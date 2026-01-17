Incendios activos en Ñuble y alerta por calor extremo mantienen en alerta a la zona central de Chile

Un total de nueve incendios forestales continúan en combate en el país hasta este sábado, de acuerdo con el balance publicado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf). De ellos, tres presentan algún grado de alerta y se concentran en la Región de Ñuble, que se mantiene con alerta amarilla regional.

Según un informe publicado por la entidad en sus redes, el incendio de mayor magnitud corresponde a Perales Biobío, en la comuna de Ránquil, de la Región de Ñuble, el cual registra una superficie preliminar de 2.200 hectáreas afectadas.

Debido a su magnitud, se mantiene vigente una alerta roja comunal. En el combate del fuego participan cinco brigadas de Conaf, junto a maquinaria pesada, técnicos, un puesto de mando y un amplio despliegue aéreo que incluye aviones cisterna y helicópteros de distintas capacidades, además de recursos aportados por Senapred.

En la comuna de Pinto, de la misma región, otros dos incendios mantienen en alerta a los equipos de emergencia. El primero es el incendio Reserva Ñuble, que afecta preliminarmente 36,2 hectáreas y cuenta con alerta roja comunal. En la zona trabajan brigadas de Conaf, técnicos, un puesto de mando, helicópteros y una ambulancia de la ACHS.

El segundo siniestro en esa comuna es el incendio El Cardal, con una superficie estimada de 80 hectáreas, también bajo alerta roja comunal. En su control participan brigadas terrestres, personal técnico y un puesto de mando.

Desde Conaf indicaron que los equipos continúan desplegados en terreno junto a otras instituciones de emergencia, mientras se mantiene el monitoreo permanente de la evolución de los incendios activos en el país.

Alerta por altas temperaturas

En las últimas horas la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por un evento de altas temperaturas extremas, que afectará a cinco regiones de la zona central del país entre la tarde del viernes 16 y la tarde del lunes 19 de enero.

Según el pronóstico, los termómetros podrían superar los 37 °C en algunas áreas, especialmente en la cordillera de la costa, los valles y precordillera de la Región Metropolitana hasta la región del Biobío.

Actualmente, las regiones Metropolitana y de O’Higgins se encuentran bajo Alerta Roja por calor extremo, informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), mientras que la DMC mantiene un aviso meteorológico que abarca desde Coquimbo hasta Los Ríos.

El fenómeno, que se produce debido a una dorsal en altura, generará condiciones propicias para la propagación de incendios, elevando el riesgo para las zonas ya afectadas por los siniestros forestales, especialmente en Ñuble, donde tres incendios mantienen alerta roja comunal y el fuego ha consumido más de 2.300 hectáreas.

Las temperaturas en las zonas bajo aviso podrían oscilar entre 30 y 36 °C, con valores más altos cerca de la precordillera, lo que podría intensificar la demanda de recursos aéreos y terrestres para controlar los incendios activos.