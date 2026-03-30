Comenzó el Black Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas y hasta cuándo dura el evento?
La jornada presenta promociones de hasta 70% para las compras online en categorías como moda, tecnología y turismo.
Este lunes comienza la nueva jornada dedicada a las promociones en el comercio en línea, de la mano del Black Sale 2026.
La fecha se extiende desde este 30 de marzo al 5 de abril, por lo que los descuentos se mantendrán vigentes a lo largo de siete días.
Se trata de un evento organizado por Wide Latam que fue presentado bajo el lema del “primer Black del año”, al llegar en el primer trimestre, a diferencia de sus equivalentes como el Cyber Monday o el Black Friday.
Ofertas del Black Sale
Las ofertas se pueden revisar desde este lunes y hasta el próximo domingo en el sitio oficial blacksale.cl.
El sitio indica las marcas participantes en el evento y los productos destacados, donde las rebajas alcanzan hasta un 70%.
En la plataforma también se permite filtrar por categoría, donde durante esta semana se pueden encontrar ofertas en los siguientes apartados:
- Alimentos y bebidas
- Deportes y outdoor
- Entretención y cultural
- Ferretería y construcción
- Hogar y decoración
- Inmobiliarias
- Infantil y juguetería
- Marketplaces y grandes tiendas
- Mascotas
- Moda y accesorios
- Música y audio
- Salud y belleza
- Servicios
- Tecnología y gaming
- Vehículos y accesorios
- Vestuario y calzado
- Viajes y turismo
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