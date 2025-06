Cómo la campaña Vivamos Circular 2025 de PepsiCo y Kyklos está impulsando la inclusión y recuperación de espacios públicos a través del reciclaje y la sostenibilidad

En un nuevo programa de Hub Sustentabilidad de Radio Duna, la periodista Bárbara Pezoa conversó con Natalia Pardo, Gerente de Comunicaciones Corporativas de PepsiCo Cono Sur, y Carolina Almarza, Subgerente de Experiencia y Cultura de Kyklos, ambas voces de un proyecto que busca demostrar que la economía circular y su vínculo con la comunidad es posible, incluso en grandes industrias de productos y servicios como la alimentaria, destacando su relevancia con nuevos colaboradores como CCU y Walmart Chile.

Tal como lo explican en la conversación, la campaña Vivamos Circular 2025 tiene como eje la educación ambiental, la recolección de plásticos flexibles y PET, y la transformación de estos residuos en mobiliario urbano. “Lo que buscamos es fomentar la economía circular y la educación ambiental, entonces con esto lo que hacemos es recolectar plástico flexible y plástico PET, para darle un nuevo uso, para darle nueva vida y así también convertir espacios que son municipales, que son públicos, para que los vecinos de distintas comunas puedan hacer uso y goce de mejores y nuevas instalaciones a partir de lo que se construye con este material ya reciclado”, explicó Natalia Pardo.

El cambio cultural de la industria alimentaria

Para Pardo, la iniciativa es parte de un cambio profundo en la manera en que las empresas de alimentos se relacionan con la sostenibilidad. “Antes había una distancia donde decían como no se puede, porque es alimentación, al final se ha reinventado porque el que quiere puede y nosotros queríamos y pudimos”.

Vivamos Circular se enmarca en la estrategia global de PepsiCo PEP+ (PepsiCo Positive), basada en tres pilares: agricultura positiva, cadena de valor positiva y elecciones positivas. “A la gente hoy le importa que la empresa a la que le va a comprar tenga este tipo de iniciativas, quizás no a todos, pero a Pepsico le importa, y esto todo está basado en PEP Positive, que es nuestra estrategia de transformación global, porque las elecciones positivas es que la gente nos elija”, explicó Pardo.

Otro aspecto destacado fue el impacto positivo en sectores escolares: “Qué lindo para nosotros poder incluirlos como un público objetivo, son niños que van a plazas, a centros, que tienen juegos y espacios que fueron construidos gracias a nuestro programa con Kyklos, Walmart y CCU”, agregó.

Recuperación de comunas y recicladores de base

Por ende, más allá del reciclaje, Vivamos Circular 2025 apuesta por la recuperación del espacio social en los territorios, transformando residuos en mobiliario comunitario de alta durabilidad.

En cuanto al proceso, explicó Carolina Almarza de Kyklos, “las comunidades comienzan recuperando sus plásticos, ahí empieza la participación de ellos, desde el momento uno son protagonistas, luego esto lo llevamos a Revalora, es transformado en ecomadera y esta ecomadera, que tiene una durabilidad entre 20 y 50 años más que una madera convencional, se va a la construcción de espacios en distintas comunas”.

No solo desde lo material, la campaña ha logrado romper la desconfianza hacia el reciclaje. “El desafío mayor es poder cambiar la cultura, rompiendo estas creencias, que en algunas encuestas que hemos hecho en Kyklos dicen es como esta desconfianza, este no saber a dónde llega, solo ver en un camión que mezcla todo y que se va, pero estas situaciones, estas experiencias, vienen a acabar con esos mitos o esas creencias falsas y podemos un poco tener más esperanza y confiar en esto de que sí tiene un buen puerto y que sí se puede lograr”, explicó Almarza.

Junto con esto, la iniciativa contempla una importante dimensión social con programas para recicladores de base y personas en situación de discapacidad. “Tenemos un programa de asesorías a agrupaciones de recicladores, además de inclusión laboral en un centro inclusivo de reciclaje (CIR)”, contó Carolina. “Cuando hay beneficios que no se ven, hay impacto social, esto tiene aún mayor fuerza, no sólo en la inclusión ni en los recicladores, sino también, en colegios, niños que no se sienten victoriosos en lo académico, son parte de una brigada ambiental y su autoestima académica se eleva y esto les ayuda a desafiarse más, sentirse más seguros”.

Natalia, por su parte, asegura que este enfoque humano es clave. “Uno tiende a demonizar mucho la empresa, detrás de estos proyectos hay muchas que realmente tienen esto como un propósito, que buscan hacerle un bien al planeta o entregar a las futuras generaciones un planeta mejor que el que nosotros estamos recibiendo”. La reciente certificación de 29 nuevos recicladores fue un momento especialmente emotivo, agregó, porque hay gente que tiende a ver el trabajo como algo sucio y lo menosprecia, y ellos estaban tan orgullosos, llevaron a sus familias, uno hicieron un discurso y decían, a mí esto me devolvió la autoestima.

