    Gran noche de los Copihue de Oro: La Cuarta celebró 20 años del popular premio chileno

    El pasado 4 de diciembre en TVN, La Cuarta celebró las dos décadas de su premio insigne: el Copihue de Oro.

     
    03/12/2025 - COPIHUE DE ORO 2025 - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    La entrega del galardón fue precedida por una masiva votación popular y seguida en vivo por casi un millón y medio de personas. Se premiaron 19 categorías con lo mejor de la televisión, radio y plataformas digitales.

    Gran noche de los Copihue de Oro: La Cuarta celebró 20 años del popular premio chileno Los animadores oficiales: Karen Doggenweiler, Cristián Riquelme, María Luisa Godoy y Pancho Saavedra. MARIO TELLEZ
    Gran noche de los Copihue de Oro: La Cuarta celebró 20 años del popular premio chileno Cecilia Bolocco, invitada estelar.
    Gran noche de los Copihue de Oro: La Cuarta celebró 20 años del popular premio chileno Armando Cova, director de Marketing de Aurus Joyería, entregó el Copihue y un collar a la Reina Pop 2025, Karla Melo.
    Gran noche de los Copihue de Oro: La Cuarta celebró 20 años del popular premio chileno Francisco Melo con su Copihue a la Mejor Actuación. MARIO TELLEZ
    Gran noche de los Copihue de Oro: La Cuarta celebró 20 años del popular premio chileno El show de Dr. Simi durante la premiación.
    Gran noche de los Copihue de Oro: La Cuarta celebró 20 años del popular premio chileno Fernando Funes, gerente comercial de Geely Chile, entrega el Copihue a Karen Doggenweiler como Mejor Animadora. MARIO TELLEZ
    Gran noche de los Copihue de Oro: La Cuarta celebró 20 años del popular premio chileno Inna Moll en la alfombra roja. MARIO TELLEZ
    Gran noche de los Copihue de Oro: La Cuarta celebró 20 años del popular premio chileno Nicolás Gutiérrez y María Eugenia Lemos entrevistando a Nicholas Parkes, director de Marketing y Nuevos Negocios de Grupo Copesa.
    Gran noche de los Copihue de Oro: La Cuarta celebró 20 años del popular premio chileno Equipo San Jorge, auspiciador de la gala estelar del Copihue de Oro.
    Gran noche de los Copihue de Oro: La Cuarta celebró 20 años del popular premio chileno Homenaje a Héctor Noguera. MARIO TELLEZ
    Gran noche de los Copihue de Oro: La Cuarta celebró 20 años del popular premio chileno Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra reciben el Copihue al Mejor Programa de Viajes, por Socios por el Mundo. MARIO TELLEZ
