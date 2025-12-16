16 DICIEMBRE 2025 03/12/2025 - COPIHUE DE ORO 2025 - Foto - Mario Tellez / La Tercera
MARIO TELLEZ
La entrega del galardón fue precedida por una masiva votación popular y seguida en vivo por casi un millón y medio de personas. Se premiaron 19 categorías con lo mejor de la televisión, radio y plataformas digitales.
Gran noche de los Copihue de Oro: La Cuarta celebró 20 años del popular premio chileno Los animadores oficiales: Karen Doggenweiler, Cristián Riquelme, María Luisa Godoy y Pancho Saavedra. MARIO TELLEZ Gran noche de los Copihue de Oro: La Cuarta celebró 20 años del popular premio chileno Cecilia Bolocco, invitada estelar. Gran noche de los Copihue de Oro: La Cuarta celebró 20 años del popular premio chileno Armando Cova, director de Marketing de Aurus Joyería, entregó el Copihue y un collar a la Reina Pop 2025, Karla Melo. Gran noche de los Copihue de Oro: La Cuarta celebró 20 años del popular premio chileno Francisco Melo con su Copihue a la Mejor Actuación. MARIO TELLEZ Gran noche de los Copihue de Oro: La Cuarta celebró 20 años del popular premio chileno El show de Dr. Simi durante la premiación. Gran noche de los Copihue de Oro: La Cuarta celebró 20 años del popular premio chileno Fernando Funes, gerente comercial de Geely Chile, entrega el Copihue a Karen Doggenweiler como Mejor Animadora. MARIO TELLEZ Gran noche de los Copihue de Oro: La Cuarta celebró 20 años del popular premio chileno Inna Moll en la alfombra roja. MARIO TELLEZ Gran noche de los Copihue de Oro: La Cuarta celebró 20 años del popular premio chileno Nicolás Gutiérrez y María Eugenia Lemos entrevistando a Nicholas Parkes, director de Marketing y Nuevos Negocios de Grupo Copesa. Gran noche de los Copihue de Oro: La Cuarta celebró 20 años del popular premio chileno Equipo San Jorge, auspiciador de la gala estelar del Copihue de Oro. Gran noche de los Copihue de Oro: La Cuarta celebró 20 años del popular premio chileno Homenaje a Héctor Noguera. MARIO TELLEZ Gran noche de los Copihue de Oro: La Cuarta celebró 20 años del popular premio chileno Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra reciben el Copihue al Mejor Programa de Viajes, por Socios por el Mundo. MARIO TELLEZ
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.