Leapmotor da un salto a una nueva era en Chile de la mano de Stellantis

27 OCTUBRE 2025 Marco Tamolonis, director de Marketing de Producto de Leapmotor; Fernando Varela, vicepresidente de Leapmotor para Sudamérica; Valere Lourme, directora de la marca Leapmotor Chile y Vincent Forissier, director general de Stellantis en Chile.
Chile es el primer mercado de Sudamérica donde Leapmotor inicia oficialmente sus operaciones junto a Stellantis, presentando el SUV C10, disponible en versiones 100% eléctrica y ultra-híbrida, que ofrece más de 1.000 km de autonomía. Próximamente se sumará el SUV B10, ampliando la oferta de una marca concebida electrificada, futurista y tecnológica.
Leapmotor y nueva era en Chile Diego Mendoza, secretario general de ANAC; Vincent Forissier, director general de Stellantis en Chile; Fernando Varela, vicepresidente de Leapmotor para Sudamérica y Persis Hernández, directora y fiscal de Stellantis. Leapmotor y nueva era en Chile Vincent Forissier, director general de Stellantis en Chile; Cristian Amar, gerente general Santander Consumer, Bruno Chiarella, director comercial de Stellantis y Christian Gajardo, gerente comercial de Santander Consumer. Leapmotor y nueva era en Chile En el evento de lanzamiento de la marca, se presentó el SUV C10, disponible en versiones 100% eléctrica y ultra-híbrida, que ofrece más de 1.000 km de autonomía. Leapmotor y nueva era en Chile Fernando Borgeaud, gerente zonal de Bruno Fritsch; Ricardo Zaror, gerente general de Bruno Fritsch; María de los Ángeles González, gerente de Marketing y Experiencia Clientes de Bruno Fritsch y Bruno Chiarella, director comercial de Stellantis. Leapmotor y nueva era en Chile Andrea Aristegui y Mario Horton, embajadores de Leapmotor. Leapmotor y nueva era en Chile Mario Villalobos, gerente de Operaciones y PostVenta de Salfa Rent; Nicolás Salinas, gerente comercial de Salfarent; Marcelo Fleck, director de Ventas Directas y Vehículos Comerciales de Stellantis y Ricardo Junge, gerente comercial de Americar. Leapmotor y nueva era en Chile Giancarlo Cerón, gerente comercial de Avis; Marcelo Fleck, director de Ventas Directas y Vehículos Comerciales de Stellantis y Rodrigo Donoso, gerente general de Econorent. Leapmotor y nueva era en Chile Cristián Fuentes, Brand Manager de Citroën Chile; Tomislav Pavlov, Brand Manager de RAM; Paulina Sanhueza, Brand Manager de Opel Chile y Jimmy Green, Brand Manager de Peugeot Chile. Leapmotor y nueva era en Chile Mauricio Carrasco, presidente de Pompeyo Carrasco; Rodolfo Gómez, desarrollo de red de Stellantis; Javier Truco, gerente general de Bruno Fritsch; Javier Bellalta, director ejecutivo de Pompeyo Carrasco y Vicente Carrasco, gerente de Marketing y Nuevos Negocios de Pompeyo Carrasco.
