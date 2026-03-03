Quedan los últimos días para postular a becas o gratuidad: ¿Cómo solicitar los beneficios estudiantiles?
El proceso se encuentra dirigido a nuevos estudiantes de la educación superior y también a aquellos que ya cursan una carrera y buscan un programa con mayor cobertura.
Actualmente se mantiene abierto el segundo periodo de postulación al FUAS 2026, que permite solicitar beneficios estudiantiles como becas y la gratuidad.
El proceso para postular mediante el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica se realiza en el sitio fuas.cl, el que se mantendrá habilitado hasta el 12 de marzo.
La etapa se encuentra dirigida a personas que ingresarán a la educación superior en 2026, además de quienes ya cursan una carrera pero buscan un beneficio con mayor cobertura.
Por eso contrario, no es necesario postular si se cuenta con un beneficio que se desea mantener, dado que la renovación es automática al cumplir con los requisitos. Tampoco se debe realizar el trámite si se solicitaron beneficios en el proceso del año pasado.
En tanto, los postulantes a segundo periodo del FUAS deberán estar atentos a las siguientes fechas clave:
- Postulación hasta el 12 de marzo
- Información de nivel socioeconómico el 16 de abril
- Resultados de asignación el 27 de mayo
Beneficios del FUAS
Los beneficios que se asignan mediante el FUAS corresponden a:
- Gratuidad
- Beca Nuevo Milenio
- Beca Bicentenario
- Beca Juan Gómez Millas
- Beca Juan Gómez Millas para Estudiantes Extranjeras/os
- Beca Excelencia Técnica
- Beca Excelencia Académica
- Beca Distinción a las Trayectorias Educativas
- Beca para Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación
- Beca de Articulación
- Beca para Estudiantes en Situación de Discapacidad
- Beca Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre
- Beca de Alimentación para la Educación Superior
- Fondo Solidario de Crédito Universitario
- Crédito con Garantía Estatal
Lo Último
Fondos de pensiones tipo E y A lideraron la rentabilidad en febrero
Plan Digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.