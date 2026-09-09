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    Chile quiere avanzar hacia la electromovilidad, pero la infraestructura todavía frena el salto

    El cuarto estudio de electromovilidad de Volvo Cars y Cadem muestra una alta disposición de los chilenos hacia tecnologías eléctricas e híbridas, pero también una brecha entre la intención y las condiciones reales para aplicarlas. El precio, la infraestructura de carga, viviendas poco preparadas y diferencias entre Santiago y regiones aparecen entre los principales desafíos.

    Martín CifuentesPor 
    Martín Cifuentes

    Los chilenos tienen claro cómo imaginan la ciudad del futuro. El 97% considera importante que tenga aire limpio y baja contaminación, mientras que el 88% espera ciudades menos ruidosas y un 86% cree relevante contar con un transporte público 100% eléctrico.

    A pesar de eso, siete de cada diez sienten que la ciudad donde viven todavía está lejos de este panorama. Esta diferencia entre las expectativas y la realidad fue una de las protagonistas del cuarto estudio de electromovilidad de Volvo Cars y Cadem, centrado en cómo será la “ciudad del futuro”.

    Presentado en el Centro Cultural Palacio de La Moneda, el sondeo muestra también que un 79% está de acuerdo con que Chile avance hacia una movilidad principalmente eléctrica.

    Esto también se traslada a los deseos de compra. Si hoy tuvieran que elegir un nuevo automóvil, un 59% de los encuestados preferiría alguna tecnología electrificada, ya sea 100% eléctrica o híbrida. Proyectada a cinco años, ese número sube a 77%.

    Interés y adopción

    A pesar de eso, la transición no necesariamente se imagina como un salto inmediato a un modelo totalmente eléctrico. Un 47% considera que los híbridos representan una buena alternativa para comenzar el proceso, mientras un 28% cree que el futuro debería apuntar directamente a los modelos 100% eléctricos.

    Para convertir esta disposición en una adopción más masiva, de acuerdo a Patricio Norambuena, encargado de Electromovilidad de Volvo Cars Chile, se requiere que distintos factores avancen al mismo tiempo. “Son varias barreras, y parte de esa respuesta es que funcionen distintos factores coordinados, como lo son infraestructura o políticas públicas”, planteó.

    Según él, las marcas también tienen espacio para aportar con una mejor oferta tecnológica y vehículos que permitan reducir la percepción de que la electromovilidad sigue siendo poco accesible.

    Esto se puede ejemplificar con la estrategia de Volvo de tener un modelo de entrada de la marca 100% eléctrico, lo que Norambuena dijo que difícilmente se habría planteado hace unos años. Roberto Izikson, gerente general de Cadem, agregó que determinados cambios pueden acelerarse cuando existe una coyuntura que obliga a modificar hábitos.

    “La inestabilidad y el desorden global, el alza en los precios de los combustibles, va a ser una coyuntura que también nos va a obligar a abrir los ojos… Hay que mirar de nuevas maneras y con más opciones a los autos eléctricos y a la electromovilidad”, dijo Izikson.

    Las condiciones son el freno

    El estudio muestra que la principal barrera para comprar hoy un eléctrico es el precio: el 53% de los encuestados menciona su alto costo de adquisición. Luego están la falta de puntos de carga (35%); el temor a quedarse sin energía durante un viaje largo (27%) y no disponer de un lugar donde cargarlo en la casa o edificio (23%).

    En cuanto a las viviendas, se vuelve un problema concreto. Un 12% dice que actualmente podría cargar un automóvil eléctrico en su hogar, mientras un 66% señala no poder. Entre quienes viven en departamentos, un 5% afirma contar con esa posibilidad.

    “Más allá de tu casa, el poder irte a una región, en un viaje largo, sin pasar por ningún tipo de contratiempo, son barreras importantes que la industria y, por sobre todo, la política pública tiene que ayudar a estimular”, afirmó Izikson.

    A eso se suma una brecha territorial no menor. Mientras un 55% de los encuestados de la Región Metropolitana considera que existen condiciones para desarrollar la electromovilidad, la cifra baja a 30% en Biobío, 22% en La Araucanía y un 16% en Valparaíso. Más que dar a conocer los beneficios del tema a los ciudadanos,la conversación debería centrarse en cómo generar las condiciones para que esa disposición pueda convertirse efectivamente en una alternativa de movilidad.

    Más sobre:Hub SustentabilidadElectromovilidadhubs_lt

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