Sector Fundo Tapihue: combaten incendio forestal en Tiltil, al norte de la RM

La tarde de este sábado se inició un incendio forestal en la comuna de Tiltil, al norte de la Región Metropolitana, específicamente en el sector de Fundo Tapihue.

Según información de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) hasta el momento este siniestro ha afectado a 150 hectáreas de terreno .

A pesar de esto, desde el municipio señalaron que “el incendio no presenta amenaza a viviendas o infraestructura crítica al momento”.

Para el combate de la emergencia se han desplegado seis brigadas de Conaf, Bomberos, tres máquinas, tres aviones cisternas, un helicóptero liviano, un helicóptero mediano, un helicóptero semipesado y un avión tanquero.

NOTICIA EN DESARROLLO...