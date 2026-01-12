Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

Los beneficios del Seguro Social que comenzarán a recibir los pensionados en enero. Foto referencial

Durante enero se concreta el pago del nuevo Seguro Social, una iniciativa que se enmarca en la Reforma de Pensiones y se traduce en un beneficio dirigido a mejorar las pensiones del país.

Los programas corresponden al Beneficio por Años Cotizados, denominado también Pensión de Esfuerzo, y la Compensación por Diferencia de Expectativa de Vida para mujeres, llamada igualmente Pensión Mujer.

Según confirmó el Instituto de Previsión Social (IPS), algunos pagos se gestionan desde el viernes 9 y se irán completando durante enero, considerando como jornada central el próximo 19 de enero.

Se trata de una entrega automática, que no requiere realizar trámites adicionales, y que se suma a la pensión de forma mensual.

El IPS indica que dicho pago aparecerá detallado bajo el ítem “Seguro Social”, y según cifras del organismo, favorecerá de forma permanente a más de 1.300.000 pensionados.

Para consultar si se recibirá alguno de los beneficios del Seguro Social, ChileAtiende habilitó la siguiente plataforma de consulta, que permite revisar el monto y fecha de pago con el RUN.

📌¿Sabes cómo consultar si recibirás los nuevos beneficios del Seguro Social? Acá te contamos👇



📲Con tu RUN desde acá👉 https://t.co/cs25pE48e8

📞Llamando al Call Center 101.

💻Mediante una Videoatención en👉 https://t.co/32KnoilDWt. pic.twitter.com/BgPKfNMTvd — IPSChile (@IPSChile) January 12, 2026

Beneficio por Años Cotizados

Según explica el IPS, este beneficio facilita 0,1 UF adicionales por cada 12 meses cotizados, con un tope de 25 años, lo que se traduce en un aumento de $100.000 mensuales.

Este aporte está dirigido a hombres y mujeres de 65 años o más que se encuentren pensionados por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros.

El mínimo de cotizaciones reconocidas por ley que se requieren para acceder corresponden a 120 meses para mujeres y 240 meses para hombres.

Compensación por Expectativa de Vida

El beneficio establece un piso mínimo de 0,25 UF para más de 730.000 pensionadas.

Dicho programa está dirigido a mujeres de 65 años o más, pensionadas por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros, que no cuenten con Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.

Con esta iniciativa se busca reducir la desigualdad al calcular el monto de la pensión entre hombres y mujeres, donde ellas reciben menor renta al contar con más esperanza de vida.