    Vuelve la Caravana Navideña de Coca Cola: estas son las ciudades y fechas confirmadas

    Se anunciaron las 15 comunas que recibirán el mágico desfile durante el mes de diciembre.

    Sandar Estrella Oporto 
    Sandar Estrella Oporto
    Vuelve la Caravana navideña de Coca Cola: estas son las ciudades y fechas confirmadas. Foto cedida

    Se anunció una nueva edición de la Caravana Navideña de Cola-Cola Zero Azúcar, que recorrerá el país desde el 1 al 20 de diciembre con un espectáculo gratuito y dirigido a toda la familia.

    La nueva edición del evento contempla a 15 comunas de Chile y se presenta como el despliegue más grande de su historia.

    Serán seis camiones decorados e iluminados que llevarán la magia de la Navidad a las calles y barrios como previa a las celebraciones de fin de año, junto al Viejito Pascuero, sus ayudantes y otros personajes.

    Fechas de la Caravana Navideña de Coca Cola

    Se confirmó que la Caravana Navideña Coca-Cola Zero Azúcar tendrá un recorrido en las siguientes comunas y fechas, donde todas comienzan a las 20:00 horas:

    • Puerto Montt – lunes 1 de diciembre
    • Temuco – martes 2 de diciembre
    • Concepción – miércoles 3 de diciembre
    • Talca – jueves 4 de diciembre
    • Puente Alto – sábado 6 de diciembre
    • Las Condes – domingo 7 de diciembre
    • Providencia – martes 9 de diciembre
    • San Joaquín – miércoles 10 de diciembre
    • Viña del Mar – jueves 11 de diciembre
    • La Reina – sábado 13 de diciembre
    • Peñalolén – lunes 15 de diciembre
    • Renca – martes 16 de diciembre
    • La Florida – miércoles 17 de diciembre
    • Maipú – jueves 18 de diciembre
    • Coquimbo – sábado 20 de diciembre

    Para la fecha de Coquimbo se prepara un cierre con un espectáculo de drones en La Pampilla, que iluminará las noche cerca de las 23:00 horas.

