Prince Royce en Chile: revisa la fecha y precios de las entradas

Regresa el ídolo de la bachata Prince Royce con una fecha confirmada en Chile como parte de su Eterno Tour, que celebra tanto sus éxitos como el lanzamiento de su octavo álbum.

Su reciente ldisco Eterno es un homenaje a íconos de la música como Bee Gees, Lionel Richie, Elvis Presley, Air Supply, The Beatles, Backstreet Boys y Stevie Wonder, entre otros, incluyendo su particular estilo y arreglos contemporáneos.

La cita en suelo nacional es para el 3 de octubre en el Movistar Arena y la venta de entradas comienza próximamente.

Venta de entradas para Prince Royce en Chile

La venta de entradas para el concierto de Prince Royce se realiza mediante la página de Puntoticket.

El proceso comienza con la preventa exclusiva Movistar el miércoles 25 de junio a las 10:00 horas.

Para acceder al 20% de descuento se requiere acceder a la app Mi Movistar, descargar un código e ingresarlo en la compra de Puntoticket. Se permitirán máximo 2 tickets por código, hasta agotar stock de 2.800 boletos.

Posteriormente corresponde la venta general desde el jueves 26 de junio , a las 10:00 horas, que permite un máximo de 10 entradas por cliente.

Las ubicaciones y precios son los siguientes, incluyendo cargo por servicio: