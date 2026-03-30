Comenzó el Black Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas y hasta cuándo dura el evento? Foto referencial de archivo

Este lunes comienza la nueva jornada dedicada a las promociones en el comercio en línea, de la mano del Black Sale 2026.

La fecha se extiende desde este 30 de marzo al 5 de abril , por lo que los descuentos se mantendrán vigentes a lo largo de siete días.

Se trata de un evento organizado por Wide Latam que fue presentado bajo el lema del “primer Black del año”, al llegar en el primer trimestre, a diferencia de sus equivalentes como el Cyber Monday o el Black Friday.

Ofertas del Black Sale

Las ofertas se pueden revisar desde este lunes y hasta el próximo domingo en el sitio oficial blacksale.cl.

El sitio indica las marcas participantes en el evento y los productos destacados, donde las rebajas alcanzan hasta un 70%.

En la plataforma también se permite filtrar por categoría, donde durante esta semana se pueden encontrar ofertas en los siguientes apartados: