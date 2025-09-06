SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Reciclaje de plásticos en Chile crece 19% en dos años, pero disminuye en hogares

Entre 2022 y 2024, la valorización de plásticos en Chile aumentó un 19%, alcanzando 127 mil toneladas procesadas, mientras la tasa de reciclaje total subió de 7,8% a 10,3%. Sin embargo, la recuperación domiciliaria cayó un 22%, concentrando solo el 12% del total reciclado.

Gabriela MondacaPor 
Gabriela Mondaca

Durante años, la palabra reciclaje evocaba para muchos la imagen de una botella en un punto limpio o la separación de materiales en los basureros de colores. Sin embargo, el último informe de la Asociación de Industriales del Plástico (ASIPLA) muestra que el panorama cambió. Hoy la gran fuerza detrás del reciclaje en Chile no está en lo que los hogares separan, sino en los residuos que nacen en fábricas, centros de distribución y bodegas. Allí está el motor que permitió que entre 2022 y 2024 la valorización de plásticos creciera un 19%, alcanzando las 127 mil toneladas procesadas.

Los datos los recabó el Estudio de Reciclaje y Valorización de Plásticos en Chile, elaborado por ASIPLA, y sus resultados reflejan un salto más acelerado que el registrado en el periodo 2020-2022, cuando el crecimiento fue de 15%. ¿La razón? Una mayor producción de resinas recicladas a nivel industrial y comercial, sumada al efecto de nuevas normativas como la Ley REP de envases y embalajes, que desde 2023 puso en movimiento a buena parte de las empresas.

El estudio revela que la tasa de reciclaje total de plásticos en Chile pasó de 7,8% en 2022 a 10,3% en 2024. Además, se midió de manera específica la tasa de reciclaje de envases y embalajes –los plásticos más cercanos a la vida cotidiana de las personas–, que alcanzó un 13%.

Ese avance se explica por un dinamismo en ciertos materiales. El polietileno (PE), presente en bolsas, films y envases flexibles, representó el 62% del reciclaje; seguido del polipropileno (PP), usado en envases rígidos y cajones, con un 20%. Más atrás quedó el PET (plástico de las botellas) con un 14%.

Y ahí aparece la primera paradoja: mientras PE y PP crecieron un 36% en valorización, el PET se redujo en un 33% en términos absolutos, pasando de 26.890 toneladas en 2022 a poco más de 18 mil en 2024.

Otro dato central es el aumento de la capacidad instalada para reciclar. En dos años, pasó de 154 mil a 201 mil toneladas anuales, un salto del 30% asociado a nuevas inversiones en maquinaria y al ingreso de empresas que vieron una oportunidad en la regulación.

El presidente del Comité de Desarrollo Sostenible de ASIPLA, Marcos Segal, lo explica así: “El mercado de reciclaje de los plásticos es un universo en constante movimiento. En 2024 observamos la entrada de nuevos actores, producto de la puesta en marcha de la Ley REP y la Ley de Plásticos de Un Solo Uso que potencian esta industria. Asimismo, pudimos observar que esta última regulación elevó la demanda de residuos de botellas plásticas, incrementando el precio de esta resina reciclada”.

Por ejemplo, los sectores que más utilizan resinas recicladas son el hogar (29%), la agricultura y pesca (28%) y la manufactura e industria (21%). Más atrás se ubican la minería (8%) y la construcción (6%).

Un aspecto que el informe subraya con fuerza es la diferencia entre lo que aportan los residuos industriales y lo que proviene de los hogares. En 2024, el 88% de los plásticos reciclados tuvo su origen en fábricas, comercios y procesos productivos, mientras que solo un 12% llegó desde domicilios. Y aunque la producción industrial valorizada creció 28% en dos años (de 88 mil a 112 mil toneladas), los residuos domiciliarios disminuyeron en un 22%, quedando en 14.675 toneladas.

El gerente de estudios y operaciones de Kyklos, empresa enfocada en la cultura ambiental, Reynaldo Herrera, sostiene que la disminución se explica por una barrera de accesibilidad.

Lanzamiento camapaña Santiago Recicla

“No todos los hogares tienen cerca un punto limpio o un sistema de recolección diferenciada, lo que hace que reciclar sea más difícil y menos cómodo. A eso se suma la percepción de que separar residuos implica un esfuerzo adicional, cuando todavía no está incorporado como parte de la rutina”, sostiene.

A eso se agrega el factor de confianza en el sistema. “Si las familias sienten que lo que separan no llega efectivamente al reciclaje, pierden la motivación. Además, existe un costo logístico importante: el material domiciliario es disperso y caro de recoger, a diferencia del industrial o comercial que está concentrado y es más rentable”, recalca.

El elemento que lidera la lista de reciclaje en hogares es el PET. Y es que el 74% de lo que se recicla en casas son botellas. Muy por debajo aparecen el polietileno (20%) y el polipropileno (4%).

Aunque la entrada en vigencia de la Ley REP de envases y embalajes en 2023 fue un factor decisivo. El estudio midió su impacto inicial y concluyó que permitió alcanzar la tasa de 13% en este segmento. Solo en 2024 se reciclaron 78.657 toneladas de plásticos de envases y embalajes, de las cuales la gran mayoría (64.126 toneladas) tuvo origen industrial y comercial, mientras que las 14.675 restantes provinieron de hogares.

Alejandra Gonzàlez Guillén

El jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medioambiente (MMA), Tomás Saieg, analiza las cifras y sostiene que efectivamente se vio una reducción del reciclaje en hogares, aunque puntualizó que si se considera el periodo 2020-2024, el volumen reciclado creció alrededor de un 35%. Según el Ministerio del Medio Ambiente, el peak de 2022 se explicaría por la pandemia, cuando las personas pasaban más tiempo en casa y reciclaban más.

Pero Saieg sostiene que “se debe aumentar el reciclaje en los hogares, para lo cual el MMA ha impulsado distintas medidas de sensibilización y difusión de la REP de envases". Asimismo, contextualiza que gracias a la Ley REP, “ya en 50 comunas a lo largo del país está pasando el camión del reciclaje y se espera se continúe ampliando la cobertura de la recolección durante lo que queda del año”.

Andres Perez

Desde ASIPLA lo ven como un desafío: “Tiene que ver con la dificultad para que los sistemas de gestión recuperen plásticos distintos a las botellas, como también el bajo conocimiento ciudadano respecto de lo mismo. A esto se suma el hecho de que los consumidores no incurrimos en un costo por generar desechos y tampoco existe una regulación que impulse la demanda de resinas plásticas recicladas”, concluye Magdalena Balcells, su gerenta general.

Más sobre:ReciclajeLey REPPlasticosLT Sábado

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Proyecciones para Fiestas Patrias: gobierno espera 552 mil pasajeros en viajes aéreos

El balance del interventor de Sartor: “Se trataba, en el fondo, de una bicicleta financiera”

La venta de Telefónica Chile se encamina: interesados ya están en due diligence y se vienen las ofertas vinculantes

Proyectos de inversión que prometen destrabar los candidatos suman US$100 mil millones: 7 concentran la mitad del monto

Hugo Rubio, de BTG Pactual: “Muchos inversionistas están viendo que llegará un gobierno de derecha, pero también esperan que cumpla un buen papel”

Más que vacuno, pollo y cerdo: Doña Carne comenzará a vender alcohol en sus sucursales

Lo más leído

1.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

2.
JP Morgan ya asume una victoria de la derecha en la presidencial y dice que eso es “uno de los motores” del alza del IPSA

JP Morgan ya asume una victoria de la derecha en la presidencial y dice que eso es “uno de los motores” del alza del IPSA

3.
Aumenta actividad sísmica en el complejo volcánico Laguna del Maule: se registraron casi 5 mil sismos en un solo día

Aumenta actividad sísmica en el complejo volcánico Laguna del Maule: se registraron casi 5 mil sismos en un solo día

4.
Prisión preventiva para dos de los detenidos por torturas a compañero de labores en hospital de Osorno

Prisión preventiva para dos de los detenidos por torturas a compañero de labores en hospital de Osorno

5.
Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj este fin de semana?

Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj este fin de semana?

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Romería al Cementerio General: revisa los cortes y desvíos de tránsito para este domingo 7 de septiembre

Romería al Cementerio General: revisa los cortes y desvíos de tránsito para este domingo 7 de septiembre

Nuevas fechas de Chayanne en Chile: confirman cuándo es la venta de entradas y precios

Nuevas fechas de Chayanne en Chile: confirman cuándo es la venta de entradas y precios

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Abanderados ajustan estrategia para el inicio del periodo electoral
Chile

Abanderados ajustan estrategia para el inicio del periodo electoral

Felipe Harboe: “Hoy, en el escenario actual de la política, Evelyn Matthei es lo más razonable”

La sigilosa jugada del oficialismo y la DC para impedir la tercera candidatura senatorial de Rincón

Proyecciones para Fiestas Patrias: gobierno espera 552 mil pasajeros en viajes aéreos
Negocios

Proyecciones para Fiestas Patrias: gobierno espera 552 mil pasajeros en viajes aéreos

El balance del interventor de Sartor: “Se trataba, en el fondo, de una bicicleta financiera”

La venta de Telefónica Chile se encamina: interesados ya están en due diligence y se vienen las ofertas vinculantes

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca
Tendencias

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Cómo Trump planea reinterpretar un tratado de misiles para vender drones de ataque pesado a otros países

El día que nació la leyenda: cómo se gestó la llegada de Marcelo Bielsa a Chile
El Deportivo

El día que nació la leyenda: cómo se gestó la llegada de Marcelo Bielsa a Chile

Lo que dejó el primer test de la Roja ‘Operación 2030’: quiénes aprobaron y los que dejaron dudas

Los Cóndores visitan a Uruguay mirando de reojo la otra ventana para meterse en el Mundial

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Reseña de libros: de Rachel Eliza Griffiths a María José Ferrada
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Rachel Eliza Griffiths a María José Ferrada

Gonzalo Contreras, escritor chileno: “Soy de los que cree que con la democracia la alegría sí llegó”

Llega La Infiltrada, el último éxito del cine español: “Es maravilloso que una película así funcione en taquilla y en la crítica”

De incautaciones a ataques: cómo giró la estrategia de EE.UU. contra el narcotráfico
Mundo

De incautaciones a ataques: cómo giró la estrategia de EE.UU. contra el narcotráfico

La apuesta de Milei por las legislativas en Buenos Aires

Xi, Putin y Modi: El Dragón, el Oso y el Elefante sacan sus garras

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas
Paula

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue