Incendios forestales en el Ñuble: piden evacuar sectores de diversas comunas

Ante los incendios forestales en la Región de Ñuble, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) se solicitó la evacuación de distintos sectores en diversas comunas de la zona.

La primera solicitud de evacuación se dio para el sector de Navidad, en la comuna de El Carmen, a eso de las 16.39 horas de este sábado.

📌Carla Palacios, Jefa de la Unidad de Alerta Temprana de SENAPRED, informa sobre evacuación por incendio forestal en la comuna de El Carmen, en la Región de Ñuble. pic.twitter.com/OcbsnKsFiA — SENAPRED (@Senapred) January 17, 2026

Posteriormente, se pidió evacuar el sector de La Dehesa, en la comuna de Coihueco, debido a un incendio forestal, a eso de las 17.22 horas.

Minutos después, a las 17.33 horas, Senapred pidió evacuar El Rosal, en Pinto, producto de un siniestro.

A las 17.41 horas, el organismo hizo la misma solicitud para el sector de Manque Sur, en la comuna de Quillón. Y a eso de las 18.11 horas, también se pidió evacuar el sector de Manque Norte, en la mencionada comuna.

Para todas las peticiones de evacuación, Senapred hizo activación de la mensajería SAE y pidió actuar con calma y acatando las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta dispuestos en la zona.

De acuerdo a lo reportado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), hasta las 18.15 horas se contabilizaban 20 incendios forestales en combate por parte de equipos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en todo el territorio nacional.

En cuanto a la situación del Ñuble, toda la región se mantiene bajo alerta roja por incendios forestales.

Conaf detalló que el siniestro Monte Negro, en Quillón, ha afectado al menos 300 hectáreas; el incendio Huracán, en El Carmen, al menos 0,01 hectáreas.

Por otra parte, en Bulnes, al menos 5 hectáreas se han visto afectadas por el siniestro Pite; y 1,6 en Coelemu por el incendio Miramar.

El incendio forestal El Cardal, en Pinto, ha consumido unas 80 hectáreas; y El Manzano, en San Nicolás, unas 361 hectáreas.

El siniestro más grave es el de Perales Biobío, en Ránquil, cuya superficie preliminar es de 2.200 hectáreas ; y otro, de 36,2 hectáreas, por el Reserva Ñuble de Pinto.