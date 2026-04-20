Tercera Feria del Libro Universidad San Sebastián “Ilumina el pensamiento”

Pablo Araya, vicerrector de Comunicaciones, Admisión y Marketing USS; Dr. Carlos Vio, presidente de la Junta Directiva; Carlos Williamson, rector Universidad San Sebastián; Jaime Bellolio, alcalde de Providencia; y Ismini Sahli, directora del Centro de Extensión USS.

Con más de 50 editoriales nacionales e internacionales y una nutrida agenda de conversatorios —sobre inteligencia artificial, libertad, amor, narcotráfico, arquitectura, música y literatura—, la feria se consolidó como un espacio abierto para acercar el conocimiento a la ciudadanía y promover el diálogo en torno a los grandes temas de la sociedad actual.

Tercera Feria del Libro Universidad San Sebastián Dr. Manuel José Irarrázaval, integrante del Instituto de Políticas Públicas en Salud USS; José Tomás Cordero, miembro de la Junta Directiva USS; y Daniela Correa, jefa de Extensión Cultural USS.

Tercera Feria del Libro Universidad San Sebastián Inauguración 3ra Feria del Libro USS.

Tercera Feria del Libro Universidad San Sebastián Jorge “Pirincho” Navarrete, Claudia Álamo y Pablo Ortúzar, en el conversatorio “Democracia hoy, tensiones acumuladas”.

Tercera Feria del Libro Universidad San Sebastián Conversatorio inaugural “Infancias capturadas por el narco”. Matías Sánchez, autor del libro “Soldadito del Narco”; Julio Isamitt, director de proyectos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales USS; y exfiscal Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado USS.

Tercera Feria del Libro Universidad San Sebastián Carlos Moreira, director Académico campus Los Leones USS; Julio Rojas, guionista y escritor de ciencia ficción e IA; Carlos Hinrichsen, directivo Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño; y Elizabeth Loyola, jefa de Biblioteca campus Los Leones.

Tercera Feria del Libro Universidad San Sebastián El Rector Universidad San Sebastián, Carlos Williamson, recorriendo los stands de la Feria.

Tercera Feria del Libro Universidad San Sebastián Mesa de conversación “Hamnet, la historia íntima detrás de Shakespeare” con Paula Baldwin, PhD en Shakespeare Studies.

Tercera Feria del Libro Universidad San Sebastián Verónica Foxley, periodista y escritora; Luis Escobar, párroco de San Vicente de Tagua Tagua y exorcista de la diócesis de Rancagua; y Kamila González, autora del libro “El convento”.

Tercera Feria del Libro Universidad San Sebastián Los cantautores Juanito Ayala y Elizabeth Morris en la charla musical “La canción como relato sonoro”.