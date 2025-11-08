Apple presenta su primera muestra de fotografía en Chile Pablo Vásquez R.
Armados únicamente con un iPhone 17 Pro Max, los fotógrafos recorrieron desde el desierto florido en el norte hasta los hielos australes. La muestra, que fue inaugurada ayer, se puede ver gratis en la Sala de Artes Visuales del GAM hasta el 13 de noviembre.
Revisa en este link una entrevista con sus protagonistas. Los ojos del territorio Apple presenta su primera muestra de fotografía en Chile Nay Jiménez eligió el norte y el Desierto Florido para "conectarse con su memoria" y su tierra natal
La curadora Paula Solimano. La exhibición es gratuita y está abierta hasta el 13 de noviembre en Centro GAM. El fotógrafo Cristián Aninat. Y Cristián Aninat escogió la Patagonia, buscando "lo líquido en el paisaje" y reconectando con una "carga súper potente" de su infancia en el sur. Otro de los autores de la muestra, el fotógrafo Tomás Westenenk. Para los tres fotógrafos, acostumbrados a equipos voluminosos, el cambio al nuevo teléfono de Apple fue toda una revelación. Según Solimano, "cada fotógrafo propuso un lugar por sus sensibilidades particulares". Tomás Westenenk propuso Valparaíso, interesado por "el caos de las ciudades" y sus "dinámicas urbanas". "Los ojos del territorio: despertar en sueños" está disponible en Centro GAM hasta el 13 de noviembre. La entrada es gratuita.
