    Cerrar la brecha digital después de los 55: Entel refuerza su programa de alfabetización tecnológica

    La segunda convocatoria del Fondo 55+ busca ampliar el acceso a herramientas digitales y financieras para personas mayores, tras beneficiar a más de 6.600 vecinos de Maipú.

    Sofía Cruces

    Tras la pandemia, como sociedad aprendimos a hacer las cosas de manera distinta: muchos trámites y actividades migraron al ámbito digital. Sin embargo, este proceso acelerado de digitalización también dejó a un sector de la población al margen. Frente a este escenario, Entel lanzó la segunda versión de su programa Fondo 55+, una iniciativa orientada a reducir la brecha digital en personas mayores de 55 años.

    Durante la mañana del martes 6 de enero se realizó la segunda convocatoria del programa, en una actividad desarrollada en el Teatro Municipal de Maipú. Al encuentro asistieron el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, y la gerenta de Comunicaciones y Sustentabilidad de Entel, Francisca Florenzano, junto a representantes de organizaciones sociales y beneficiarios de la iniciativa.

    El objetivo del Fondo 55+ es impartir talleres que democraticen el acceso a herramientas digitales en la población mayor de 55 años, promoviendo su autonomía y participación en un entorno cada vez más digitalizado. En la actividad, el alcalde Tomás Vodanovic destacó la relevancia de este tipo de programas para facilitar la relación de la ciudadanía con el Estado y los servicios públicos.“Normalmente la gente se acerca mucho a la municipalidad para hacer sus trámites y sabemos que la tecnología podría facilitar procesos, acortar períodos de espera y hacerlos más amigables para la ciudadanía, pero la población, producto de la brecha digital, muchas veces queda fuera de estos procesos de modernización”, señaló.

    En su primera versión, la empresa de telecomunicaciones destinó una inversión de $300 millones, lo que permitió beneficiar a más de 6.600 personas de la comuna de Maipú, cuyas edades fluctuaban entre los 55 y los 70 años, mediante talleres de alfabetización digital. Tal como se anunció en esta nueva convocatoria, la inversión para 2026 aumentará a $360 millones, reflejo del impacto y la alta convocatoria que tuvo el programa en su etapa inicial.

    En esta segunda edición, Entel invita a ONG, startups, fundaciones, instituciones educativas y empresas B a postular proyectos formativos e innovadores dirigidos a personas mayores de 55 años. Las iniciativas deberán estar orientadas a reducir la brecha digital y fortalecer la autonomía de este grupo etario, a través de talleres que entreguen herramientas tecnológicas, financieras y de comprensión digital. El plazo para postular se extenderá hasta el 8 de marzo, a través del sitio web de la compañía.

    Francisca Florenzano, gerenta de Comunicaciones y Sustentabilidad de Entel, explicó que el enfoque del programa responde a un diagnóstico país sobre conectividad y uso de tecnologías.“Durante mucho tiempo el gran desafío fue que existiera cobertura de internet en todo Chile, y se trabajó intensamente en ese objetivo. Pero a medida que el país se fue conectando, surgió una nueva pregunta: ¿por qué no todas las personas están conectadas? Ahí nos dimos cuenta de que el problema ya no era solo de infraestructura, sino de acceso y habilidades digitales”, afirmó.

    Tras el anuncio de la nueva convocatoria, se realizó el último taller masivo del ciclo 2025, enfocado en el uso de la aplicación de BancoEstado para realizar transferencias electrónicas. La actividad fue impartida por David Leal, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Innovacien, y consistió en una experiencia práctica mediante simulaciones en entornos digitales que emulaban cuentas de ahorro, permitiendo a los participantes realizar transferencias sin utilizar dinero real durante la práctica.

    Nunca es tarde para aprender

    David Leal destacó la motivación y compromiso de quienes participan en los talleres del programa.“Los adultos mayores son muy buenos estudiantes, son personas muy dedicadas, llegan a la hora y tienen una gran disposición a aprender. Eso demuestra lo necesario que es generar más espacios formativos como estos, que les permitan integrarse plenamente al mundo digital”, señaló.

    Desde la experiencia de los beneficiarios, el impacto del programa también se refleja en la confianza adquirida frente a la tecnología. Loida Oróstica, una de las asistentes a los talleres, relató que “el primer día venía con temor porque no sabía nada, incluso tenía miedo a la inteligencia artificial. Pero desde la primera clase ese temor desapareció, porque el profesor lo explicó de una manera muy didáctica. Llevo dos meses y estoy fascinada”.

    Con esta nueva convocatoria, Entel busca consolidar el Fondo 55+ como una herramienta concreta para avanzar hacia una inclusión digital más equitativa, en un país donde el envejecimiento de la población plantea desafíos crecientes en materia de acceso, autonomía y participación social.

