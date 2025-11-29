“Probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos”: DMC emite aviso meteorológico para cuatro regiones por nubes convectivas

Un aviso meteorológico por “probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas" emitió la tarde de este sábado la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para cuatro regiones de la zona centro-sur del país.

Según la explicación de la entidad, el evento se produciría por el desarrollo de una “baja segregada”.

Precisamente la DMC enfatiza que la situación resulta propicia para que exista “probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos”.

El fenómeno está pronosticado que se desarrolle durante la tarde de este sábado hasta la noche de esta misma jornada.

Este es el detalle de las regiones y zonas de ellas que podrían verse afectadas:

Anteriormente la misma DMC había emitido un aviso meteorológico por el posible desarrollo de tormentas eléctricas para esta jornada en las zonas que ahora podrían verse afectadas por nubes convectivas.

Por otro lado, el meteorólogo de la DMC, Andrés Moncada, espera que esta jornada hayan precipitaciones en torno a los 20 mm en las regiones de La Araucanía y Los Lagos.