CCU celebra el Día del Reciclador de Base destacando su aporte a la economía circular

CCU celebra el Día de los Recicladores de Base y reafirma su compromiso con la economía circular.

La compañía CCU ha impulsado el desarrollo de los recicladores de base a través de herramientas de digitalización, formación técnica y entrega de equipamiento de seguridad, buscando mejorar sus condiciones de trabajo y su integración en la cadena de valor del reciclaje.

Uno de los principales hitos ha sido el programa “Desafío CirCCUlar”, desarrollado junto a Desafío Levantemos Chile, mediante el cual más de 60 recicladores accedieron a capacitaciones regulatorias, talleres de gestión y negocios. Además, ocho participantes fueron beneficiados con apoyo económico para la adquisición de camiones y maquinaria, con el objetivo de optimizar sus procesos y aumentar su capacidad operativa.

recicladores de base CCU

Innovación con PETunia

Como parte de su estrategia de economía circular, CCU también lanzó PETunia, un chatbot que permite a los recicladores ofertar plástico PET de manera directa y transparente a la planta CirCCUlar. Esta herramienta digital busca simplificar el proceso de comercialización, mejorar la trazabilidad del material y facilitar un canal de compra más ágil.

“A través de alianzas estratégicas y herramientas como PETunia, estamos consolidando un modelo de valor compartido que transforma nuestra relación con los recicladores de base, integrándolos como proveedores clave en nuestra cadena de suministro”, comentó Evelyn Peña, gerente de Planificación y Circularidad de CCU.

La compañía mantiene además la entrega permanente de equipamiento, como máquinas enfardadoras en comodato, que permiten mejorar la eficiencia en el transporte y almacenamiento del material recuperado.

Con estas iniciativas, CCU no solo fortalece el abastecimiento de material reciclado para sus procesos, sino que promueve una relación más colaborativa y sostenible con quienes cumplen un rol esencial en el sistema de reciclaje del país.