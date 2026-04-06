Mapocho Ciudadano cerró la Semana del Agua con masivo show cultural y musical
Cultura, juegos, stands interactivos y música fue el marco para una nueva edición de Mapocho Ciudadano, jornada con que Aguas Andinas puso fin a la conmemoración de la Semana del Agua. Cerca de dos mil personas llegaron al Parque de La Familia en Quinta Normal para asistir a un evento que celebró también los 16 años del saneamiento del Río Mapocho.
Los asistentes recorrieron espacios destinados para emprendedores, áreas de servicios y juegos y disfrutaron con la presentación de Francisca Valenzuela, encargada de cerrar la jornada que contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas, el expresidente Eduardo Frei; el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda; el gobernador Claudio Orrego, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino; junto a diversos ejecutivos y directores de Aguas Andinas.
“Realizar este tipo de eventos era algo impensado hace 16 años, hoy es una realidad que queremos seguir potenciando junto con asegurar la sostenibilidad de nuestros servicios”, comentó Iván Yarur, director de Transformación de Aguas Andinas.
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