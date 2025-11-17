Sodimac y Late! entregan importante aporte a TECHO-Chile gracias a compras solidarias

Sodimac y Late! entregaron a TECHO-Chile un aporte anual generado por las compras solidarias de sus clientes de agua Late!

Sodimac y Late! entregaron a TECHO-Chile un valioso aporte anual generado por las compras solidarias de sus clientes de agua Late! Los fondos recaudados permitirán construir viviendas transitorias y definitivas para familias que viven en campamentos y necesitan un hogar. En Chile, cerca de 114 mil familias viven en campamentos y más de 650 mil necesitan una vivienda de acuerdo con TECHO-Chile.

El aporte anual ascendió a $24.698.721, superando al del período anterior. Todas las utilidades obtenidas por la venta de productos Late! en Sodimac son donadas a TECHO-Chile. Estos productos incluyen agua mineral disponible en las tiendas, así como artículos biodegradables de limpieza y lavandería comercializados en Sodimac.com. En total, los productos Late! forman parte de los más de 6.450 artículos sostenibles ofrecidos por Sodimac.

Entre la donación entregada a TECHO por compras solidarias de clientes Sodimac.

Late! destina el 100% de sus utilidades a fundaciones de reconocido prestigio, todas miembros de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Sodimac fue una de las primeras compañías en trabajar con esta organización, en una alianza que comenzó en 2010.

Esta iniciativa se enmarca en una alianza de más de 17 años entre Sodimac y TECHO-Chile, que se centra en el apoyo a proyectos de vivienda definitiva de la organización. Gonzalo Rodríguez, director ejecutivo de TECHO-Chile, expresó: “Este valioso aporte es un claro ejemplo del compromiso de Sodimac y Late! con las familias más vulnerables de nuestro país. Nos permite seguir construyendo comunidades más justas y trabajando por soluciones habitacionales para quienes más lo necesitan. Agradecemos profundamente este apoyo constante y la confianza depositada en nuestra labor”.

“Agradecemos a nuestros clientes por elegir agua Late! Un producto especial que entrega sus utilidades a causas sociales. Así contribuyen a que más familias puedan acceder a una vivienda en medio de la grave crisis habitacional que vive el país. Seguiremos fortaleciendo nuestra alianza con Late! para apoyar a quienes más lo necesitan”, señaló Juan Carlos Corvalán, gerente de sostenibilidad y cumplimiento de Sodimac.

Por su parte, Pedro Traverso, gerente general y cofundador de Late!, planteó: “Estamos felices de entregar este aporte a la gran labor de Techo-Chile, cumpliendo así nuestro propósito como empresa: transformar la compra en un acto de solidaridad. Agradecemos de corazón el compromiso de Sodimac y a cada cliente que eligió nuestros productos”.