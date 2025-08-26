SUSCRÍBETE
Metro de Santiago anuncia cambios en la circulación de pasajeros de la estación Baquedano

Desde la empresa se determinó una modificación por obras relacionadas a la Línea 7. El cambio comenzó este martes y se mantendrá hasta marzo.

Sandar Estrella Oporto 
Sandar Estrella Oporto
Metro anuncia cambios en tránsito de pasajeros de la estación Baquedano. Foto referencial de archivo JAVIER SALVO/ATON CHILE

A partir de este martes se implementa un cambio en la circulación de pasajeros en la estación Baquedano del Metro de Santiago.

La medida fue informada por la empresa de transporte de la Región Metropolitana y se enmarca en los trabajos de construcción de la futura Línea 7.

Cambio en la estación Baquedano

Metro de Santiago informó del cambio en la estación Baquedano que considera el cierre de un pasillo en la conexión entre la Línea 1 y la Línea 5.

La actual modificación comienza a operar este martes, 26 de agosto, y se mantendrá hasta marzo de 2026.

“Durante este período, la combinación se mantendrá operativa mediante un nuevo flujo de circulación, con señalización reforzada y apoyo permanente de personal”, comunicaron desde la empresa.

A partir de marzo del próximo año se abrirá la mitad de los pasillos, hasta la puesta en marcha de la nueva Línea 7.

El plan especial de gestión de flujos dispuesto por Metro considera direccionamiento diferenciado de escaleras y accesos en horarios de mayor demanda; refuerzo de señalización interior; presencia de personal adicional en puntos de alto tránsito e información permanente mediante pantallas, sistema de audio y canales digitales.

Desde la empresa capitalina se recomienda a los pasajeros anticipar minutos adicionales en su traslado y seguir las indicaciones mediante señalética y personal.

