Vuelve la Caravana Navideña de Coca Cola: estas son las ciudades y fechas confirmadas
Se anunciaron las 15 comunas que recibirán el mágico desfile durante el mes de diciembre.
Se anunció una nueva edición de la Caravana Navideña de Cola-Cola Zero Azúcar, que recorrerá el país desde el 1 al 20 de diciembre con un espectáculo gratuito y dirigido a toda la familia.
La nueva edición del evento contempla a 15 comunas de Chile y se presenta como el despliegue más grande de su historia.
Serán seis camiones decorados e iluminados que llevarán la magia de la Navidad a las calles y barrios como previa a las celebraciones de fin de año, junto al Viejito Pascuero, sus ayudantes y otros personajes.
Fechas de la Caravana Navideña de Coca Cola
Se confirmó que la Caravana Navideña Coca-Cola Zero Azúcar tendrá un recorrido en las siguientes comunas y fechas, donde todas comienzan a las 20:00 horas:
- Puerto Montt – lunes 1 de diciembre
- Temuco – martes 2 de diciembre
- Concepción – miércoles 3 de diciembre
- Talca – jueves 4 de diciembre
- Puente Alto – sábado 6 de diciembre
- Las Condes – domingo 7 de diciembre
- Providencia – martes 9 de diciembre
- San Joaquín – miércoles 10 de diciembre
- Viña del Mar – jueves 11 de diciembre
- La Reina – sábado 13 de diciembre
- Peñalolén – lunes 15 de diciembre
- Renca – martes 16 de diciembre
- La Florida – miércoles 17 de diciembre
- Maipú – jueves 18 de diciembre
- Coquimbo – sábado 20 de diciembre
Para la fecha de Coquimbo se prepara un cierre con un espectáculo de drones en La Pampilla, que iluminará las noche cerca de las 23:00 horas.
