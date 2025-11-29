DMC emite aviso por “posibles tormentas eléctricas” para seis regiones de la zona centro-sur del país
El fenómeno afectará en específico a las regiones de Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. Según la entidad, se explicaría por un “borde de ataque de baja segregada”.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico para seis regiones de nuestro país por la probabilidad del desarrollo de tormentas eléctricas.
El detalle de las zonas afectadas, además de la fecha en que podrían tener tormentas eléctricas es el siguiente:
Ñuble
- Precordillera: domingo 30
- Cordillera: domingo 30
Biobío
- Litoral: Sábado 29 y domingo 30
- Cordillera Costa: Sábado 29 y domingo 30
- Valle: Sábado 29 y domingo 30
- Precordillera: Sábado 29 y domingo 30
- Cordillera: Viernes 28, sábado 29 y domingo 30
La Araucanía
- Valle: Sábado 29 y domingo 30
- Precordillera: Viernes 28, sábado 29 y domingo 30
- Cordillera: Viernes 28 y sábado 29
Los Ríos
- Litoral: Domingo 30
- Valle: Viernes 28 y sábado 29
- Precordillera: Viernes 28, sábado 29 y domingo 30
- Cordillera: Viernes 28 y sábado 29
Los Lagos
- Valle: Viernes 28 y sábado 29
- Precordillera: Viernes 28 y sábado 29
- Cordillera: Viernes 28 y sábado 29
- Chiloé: Viernes 28, sábado 29 y domingo 30
- Litoral interior: Viernes 28 y sábado 29
- Cordillera Austral: Viernes 28,
- Patagonia subandina: Viernes 28,
Aysén
- Cordillera austral norte: Viernes 28, sábado 29 y domingo 30
- Patagonia subandina norte: Viernes 28, sábado 29 y domingo 30
Por otro lado, el meteorólogo de la DMC, Andrés Moncada, también pronosticó el desarrollo de precipitaciones durante este fin de semana en los valles de las regiones de La Araucanía y Los Lagos.
“Mañana (sábado) podríamos tener acumulados de hasta 25 milímetros entre los valles de la Región de la Araucanía y la Región de Los Lagos, con probabilidad de tormentas eléctricas especialmente durante horas de la tarde, mismo panorama que se presentará el día domingo con acumulados de hasta 20 milímetros en todo este tramo producto de la baja segregada”, explicó Moncada
