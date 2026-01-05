Los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en enero de 2026

En cada mes se activan una serie de descuentos que permiten comprar bencina en las estaciones ahorrando pesos por litro.

Las promociones se habilitan al acudir en determinados días de la semana o al pagar utilizando un medio de pago concreto, pudiendo ser tarjeta de crédito o aplicación asociada.

Revisa a continuación el listado de promociones vigentes durante este mes y cómo acceder a ellas, según informan las marcas en sus sitios web y redes sociales.

Descuentos en Copec

CopecPay : $10 de descuento por litro todos los días al pagar con la aplicación.

Cencosud Scotiabank : todos los lunes se ofrece un descuento de hasta $100 por litro pagando con tarjeta Cencosud Scotiabank asociada a la app Copec.

Banco Internacional : $100 de descuento por litro todos los martes, pagando con tarjeta Mastercard Clásica, Gold o Black de Banco Internacional asociada a la app Copec.

Scotiabank : $100 de descuento por litro todos los miércoles pagando con tarjeta de crédito Visa Scotiabank asociada a la app Copec.

Banco BCI : $100 de descuento, equivalente a 7% de cashback , todos los jueves pagando con tarjeta de crédito BCI mediante la app Copec.

Mastercard: $50 de descuento por litro pagando con tarjeta Mastercard asociada a la app Copec.

Descuentos en Shell

Tarjeta Lider Bci : $100 de descuento por litro de combustible cada martes, mediante la aplicación : $100 de descuento por litro de combustible cada martes, mediante la aplicación Micopiloto , con máximo de dos cargas mensuales.

WOM : descuento de $50 por litro los miércoles mediante un código a solicitar en la app WOM, con máximo de dos cargas al mes y 36 litros por carga.

Micopiloto : todos los miércoles se puede acceder a $15 de descuento por litro ingresando el código MIDCTO en la app Micopiloto.

Tenpo : todos los viernes se ofrece un descuento de $50 por litro con tarjeta Tenpo a través de la app Micopiloto. El cashback es de máximo $4.000 en una carga al día y para dos cargas mensuales.

Cuenta Los Héroes Prepago : se ofrece un descuento de $100 por litro de combustible durante los días sábado con tope de $5.000 en una carga mensual.

Banco Bice : los domingos se dispone de un descuento de $100 por litro pagando con tarjetas de crédito Bice, a través de la app Micopiloto. El tope es de $5.000 al mes en una transacción.

Banco Security : $100 de descuento por litro cada domingo con tope de $5.000 en una carga.

Primera compra : descuento de $50 por litro a través de la app Micopiloto, con máximo 70 litros de carga.

Cumpleaños: los usuarios de la app Micopiloto pueden recibir un $50 de descuento durante los siete días después de su cumpleaños. El tope es de una carga de máximo 70 litros.

Descuentos en Aramco