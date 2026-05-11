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    Para reducir brecha digital en personas mayores: Entel elige ganadores del Fondo 55+

    Entel, en alianza con Banco Falabella, presentaron a los siete ganadores del Fondo 55+, iniciativa parte de su compromiso “Conciencia en Todas”, que destina $360 millones para reducir la brecha digital en personas de 55 a 70 años.

     
    Francisca Florenzano, gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel. Macarena Arellano

    Los ganadores fueron BondUP, Desafío Latam, AIEP, Innovacien, Skillnest, Yotta Insurance y OpenSeniors, quiénes ejecutarán proyectos que potenciarán la digitalización desde diferentes ámbitos.

    Francisca Florenzano, gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel, destacó que “estos aliados estratégicos fortalecerán las habilidades tecnológicas de este segmento, avanzando con nuestro compromiso por la inclusión y autonomía de las personas mayores en todo el país sin dejar a nadie atrás”.

    Para reducir brecha digital en personas mayores: Entel elige ganadores del Fondo 55+ Representantes de Entel, Banco Falabella y de las instituciones ganadoras. Macarena Arellano
    Para reducir brecha digital en personas mayores: Entel elige ganadores del Fondo 55+ Sebastián Cea, coordinador de Proyecto OpenSeniors; Zdenka Astudillo, directora ejecutiva de Sistema B Chile; Francisca Florenzano, gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel; Camila Forno, subgerente de Sostenibilidad de Banco Falabella Corporativo, y Alex Tudor, periodista de Radio Duna. Macarena Arellano
    Para reducir brecha digital en personas mayores: Entel elige ganadores del Fondo 55+ Sebastián Babul, jefe de Proyectos Senior de Desafío Latam; Rodrigo Mera, encargado de Programa Huechuraba Capacita; Diego Arias, director de Estrategia de Desafío Latam; Andrés Gallardo, director ejecutivo de Desafío Latam; Diego Cooper, líder de Alianzas Estratégicas y Redes de ACTI y Ricardo Roa, consultor de la gerencia de Comunicaciones y Grupos de Interés de Entel. Macarena Arellano
    Para reducir brecha digital en personas mayores: Entel elige ganadores del Fondo 55+ Leoriana Mijares, Nora Ocaranza y Michelle Schnitzer de BondUp; Patricia Muñoz, gerente de Comunicaciones Corporativas y Grupos de Interés de Entel y Gabriela Valle de BondUp. Macarena Arellano
    Para reducir brecha digital en personas mayores: Entel elige ganadores del Fondo 55+ Sergio Parada, CTO de Yotta; José Luis Parra, director de Yotta; Álvaro Fernández, gerente de Mercado Pyme de Entel Digital y Guillermo Hernández, CEO de Yotta. Macarena Arellano
    Para reducir brecha digital en personas mayores: Entel elige ganadores del Fondo 55+ Álvaro Fernández, gerente de Mercado Pyme de Entel Digital; Marcela Vaccaro, vicerrectora de AIEP; Juan José Villablanca, subdirector de Centros de Negocios de AIEP y Vicente Astorquiza, jefe de Proyectos de Innovación Social de AIEP. Macarena Arellano
    Para reducir brecha digital en personas mayores: Entel elige ganadores del Fondo 55+ Cristóbal Muñoz, gerente de Innovación Corporativa de Entel junto a Luis Martínez y Patricia Kaechele, beneficiarios de OpenSeniors. Macarena Arellano
    Para reducir brecha digital en personas mayores: Entel elige ganadores del Fondo 55+ David Leal, director ejecutivo de Innovacien; Juan Pablo Montesino, director de Finanzas de Innovacien; Francisca Schweitzer, directora ejecutiva de Red Aprender y Pamela Zahler, directora de Proyectos de Red Aprender. Macarena Arellano
    Para reducir brecha digital en personas mayores: Entel elige ganadores del Fondo 55+ Patricia Muñoz; gerente de Comunicaciones Corporativas y Grupos de Interés de Entel; Nayira Jamed, jefa Comercial de Skillnest; Estefanía Pasten, Project Managerde Skillnest; Camilo Mezzano director de Productos de Skillnest y Sebastián Espinosa, CEO de Skillnest. Macarena Arellano
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