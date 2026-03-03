Quedan los últimos días para postular a becas o gratuidad: ¿Cómo solicitar los beneficios estudiantiles? Foto referencial de archivo

Actualmente se mantiene abierto el segundo periodo de postulación al FUAS 2026, que permite solicitar beneficios estudiantiles como becas y la gratuidad.

El proceso para postular mediante el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica se realiza en el sitio fuas.cl, el que se mantendrá habilitado hasta el 12 de marzo .

La etapa se encuentra dirigida a personas que ingresarán a la educación superior en 2026, además de quienes ya cursan una carrera pero buscan un beneficio con mayor cobertura.

Por eso contrario, no es necesario postular si se cuenta con un beneficio que se desea mantener, dado que la renovación es automática al cumplir con los requisitos. Tampoco se debe realizar el trámite si se solicitaron beneficios en el proceso del año pasado.

En tanto, los postulantes a segundo periodo del FUAS deberán estar atentos a las siguientes fechas clave:

Postulación hasta el 12 de marzo

Información de nivel socioeconómico el 16 de abril

Resultados de asignación el 27 de mayo

Beneficios del FUAS

Los beneficios que se asignan mediante el FUAS corresponden a:

Gratuidad

Beca Nuevo Milenio

Beca Bicentenario

Beca Juan Gómez Millas

Beca Juan Gómez Millas para Estudiantes Extranjeras/os

Beca Excelencia Técnica

Beca Excelencia Académica

Beca Distinción a las Trayectorias Educativas

Beca para Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación

Beca de Articulación

Beca para Estudiantes en Situación de Discapacidad

Beca Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre

Beca de Alimentación para la Educación Superior

Fondo Solidario de Crédito Universitario

Crédito con Garantía Estatal