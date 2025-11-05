SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

A raíz de un sismo percibido en el Océano Pacífico durante la noche de este martes, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó que se pudiera generar un tsunami en las costas de Chile.

De acuerdo a lo informado por el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), el movimiento telúrico se registró a las 21.33 horas.

El temblor tuvo una magnitud de 5,4 y su epicentro se localizó a 960 kilómetros al sur de Isla de Pascua, en el territorio insular chileno.

Por lo anterior, se inició una evaluación para determinar si el movimiento telúrico podía provocar un tsunami en el litoral nacional. No obstante, el propio SHOA descartó esa posibilidad minutos después.