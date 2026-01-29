14 empresas proveedoras se suman al plan de Sodimac para impulsar la acción climática en su cadena de valor

Un total de 14 empresas proveedoras, de distintos sectores y tamaños, se incorporaron en una primera etapa al plan de Sodimac Chile para impulsar la acción climática en su cadena de valor. La iniciativa, anunciada en agosto de 2025, busca fortalecer el trabajo colaborativo para avanzar en la medición, gestión y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

En el hito de firma del programa “Proveedores Sodimac por el Clima”, realizado en las oficinas centrales de Sodimac, participaron las siguientes empresas: 3M Chile, Aceros Aza, Aislantes Nacionales, Assa Abloy Chile, Black & Decker, CMPC Maderas, Henkel, Maderas Arauco, Robert Bosch, Saint-Gobain Weber, Schneider Electric Chile, Sika, Unibag y Volcán.

Este plan fue diseñado para acompañar a proveedores en distintas etapas de avance climático, promoviendo mejoras continuas en procesos y productos, e incentivando la adopción de metas basadas en la ciencia mediante la integración progresiva de estándares del Science Based Targets Initiative (SBTi).

Adicionalmente, “Proveedores Sodimac por el Clima” contempla reconocimientos e incentivos comerciales para los participantes, con el fin de motivar la definición de metas claras y ambiciosas de reducción de emisiones, de acuerdo con su nivel de avance. Por otro lado, acceden a instancias de capacitación y a herramientas de apoyo, como la “Guía Huella de Carbono para Proveedores”.

“Uno de los grandes desafíos del retail es abordar de manera efectiva las emisiones indirectas de alcance 3. Con este programa fortalecemos la colaboración con nuestros proveedores para avanzar en la reducción del impacto ambiental a lo largo de toda la cadena de valor. Felicitamos a las empresas que se sumaron a esta iniciativa e invitamos a más proveedores a ser parte de este esfuerzo”, destacó el gerente general de Sodimac Chile, Sebastián Simonetti.

La actividad contó con la asistencia de ejecutivos de las empresas firmantes, además de representantes de la Cámara de Comercio de Santiago, CLG Chile y Pacto Global Chile.

El programa cuenta con el patrocinio del programa HuellaChile del Ministerio del Medio Ambiente, respaldo que refuerza la relevancia de esta iniciativa en el contexto de los esfuerzos nacionales para la gestión y reducción de emisiones. En el hito de firma, participó el coordinador de HuellaChile, Arturo Espinosa, quien destacó la importancia de la articulación con el sector privado para avanzar en la acción climática.

Reducción de emisiones

Sodimac calcula y gestiona su huella de carbono desde 2010, utilizando la metodología del Greenhouse Gas Protocol. La empresa cerró 2025 con una reducción acumulada de 33% en las emisiones de alcance 1 y 2 en los últimos cuatro años.

Este compromiso ha sido reconocido por el programa HuellaChile, que ha otorgado a Sodimac los sellos de Excelencia, Cuantificación y Reducción durante seis años consecutivos, siendo la única firma de mejoramiento del hogar en lograr el Sello de Excelencia y una de las pocas del retail.

La meta de Sodimac es ser cero emisiones netas al 2030 en los alcances 1 y 2. Dada la evolución conceptual de esta materia a nivel mundial, se aclara que cero emisiones netas implica reducir al máximo posible las emisiones y compensar, mediante créditos de carbono, aquellas remanentes que no sea posible eliminar en ese período.

Para reducir su huella de carbono, la empresa neutraliza las emisiones de sus despachos con bonos de carbono; se abastece en un 86% con energías renovables; implementa sistemas de eficiencia energética en su operación; y, junto a sus proveedores, ofrece más de 9.500 productos sostenibles diferentes, entre otras acciones.

Cabe destacar que Sodimac participa activamente en iniciativas globales de sostenibilidad, como el Pacto Global de la ONU y “Make it Zero”, impulsada por EDRA/GHIN para reducir las emisiones de alcance 3 en la industria del mejoramiento del hogar.