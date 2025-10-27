SUSCRÍBETE
Leapmotor da un salto a una nueva era en Chile de la mano de Stellantis

La marca de autos electrificados inteligentes llega al país con el respaldo de uno de los mayores fabricantes automotrices del mundo y una propuesta innovadora de movilidad sostenible.

 
Marco Tamolonis, director de Marketing de Producto de Leapmotor; Fernando Varela, vicepresidente de Leapmotor para Sudamérica; Valere Lourme, directora de la marca Leapmotor Chile y Vincent Forissier, director general de Stellantis en Chile.

Chile es el primer mercado de Sudamérica donde Leapmotor inicia oficialmente sus operaciones junto a Stellantis, presentando el SUV C10, disponible en versiones 100% eléctrica y ultra-híbrida, que ofrece más de 1.000 km de autonomía. Próximamente se sumará el SUV B10, ampliando la oferta de una marca concebida electrificada, futurista y tecnológica.

Leapmotor y nueva era en Chile Diego Mendoza, secretario general de ANAC; Vincent Forissier, director general de Stellantis en Chile; Fernando Varela, vicepresidente de Leapmotor para Sudamérica y Persis Hernández, directora y fiscal de Stellantis.
Leapmotor y nueva era en Chile Vincent Forissier, director general de Stellantis en Chile; Cristian Amar, gerente general Santander Consumer, Bruno Chiarella, director comercial de Stellantis y Christian Gajardo, gerente comercial de Santander Consumer.
Leapmotor y nueva era en Chile En el evento de lanzamiento de la marca, se presentó el SUV C10, disponible en versiones 100% eléctrica y ultra-híbrida, que ofrece más de 1.000 km de autonomía.
Leapmotor y nueva era en Chile Fernando Borgeaud, gerente zonal de Bruno Fritsch; Ricardo Zaror, gerente general de Bruno Fritsch; María de los Ángeles González, gerente de Marketing y Experiencia Clientes de Bruno Fritsch y Bruno Chiarella, director comercial de Stellantis.
Leapmotor y nueva era en Chile Andrea Aristegui y Mario Horton, embajadores de Leapmotor.
Leapmotor y nueva era en Chile Mario Villalobos, gerente de Operaciones y PostVenta de Salfa Rent; Nicolás Salinas, gerente comercial de Salfarent; Marcelo Fleck, director de Ventas Directas y Vehículos Comerciales de Stellantis y Ricardo Junge, gerente comercial de Americar.
Leapmotor y nueva era en Chile Giancarlo Cerón, gerente comercial de Avis; Marcelo Fleck, director de Ventas Directas y Vehículos Comerciales de Stellantis y Rodrigo Donoso, gerente general de Econorent.
Leapmotor y nueva era en Chile Cristián Fuentes, Brand Manager de Citroën Chile; Tomislav Pavlov, Brand Manager de RAM; Paulina Sanhueza, Brand Manager de Opel Chile y Jimmy Green, Brand Manager de Peugeot Chile.
Leapmotor y nueva era en Chile Mauricio Carrasco, presidente de Pompeyo Carrasco; Rodolfo Gómez, desarrollo de red de Stellantis; Javier Truco, gerente general de Bruno Fritsch; Javier Bellalta, director ejecutivo de Pompeyo Carrasco y Vicente Carrasco, gerente de Marketing y Nuevos Negocios de Pompeyo Carrasco.
