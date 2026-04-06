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    Mapocho Ciudadano cerró la Semana del Agua con masivo show cultural y musical

    Cultura, juegos, stands interactivos y música fue el marco para una nueva edición de Mapocho Ciudadano, jornada con que Aguas Andinas puso fin a la conmemoración de la Semana del Agua. Cerca de dos mil personas llegaron al Parque de La Familia en Quinta Normal para asistir a un evento que celebró también los 16 años del saneamiento del Río Mapocho.

     
    Iván Yarur, director de Transformación de Aguas Andinas; Nicolás Balmaceda, subsecretario de Obras Públicas; Andi, corpóreo de Aguas Andinas; Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, y Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana.

    Los asistentes recorrieron espacios destinados para emprendedores, áreas de servicios y juegos y disfrutaron con la presentación de Francisca Valenzuela, encargada de cerrar la jornada que contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas, el expresidente Eduardo Frei; el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda; el gobernador Claudio Orrego, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino; junto a diversos ejecutivos y directores de Aguas Andinas.

    “Realizar este tipo de eventos era algo impensado hace 16 años, hoy es una realidad que queremos seguir potenciando junto con asegurar la sostenibilidad de nuestros servicios”, comentó Iván Yarur, director de Transformación de Aguas Andinas.

    Mapocho Ciudadano cerró la Semana del Agua Los asistentes y la Fundación Mapocho Vivo retrataron un mural con la garza cuca, una de las especies que regresaron al río.
    Mapocho Ciudadano cerró la Semana del Agua
    Mapocho Ciudadano cerró la Semana del Agua Cerca de dos mil personas disfrutaron de una jornada cultural con el cierre musical de Francisca Valenzuela.
    Mapocho Ciudadano cerró la Semana del Agua Eugenio Rodríguez, director de Clientes y Desarrollo Comercial; Marisol Bravo, directora, ambos de Aguas Andinas, y Nicolás Balmaceda, subsecretario de Obras Públicas.
    Mapocho Ciudadano cerró la Semana del Agua Eduardo Frei Ruiz Tagle, Verónica Frei; Camilo Larraín, secretario general de Aguas Andinas; y Carlos Mladinic, director de IAM.
    Mapocho Ciudadano cerró la Semana del Agua Lorena Schmitt, presidenta ejecutiva de Andess, y Rachel Bernardin, directora de Estrategia y Asuntos Corporativos de Aguas Andinas.
    Mapocho Ciudadano cerró la Semana del Agua Sebastián Oddo, secretario general de IAM; Julia Coimbra; Sandra Gaete, directora de Personas y Organización; junto a Cristián Schwerter, director de Planificación Ingeniería y Construcción, ambos de Aguas Andinas.
    Mapocho Ciudadano cerró la Semana del Agua Paola Arata, directora de Gestión Territorial de Aguas Andinas; Claudio Bizama, gerente general junta de Vigilancia Río Mapocho; y Fernanda Cerda Arata.
    Mapocho Ciudadano cerró la Semana del Agua Paola Muñoz y Alberto Kresse, presidente del directorio de Acades.
    Mapocho Ciudadano cerró la Semana del Agua Jaime Ortega, gerente de Asuntos Legales de Aguas Andinas, Felipe Muñoz, alcalde de Padre Hurtado, y Orlando Salgado, gerente de Depuración de Aguas Andinas.
    Más sobre:Sociales LTAguas Andinas

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