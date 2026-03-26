Por cuarto año consecutivo, McDonald’s fue parte de la experiencia Lollapalooza Chile 2026
Con distintas actividades, desde culinarias hasta de realidad virtual, la hamburguesería dijo presente en la fiesta musical más masiva del país, realizada este año en el Parque O´Higgins.
Con una imponente presencia dentro del festival de música más grande del país, McDonald’s acompañó a los miles de asistentes a Lollapalooza 2026 a través de cuatro puntos de experiencias, que incluyeron no sólo sus hamburguesas y postres, sino también magia, juegos y hasta realidad virtual.
En el Main, las personas pudieron disfrutar, a través de distintas actividades, desde la sorpresa y la entretención, mientras que en Kidzapalooza niños y niñas junto a sus familias tuvieron la oportunidad de aprender sobre reciclaje y compost.
Otro entretenido espacio fue el restaurante y su sala Tasty, que mostró, desde la operación real, el funcionamiento de McDonald´s y la calidad de sus productos. Por último, los centros de postres móviles y la venta caminante ofrecieron una propuesta rica, refrescante y cercana, ideal para acompañar el calor del festival.
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