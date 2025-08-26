Revisa si te corresponde el próximo pago anual del Subsidio al Empleo Joven de hasta $678 mil

Revisa si recibes el próximo pago anual del Subsidio al Empleo Joven de hasta $678 mil. Foto referencial.

Esta semana llega el próximo pago anual del Subsidio al Empleo Joven, que se traduce en un depósito de hasta $678.028.

Una ayuda económica a cargo del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) que se facilita a aquellos trabajadores menores a 25 años que postularon al beneficio y optaron por recibir el saldo una vez al año.

Revisa el pago del Subsidio al Empleo Joven

El monto asignado para el Subsidio al Empleo Joven se puede verificar en el sitio sence.cl y se facilitará el próximo 28 de agosto .

Dicho depósito corresponde al saldo de 2024, calculado con la renta bruta obtenida durante dicho periodo, con tope anual correspondiente $7.948.180.

Los empleados jóvenes que todavía no han solicitado este subsidio pueden postular aquí y para calificar se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 24 años con 11 meses de edad.

Trabajar de forma dependiente o independiente.

Pertenecer al 40% de menores ingresos, según Registro Social de Hogares.

Trabajadores de 21 años o más deben contar con licencia de educación media.

Para elegir el pago anual se requiere percibir una renta bruta anual inferior a $7.948.180.

Para elegir el pago mensual se requiere percibir una renta bruta mensual inferior a $662.348.

Tener cotizaciones al día.

No trabajar en alguna institución del Estado o empresa con aporte estatal superior al 50%.

En caso de ser trabajador independiente, se deben emitir boletas de honorarios y realizar la respectiva Declaración de Renta del SII.

Los postulantes de este momento podrán elegir entre el pago mensual de hasta $44 mil mensuales o recibir el pago anual durante el próximo año.