar West Ham United para unirse al Flamengo de Erick Pulgar
    El Deportivo

    Millonario fichaje: Lucas Paquetá está a un paso de dejar West Ham United para unirse al Flamengo de Erick Pulgar

    En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez recibe al Celta de Vigo con la misión de alejarse de la zona de descenso

    Cambios en la U: familia Schapira concreta salida de Azul Azul tras vender sus acciones por US$ 7,5 millones

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú
    Finde

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Chuwi, el grupo que abrió los shows de Bad Bunny en Chile cuenta cómo se convirtieron en su aliado: “Fue una loquera”
    Cultura y entretención

    Chuwi, el grupo que abrió los shows de Bad Bunny en Chile cuenta cómo se convirtieron en su aliado: “Fue una loquera”

    Apesanteur, la nueva obra callejera y gratuita de Royal de Luxe que trae Teatro a Mil: lee aquí las coordenadas

    Cómo el cine brasileño selló otra noche gloriosa en Hollywood

    Cuatro claves del juicio en apelación de Marine Le Pen en Francia
    Mundo

    Cuatro claves del juicio en apelación de Marine Le Pen en Francia

    Europa ante semana crucial de Groenlandia: entre calmar a Trump e involucrar a la OTAN en defensa de la isla

    Invasión de Rusia a Ucrania supera duración de lucha de la URSS contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil