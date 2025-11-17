Vuelve la Caravana navideña de Coca Cola: estas son las ciudades y fechas confirmadas. Foto cedida

Se anunció una nueva edición de la Caravana Navideña de Cola-Cola Zero Azúcar, que recorrerá el país desde el 1 al 20 de diciembre con un espectáculo gratuito y dirigido a toda la familia.

La nueva edición del evento contempla a 15 comunas de Chile y se presenta como el despliegue más grande de su historia.

Serán seis camiones decorados e iluminados que llevarán la magia de la Navidad a las calles y barrios como previa a las celebraciones de fin de año, junto al Viejito Pascuero, sus ayudantes y otros personajes.

Fechas de la Caravana Navideña de Coca Cola

Se confirmó que la Caravana Navideña Coca-Cola Zero Azúcar tendrá un recorrido en las siguientes comunas y fechas, donde todas comienzan a las 20:00 horas:

Puerto Montt – lunes 1 de diciembre

Temuco – martes 2 de diciembre

Concepción – miércoles 3 de diciembre

Talca – jueves 4 de diciembre

Puente Alto – sábado 6 de diciembre

Las Condes – domingo 7 de diciembre

Providencia – martes 9 de diciembre

San Joaquín – miércoles 10 de diciembre

Viña del Mar – jueves 11 de diciembre

La Reina – sábado 13 de diciembre

Peñalolén – lunes 15 de diciembre

Renca – martes 16 de diciembre

La Florida – miércoles 17 de diciembre

Maipú – jueves 18 de diciembre

Coquimbo – sábado 20 de diciembre

Para la fecha de Coquimbo se prepara un cierre con un espectáculo de drones en La Pampilla, que iluminará las noche cerca de las 23:00 horas.