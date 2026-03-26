Por cuarto año consecutivo, McDonald’s fue parte de la experiencia Lollapalooza Chile 2026

Con una imponente presencia dentro del festival de música más grande del país, McDonald’s acompañó a los miles de asistentes a Lollapalooza 2026 a través de cuatro puntos de experiencias, que incluyeron no sólo sus hamburguesas y postres, sino también magia, juegos y hasta realidad virtual.

En el Main, las personas pudieron disfrutar, a través de distintas actividades, desde la sorpresa y la entretención, mientras que en Kidzapalooza niños y niñas junto a sus familias tuvieron la oportunidad de aprender sobre reciclaje y compost.

Otro entretenido espacio fue el restaurante y su sala Tasty, que mostró, desde la operación real, el funcionamiento de McDonald´s y la calidad de sus productos. Por último, los centros de postres móviles y la venta caminante ofrecieron una propuesta rica, refrescante y cercana, ideal para acompañar el calor del festival.