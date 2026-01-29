SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Sustentabilidad

    14 empresas proveedoras se suman al plan de Sodimac para impulsar la acción climática en su cadena de valor

    Las compañías, de distintos tamaños y sectores, son las primeras en incorporarse formalmente a la iniciativa anunciada por Sodimac en agosto de 2025. Este paso se dio en el marco del hito de firma del programa, orientado a reducir las emisiones GEI junto a sus proveedores.

     
    Paneles solares de Sodimac

    Un total de 14 empresas proveedoras, de distintos sectores y tamaños, se incorporaron en una primera etapa al plan de Sodimac Chile para impulsar la acción climática en su cadena de valor. La iniciativa, anunciada en agosto de 2025, busca fortalecer el trabajo colaborativo para avanzar en la medición, gestión y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

    En el hito de firma del programa “Proveedores Sodimac por el Clima”, realizado en las oficinas centrales de Sodimac, participaron las siguientes empresas: 3M Chile, Aceros Aza, Aislantes Nacionales, Assa Abloy Chile, Black & Decker, CMPC Maderas, Henkel, Maderas Arauco, Robert Bosch, Saint-Gobain Weber, Schneider Electric Chile, Sika, Unibag y Volcán.

    Este plan fue diseñado para acompañar a proveedores en distintas etapas de avance climático, promoviendo mejoras continuas en procesos y productos, e incentivando la adopción de metas basadas en la ciencia mediante la integración progresiva de estándares del Science Based Targets Initiative (SBTi).

    Adicionalmente, “Proveedores Sodimac por el Clima” contempla reconocimientos e incentivos comerciales para los participantes, con el fin de motivar la definición de metas claras y ambiciosas de reducción de emisiones, de acuerdo con su nivel de avance. Por otro lado, acceden a instancias de capacitación y a herramientas de apoyo, como la “Guía Huella de Carbono para Proveedores”.

    “Uno de los grandes desafíos del retail es abordar de manera efectiva las emisiones indirectas de alcance 3. Con este programa fortalecemos la colaboración con nuestros proveedores para avanzar en la reducción del impacto ambiental a lo largo de toda la cadena de valor. Felicitamos a las empresas que se sumaron a esta iniciativa e invitamos a más proveedores a ser parte de este esfuerzo”, destacó el gerente general de Sodimac Chile, Sebastián Simonetti.

    La actividad contó con la asistencia de ejecutivos de las empresas firmantes, además de representantes de la Cámara de Comercio de Santiago, CLG Chile y Pacto Global Chile.

    El programa cuenta con el patrocinio del programa HuellaChile del Ministerio del Medio Ambiente, respaldo que refuerza la relevancia de esta iniciativa en el contexto de los esfuerzos nacionales para la gestión y reducción de emisiones. En el hito de firma, participó el coordinador de HuellaChile, Arturo Espinosa, quien destacó la importancia de la articulación con el sector privado para avanzar en la acción climática.

    Reducción de emisiones

    Sodimac calcula y gestiona su huella de carbono desde 2010, utilizando la metodología del Greenhouse Gas Protocol. La empresa cerró 2025 con una reducción acumulada de 33% en las emisiones de alcance 1 y 2 en los últimos cuatro años.

    Este compromiso ha sido reconocido por el programa HuellaChile, que ha otorgado a Sodimac los sellos de Excelencia, Cuantificación y Reducción durante seis años consecutivos, siendo la única firma de mejoramiento del hogar en lograr el Sello de Excelencia y una de las pocas del retail.

    La meta de Sodimac es ser cero emisiones netas al 2030 en los alcances 1 y 2. Dada la evolución conceptual de esta materia a nivel mundial, se aclara que cero emisiones netas implica reducir al máximo posible las emisiones y compensar, mediante créditos de carbono, aquellas remanentes que no sea posible eliminar en ese período.

    Para reducir su huella de carbono, la empresa neutraliza las emisiones de sus despachos con bonos de carbono; se abastece en un 86% con energías renovables; implementa sistemas de eficiencia energética en su operación; y, junto a sus proveedores, ofrece más de 9.500 productos sostenibles diferentes, entre otras acciones.

    Cabe destacar que Sodimac participa activamente en iniciativas globales de sostenibilidad, como el Pacto Global de la ONU y “Make it Zero”, impulsada por EDRA/GHIN para reducir las emisiones de alcance 3 en la industria del mejoramiento del hogar.

    Lee también:

    Más sobre:Hub SustentabilidadSodimacAcción Climáticacadenas de valorproveedoresmedio ambiente

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Programa Chile Cuida: más de 240 mil personas han accedido a credencial de cuidadores

    Poduje en seminario ACHM: “Ustedes que les dan más importancia a los árboles que a las personas nos vamos a enfrentar”

    Irán: Desapariciones forzadas, otra de las temibles armas de la República Islámica

    Baja natalidad en Chile: las propuestas de Boric y Kast para frenar esta tendencia

    Los nuevos centros de prevención del delito inspirados en Bukele que el alcalde Reyes instalará en La Florida

    Exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, recurre a la Suprema y pide nulidad del juicio que lo condenó a 17 años de cárcel

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    Servicios

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día

    Este es el lineup de artistas confirmados al Festival REC 2026

    Este es el lineup de artistas confirmados al Festival REC 2026

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día
    Chile

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día

    Programa Chile Cuida: más de 240 mil personas han accedido a credencial de cuidadores

    Poduje en seminario ACHM: “Ustedes que les dan más importancia a los árboles que a las personas nos vamos a enfrentar”

    Glencore produjo menos cobre durante 2025 por baja ley: desempeño de Collahuasi impacta el cierre del año
    Negocios

    Glencore produjo menos cobre durante 2025 por baja ley: desempeño de Collahuasi impacta el cierre del año

    Huelga en minera Mantoverde: Capstone Copper realiza operativo con helicópteros para ingresar a la desalinizadora

    Fin a una prohibición de 2019: Donald Trump permite los vuelos comerciales a Venezuela

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla
    Tendencias

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Qué se sabe del accidente de avión que dejó 15 muertos tras estrellarse en Colombia

    En vivo: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio buscan los octavos de final de la Europa League
    El Deportivo

    En vivo: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio buscan los octavos de final de la Europa League

    La CAF anuncia fuertes sanciones contra Senegal y Marruecos por graves incidentes en la final de la Copa de África

    ¿El mejor aval? Los elogios de Ricardo Gareca a la llegada de Esteban Pavez a Alianza Lima

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    “Muchas personas nos quieren encasillar”: así es la reunión de Jason Momoa y Dave Bautista en el streaming
    Cultura y entretención

    “Muchas personas nos quieren encasillar”: así es la reunión de Jason Momoa y Dave Bautista en el streaming

    La Moneda, la Biblioteca Nacional y los museos: los panoramas para el primer Día de los Patrimonios en Verano

    Lineup de REC 2026 tendrá a Travis, León Gieco y Cuarteto de Nos y foco en reconstrucción

    Irán: Desapariciones forzadas, otra de las temibles armas de la República Islámica
    Mundo

    Irán: Desapariciones forzadas, otra de las temibles armas de la República Islámica

    Marie Mateo, abogada: “Hoy la migración se ha convertido en un instrumento de confrontación política e identitaria en España”

    Aseguran que Trump consideraría atacar a Irán para inspirar nuevas protestas antigubernamentales

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?
    Paula

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan