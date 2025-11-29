DMC emite aviso por “posibles tormentas eléctricas” para seis regiones de la zona centro-sur del país

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico para seis regiones de nuestro país por la probabilidad del desarrollo de tormentas eléctricas .

El fenómeno afectará en específico a las regiones de Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. Según la entidad, se explicaría por un “borde de ataque de baja segregada”.

El detalle de las zonas afectadas, además de la fecha en que podrían tener tormentas eléctricas es el siguiente:

Ñuble

Precordillera: domingo 30

Cordillera: domingo 30

Biobío

Litoral: Sábado 29 y domingo 30

Cordillera Costa: Sábado 29 y domingo 30

Valle: Sábado 29 y domingo 30

Precordillera: Sábado 29 y domingo 30

Cordillera: Viernes 28, sábado 29 y domingo 30

La Araucanía

Valle: Sábado 29 y domingo 30

Precordillera: Viernes 28, sábado 29 y domingo 30

Cordillera: Viernes 28 y sábado 29

Los Ríos

Litoral: Domingo 30

Valle: Viernes 28 y sábado 29

Precordillera: Viernes 28, sábado 29 y domingo 30

Cordillera: Viernes 28 y sábado 29

Los Lagos

Valle: Viernes 28 y sábado 29

Precordillera: Viernes 28 y sábado 29

Cordillera: Viernes 28 y sábado 29

Chiloé: Viernes 28, sábado 29 y domingo 30

Litoral interior: Viernes 28 y sábado 29

Cordillera Austral: Viernes 28,

Patagonia subandina: Viernes 28,

Aysén

Cordillera austral norte: Viernes 28, sábado 29 y domingo 30

Patagonia subandina norte: Viernes 28, sábado 29 y domingo 30

Por otro lado, el meteorólogo de la DMC, Andrés Moncada, también pronosticó el desarrollo de precipitaciones durante este fin de semana en los valles de las regiones de La Araucanía y Los Lagos.

“Mañana (sábado) podríamos tener acumulados de hasta 25 milímetros entre los valles de la Región de la Araucanía y la Región de Los Lagos, con probabilidad de tormentas eléctricas especialmente durante horas de la tarde, mismo panorama que se presentará el día domingo con acumulados de hasta 20 milímetros en todo este tramo producto de la baja segregada”, explicó Moncada