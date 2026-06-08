Entel y estudiantes de Fundación Belén Educa vivieron su primer encuentro 2026

Entel concretó el primer encuentro del año con estudiantes de Fundación Belén Educa, iniciativa que desde 2013 impulsa la orientación de los alumnos hacia la educación superior.

“Esta alianza lleva más de una década y sigue siendo uno de los proyectos de vinculación con la sociedad que más nos llena de orgullo. El programa ha permitido acompañar a cerca de 300 jóvenes en su transición hacia la educación técnica o universitaria a través de colaboradores de Entel que como tutores juegan un rol muy importante”, señaló