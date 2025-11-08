OFERTA ELECCIONES $990
    Apple presenta su primera muestra de fotografía en Chile

    La exhibición “Los ojos del territorio” documenta el recorrido de tres fotógrafos chilenos por el país, Cristián Aninat, Nay Jiménez y Tomás Westenenk, bajo la curatoría de la artista visual Paula Solimano.

    Alejandro Jofré
     
    Pablo Vásquez R.
    Apple presenta su primera muestra de fotografía en Chile

    Armados únicamente con un iPhone 17 Pro Max, los fotógrafos recorrieron desde el desierto florido en el norte hasta los hielos australes. La muestra, que fue inaugurada ayer, se puede ver gratis en la Sala de Artes Visuales del GAM hasta el 13 de noviembre.

    Revisa en este link una entrevista con sus protagonistas.

    Los ojos del territorio

    Nay Jiménez eligió el norte y el Desierto Florido para "conectarse con su memoria" y su tierra natal
    Una de las autoras de la muestra, la fotógrafa Nay Jiménez
    Apple presenta su primera muestra de fotografía en Chile Catalina Palma y Fran Chekal Pablo Vásquez R.
    Apple presenta su primera muestra de fotografía en Chile Felipe Braun y Pablo Courard Pablo Vásquez R.
    Apple presenta su primera muestra de fotografía en Chile Kevin Felgueras y Rodrigo Sepúlveda Pablo Vásquez R.
    La curadora Paula Solimano
    La exhibición es gratuita y está abierta hasta el 13 de noviembre en Centro GAM
    El fotógrafo Cristián Aninat
    Apple presenta su primera muestra de fotografía en Chile Fiona Jaederlund Pablo Vásquez R.
    Apple presenta su primera muestra de fotografía en Chile Ignacio Franzani, Manuela Muñoz y Camilo Huinca Pablo Vásquez R.
    Apple presenta su primera muestra de fotografía en Chile LaJoseVlog Pablo Vásquez R.
    Y Cristián Aninat escogió la Patagonia, buscando "lo líquido en el paisaje" y reconectando con una "carga súper potente" de su infancia en el sur
    Otro de los autores de la muestra, el fotógrafo Tomás Westenenk
    Apple presenta su primera muestra de fotografía en Chile David Nicolás, Reina de Chile, Mairo Ardes, Patricio Roldán y LaJoseVlog Pablo Vásquez R.
    Para los tres fotógrafos, acostumbrados a equipos voluminosos, el cambio al nuevo teléfono de Apple fue toda una revelación
    Estas son algunas de las fotografías
    "Los ojos del territorio: despertar en sueños"
    Apple presenta su primera muestra de fotografía en Chile Francisco Puelles, Joseph Arancibia y Aldo Martínez. Pablo Vásquez R.
    La curadora de la muestra, Paula Solimano, y, a su derecha, los tres fotógrafos
    Apple presenta su primera muestra de fotografía en Chile Michael Roldán, Natalia Mandiola y Andrea Hartung Pablo Vásquez R.
    Los fotógrafos recorrieron el desierto de Atacama, la Carretera Austral en la Patagonia y Valparaíso
    Según Solimano, "cada fotógrafo propuso un lugar por sus sensibilidades particulares"
    Apple presenta su primera muestra de fotografía en Chile Nay Jiménez eligió el norte y el Desierto Florido para “conectarse con su memoria” y su tierra natal Pablo Vásquez R.
    Tomás Westenenk propuso Valparaíso, interesado por "el caos de las ciudades" y sus "dinámicas urbanas"
    Apple presenta su primera muestra de fotografía en Chile Y Cristián Aninat escogió la Patagonia, buscando “lo líquido en el paisaje” y reconectando con una “carga súper potente” de su infancia en el sur Pablo Vásquez R.
    "Los ojos del territorio: despertar en sueños" está disponible en Centro GAM hasta el 13 de noviembre. La entrada es gratuita

    Más sobre:AppleiPhone 17 Pro MaxLos ojos del territorioCristián AninatNay JiménezTomás WestenenkCentro GAM

