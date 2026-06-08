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    Entel y estudiantes de Fundación Belén Educa vivieron su primer encuentro 2026

     
    Catalina Alcalde, encargada de Estudio Superior del Colegio Cardenal José María Caro; Francisca Florenzano, gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel; Pilar Reyes Gómez, directora de Relaciones Institucionales y Vinculación de Fundación Belén Educa; Francisca Orellana, encargada de Continuidad de Estudios y Ana María Valdebenito, encargada del Programa de Integración, ambas del Colegio Raúl Silva Henríquez. Macarena Arellano

    Entel concretó el primer encuentro del año con estudiantes de Fundación Belén Educa, iniciativa que desde 2013 impulsa la orientación de los alumnos hacia la educación superior.

    “Esta alianza lleva más de una década y sigue siendo uno de los proyectos de vinculación con la sociedad que más nos llena de orgullo. El programa ha permitido acompañar a cerca de 300 jóvenes en su transición hacia la educación técnica o universitaria a través de colaboradores de Entel que como tutores juegan un rol muy importante”, señaló

    Entel y estudiantes de Fundación Belén Educa vivieron su primer encuentro 2026 Olivia Abarzúa, encargada de Sostenibilidad y Vinculación de Fundación Belén Educa; Isaac Pulgar, estudiante del Colegio Cardenal José María Caro; Gabriela Concha, estudiante del Colegio Cardenal Raúl Silva Henríquez y Karina Cofré, encargada de Relaciones Institucionales de Fundación Belén Educa. Macarena Arellano
    Entel y estudiantes de Fundación Belén Educa vivieron su primer encuentro 2026 Claudio Bustos, consultor Salesforce de Entel Digital; Gabriela Trujillo, estudiante del Colegio Cardenal Raúl Silva Henríquez y Kelly Pereira, Sales Specialist de Ciberseguridad de Entel Digital. Macarena Arellano
    Entel y estudiantes de Fundación Belén Educa vivieron su primer encuentro 2026 Said Jorquera, estudiante del Colegio Cardenal José María Caro y Juan Paulo Bambach, gerente de Desarrollo Corporativo de Entel. Macarena Arellano
    Entel y estudiantes de Fundación Belén Educa vivieron su primer encuentro 2026 Cecilia Madriaza, encargada de Comunicaciones Corporativas de Fundación Belén Educa; Karem Reich, subgerente de Atracción de Talento y Experiencia; Arturo Domínguez, analista senior de Proyectos Sociales y Begoña Antolín, gerente de Desarrollo y Experiencia de Personas, todos de Entel. Macarena Arellano
    Entel y estudiantes de Fundación Belén Educa vivieron su primer encuentro 2026 Stefanie Pope, gerente de Medio Ambiente y Sustentabilidad de Entel y Lucas Catril, estudiante del Colegio Cardenal Raúl Silva Henríquez. Macarena Arellano
    Más sobre:EntelBelen EducaSociales LT

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