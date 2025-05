Un diálogo multisectorial de la Ley REP: expertos hacen balance tras un año y medio de la puesta en marcha de la normativa

En el marco de la implementación de la Ley REP, ReSimple organizó el conversatorio “Articulando la Ley REP: Territorio Sostenible”, moderado por Polo Ramírez, productor ejecutivo de La Tercera, que contó con la participación de diversos actores involucrados como el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño; el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo; el director de Políticas Públicas de SOFOFA, Rodrigo Mujica; la recicladora de base de la cooperativa Responde Verde, Nyssmi Cordero; el presidente de ANIR, Nicolás Fernández; y el abogado y exsubsecretario de Medio Ambiente, Jorge Canals.

Previo al inicio del panel, el subsecretario Proaño destacó que la Ley REP representa un cambio estructural en el modelo de desarrollo del país, permitiendo avanzar desde una economía lineal hacia una economía circular, con efectos positivos en el medio ambiente y el desarrollo local. “Si algo ha quedado claro en este proceso, es que los recicladores de base, los sistemas de gestión, las municipalidades, los gobiernos, también el Congreso, son todos diversos actores en una mesa con muchas patas en las cuales todos deben funcionar articuladamente”, explicó.

En la misma línea, el gerente general de ReSimple, Javier Fuentes, quien expuso una presentación de introducción al conversatorio, destacó que el rol y éxito de ReSimple como el sistema de gestión más grande del país, depende justamente de la colaboración entre todos los actores.

Uno de los principales desafíos, indicó, es incorporar a las más de 10.000 empresas que aún no están adheridas al sistema y ampliar la cobertura de recolección domiciliaria, que actualmente representa una baja proporción de los materiales valorizados. A pesar de esto, Fuentes reconoció los logros alcanzados en apenas un año y medio: más de 1.100 empresas adheridas, presencia en 42 comunas, cerca de 2.000 campanas instaladas y más de 1,3 millones de viviendas cubiertas.

Finalmente, subrayó que el éxito de la Ley REP requiere también un cambio cultural y educativo. “Esta es una corresponsabilidad. Hagámoslo en conjunto. Tenemos una tremenda oportunidad y un gran desafío, pero de verdad creo que, todos juntos, podemos lograr un avance muy importante.”

Ley REP: a un año y medio de su implementación

La Ley REP, vigente desde 2016 pero implementada de forma efectiva en octubre de 2023, establece que los productores son responsables de la recolección y tratamiento de los residuos derivados de los productos que ponen en el mercado. Esta normativa marca un cambio en la gestión de residuos, impulsando una economía circular donde los materiales recuperables se reintegren al ciclo productivo.

Sin embargo, su implementación ha sido un proceso complejo, explican los expertos, con avances y obstáculos administrativos y operativos. Al respecto, el abogado y exsubsecretario del Ministerio del Medio Ambiente Jorge Canals explicó que “la institucionalidad incorporó exigencias como la libre competencia en los procesos de licitación, lo que ralentizó la puesta en marcha de los sistemas de gestión.” Esto ha provocado rigideces que, según Canals, deben ser superadas con mayor flexibilidad y agilidad administrativa.

Desde el sector de las empresas, el director de Políticas Públicas de SOFOFA, Rodrigo Mujica, explicó que el gremio reúne a cerca de 4.000 empresas vinculadas al sector industrial, muchas de las cuales ya están implementando acciones de cumplimiento de la ley. Con esto, subrayó la importancia de los sistemas de trazabilidad y valorización de residuos: “Es fundamental alinear los incentivos correctos y generar cultura, tanto en las empresas como en los ciudadanos. La economía circular no es sólo una política ambiental, es un motor de crecimiento”.

Por su parte, el presidente de ANIR, Nicolás Fernández, aportó una mirada desde la industria del reciclaje, asegurando que si bien sus empresas gestionan más de cinco millones de toneladas de residuos reciclables al año, “los incentivos están desalineados. Estamos todos peleando por los mismos materiales, y eso nos obliga a pensar en cómo traccionamos la demanda desde el Estado, uno de los grandes compradores del país”.

Recicladores de base: de la informalidad a lo normativo

Uno de los principales avances destacados en el conversatorio fue el paso desde la informalidad hacia la profesionalización de los recicladores de base. Nyssmi Cordero, recicladora de la cooperativa Responde Verde y única mujer del panel, expresó que la implementación de la Ley REP fue un cambio radical, pero necesario. “No podíamos seguir siendo los cachureros. Tuvimos que aprender a cooperativizarnos, a trabajar en equipo, a confiar en otros. Eso fue difícil, porque venimos de un mundo donde nadie nos aseguraba nada”, explicó.

En esta línea, Cordero resaltó también la importancia de la educación y la capacitación hacia sus cooperativas. “Nos piden certificarnos, pero muchos no tenemos cuarto medio. Aprendimos en la calle, no en la universidad. Cuando nos preguntaron cuánto vale nuestro día de trabajo, no supe qué responder. Ahí entendí que este proceso también es para que entendamos nuestro valor.”

Otro de los invitados fue el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, quien compartió cómo su comuna ha integrado a los recicladores de base al sistema de recolección y gestión de residuos. “Tenemos un 70% de cobertura con ReSimple, y de ese porcentaje, casi un 30% está destinado exclusivamente a recicladores de base. Son vecinos que hacen empresa, generan empleo y que durante años sostuvieron lo que hoy queremos institucionalizar”.

Desafíos en incentivos, institucionalidad y cultura

Si bien la Ley REP está generando una oportunidad histórica en Chile para integrar a los recicladores de base, modernizar la gestión de residuos y promover una economía más circular, también ha puesto en evidencia desafíos como rigideces normativas, desafíos culturales y la necesidad de una acción estatal más decidida para alinear incentivos y traccionar demanda.

Nicolás Fernández, por ejemplo, asegura que un punto relevante a poner ojo es en alinear los incentivos: “El reciclador de base vive de esto. Si no generamos incentivos para que pueda crecer y trabajar con dignidad, entonces no vamos a tener una economía circular real”, explicó. Jorge Canals, por su parte, reiteró en la rigidez del sistema como una barrera crítica: “Las bases de licitación desincentivan la participación de gestores serios y eficientes. Necesitamos flexibilizar los procesos y dotar de mayor capacidad al Estado para actuar con rapidez”.

Finalmente, Rodrigo Mujica insistió en que “el éxito de la Ley REP no solo depende de su aplicación técnica, sino también de un cambio cultural profundo. Debemos generar conciencia en todos los actores, desde la industria hasta el ciudadano común”.