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    Empresas fortalecen capacidades para avanzar en la gestión de emisiones de Alcance 3

    El ciclo de jornadas, desarrollado en el marco del trabajo conjunto entre el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible (DPS), HuellaChile, Transforma Cambio Climático de Corfo y Red Pacto Global Chile, reunió a empresas grandes y proveedoras para fortalecer capacidades, compartir experiencias y promover acciones concretas para la gestión y reducción de emisiones de Alcance 3.

    Por 
    Hub Sustentabilidad

    La iniciativa contempló tres jornadas, realizadas durante agosto y septiembre en dependencias de CMPC, organización que apoyó la realización de los talleres. Las instancias estuvieron dirigidas a grandes empresas, empresas proveedoras y, finalmente, a ambos grupos, con el objetivo de fortalecer capacidades para medir y gestionar las emisiones de Alcance 3 y promover acciones coordinadas a lo largo de las cadenas de valor.

    Durante el ciclo se abordaron metodologías y herramientas de medición, oportunidades de colaboración entre empresas y proveedores y experiencias que muestran cómo la gestión climática puede contribuir también a la competitividad empresarial y el acceso a nuevos mercados.

    “La reducción y medición de Alcance 3 es un desafío de competitividad, no es un desafío puramente ambiental. Es un desafío que las empresas necesitan trabajar con sus proveedores para llegar a los nuevos mercados”, sostuvo el jefe de la División de Desarrollo Productivo Sostenible del Ministerio de Economía, Gonzalo Villanueva.

    Asimismo, el gerente de Relaciones Corporativas de Corfo, Santiago Marín, relevó que “en CORFO contamos con instrumentos y capacidades para apalancar el desarrollo productivo sostenible, apoyando la innovación, la inversión y el fortalecimiento de proveedores. La sostenibilidad, bien gestionada, genera eficiencia, reduce costos y mejora los resultados de las empresas. Nuestro desafío es conectar estas herramientas para avanzar hacia una economía más productiva, competitiva y sostenible”.

    En la misma línea, la gerenta de Transforma Cambio Climático de Corfo, Irina Reyes, destacó la importancia de fortalecer a las empresas proveedoras: “La competitividad de un país exportador no solo depende de las grandes empresas, depende de todo su entramado, sus colaboradores y las empresas proveedoras”.

    Por su parte, la directora ejecutiva de Red Pacto Global Chile, Margarita Ducci, destacó que “avanzar en la gestión de las emisiones de Alcance 3 requiere entender que la sostenibilidad no se construye de manera aislada. Necesitamos que las grandes empresas y sus proveedores trabajen colaborativamente, compartan capacidades y generen soluciones que permitan transformar las cadenas de valor”.

    El ciclo contó con la participación de más de 30 organizaciones, entre grandes empresas y empresas proveedoras, provenientes de diversos sectores productivos. Entre ellas se encuentran Andes Iron, Anglo American, BancoEstado Microempresas, BioMar, Blumar, Cargill, CMPC, Coca-Cola Andina, Codelco, Coopeuch, Empresas Dimerc, FLSmidth, Grupo Falabella, Magotteaux Andino, Mitsui & Co, Polpaico Soluciones, Reale Seguros, SGS, Sodimac, Sustainalab y Wenco, entre otras.

    Su participación refleja el compromiso del sector privado por fortalecer capacidades, compartir experiencias y avanzar colaborativamente en la medición, gestión y reducción de las emisiones de Alcance 3, impulsando cadenas de valor más sostenibles, resilientes y competitivas.

    En el encuentro, Sodimac destacó su modelo de gestión del Alcance 3 que implementa junto a sus proveedores estratégicos por medio de una serie de incentivos, entre ellos, de posicionamiento de marca, sumado a talleres de formación, los que buscan cerrar brechas de información y mejorar el acceso a instancias de capacitación como el ciclo de Alcance 3, al cual asistió la Pyme Paz y Flora invitada por Sodimac.

    En ese marco, la gerenta comercial y de operaciones de Paz y Flora, Natalia Escanilla, destacó: “Este ciclo de jornadas fue clave en nuestro proceso de medición, gestión y reducción de emisiones. El impulso y las herramientas entregadas por Sodimac, como parte de su programa de huella de carbono con sus proveedores, han sido fundamentales para avanzar y también ingresar a HuellaChile, donde estamos en vías de certificarnos. Como pequeña empresa -y aunque el camino no ha sido fácil- el compromiso ambiental está en nuestro ADN, como legado para la generación actual y las futuras. Además, en este proceso también hemos encontrado beneficios en competitividad y eficiencia que fortalecen nuestro modelo de negocio. Por eso valoramos profundamente la oportunidad que Sodimac nos brinda para seguir creciendo de manera sostenible”.

    El cierre del ciclo incluyó además la entrega de certificados de participación, reconociendo el compromiso de las organizaciones participantes con la incorporación de la sostenibilidad y la acción climática en sus procesos y cadenas de valor. La iniciativa reafirma la importancia de la articulación público-privada para acompañar a las empresas, especialmente a las pymes proveedoras, en la adopción de herramientas y capacidades que permitan avanzar hacia cadenas de valor más sostenibles, resilientes y competitivas.

    Más sobre:Hub SustentabilidadAlcance 3CMPCCadena de ValorCircularidadMedio AmbienteSostenibilidadDesarrollo Producción SostenibleCorfoCambio ClimáticoRed Pacto Global

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