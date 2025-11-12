Últimos días para postular al Subsidio de Arriendo: revisa los requisitos

Últimos días para postular al Subsidio de Arriendo. Foto referencial de archivo

Hasta el viernes 14 de noviembre se encontrará habilitada la plataforma de postulación al Subsidio de Arriendo, que actualmente recibe solicitudes por el llamado regular de 2025.

El apoyo económico se traduce en hasta 170 UF (más de $6,7 millones), que se facilitan mensualmente con tope de 4,2 (aproximadamente $166 mil) o 4,9 UF ($194 mil) para las regiones Metropolitana, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén y Magallanes.

El monto se puede utilizar de forma continua o discontinua en un plazo máximo de ocho años, en arriendos que no superen las 11 UF ($436 mil) o 13 UF ($515 mil) en las regiones mencionadas anteriormente.

Cómo postular al Subsidio de Arriendo

Según indican el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el trámite se puede completar de forma online en minvu.cl o de manera presencial en oficinas Serviu.

Los requisitos para acceder al subsidio son los siguientes:

Tener 18 años de edad.

Tener cédula de identidad vigente o cédula de identidad para extranjeros.

Postular al menos con un cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo, a excepción de personas de más de 60 años, quienes no requieren de núcleo familiar.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y no superar el tramo del 70% de calificación socioeconómica.

Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF ($158 mil) en una cuenta de ahorro para la vivienda, a nombre del postulante, cónyuge o conviviente civil.

Tener un ingreso familiar de entre 7 y 25 UF (entre $277 mil y $991 mil). Por cada integrante del hogar que exceda de tres, el ingreso máximo mensual aumentará en 8 UF ($317 mil).

Los integrantes del grupo familiar con el que se postula no pueden ser dueños de una vivienda y tampoco pueden ser postulantes o beneficiarios de un subsidio habitacional, a excepción del subsidio clase media de compra o construcción de la vivienda.