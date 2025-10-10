SUSCRÍBETE
Chile será sede de la Tercera Cumbre del Litio y Energías 2025 con charlas sobre la sostenibilidad de la industria

Con foco en la "regeneración", protagonistas de la minería y la energía conocerán la hoja de ruta del litio chileno 2026-2030, e interesantes paneles de conversación en torno a regeneración e IA, inversión y electromovilidad.

Por 
Hub de Sustentabilidad
Piscinas de mina de litio en el Desierto de Atacama, norte de Chile, agosto de 2018. Foto: Ivan Alvarado/ REUTERS Ivan Alvarado

En un momento clave para la transición energética global, Chile será sede de la Tercera Cumbre del Litio y Energías 2025, bajo el concepto “Regeneración”. El evento tendrá lugar el 23 de octubre y reunirá a líderes empresariales, autoridades internacionales, académicos y representantes de comunidades originarias, energías limpias y la economía regenerativa.

La cumbre es organizada por la Cámara Internacional del Litio y Energías -CIL Lithium, junto a Beolgolux, la Cámara Chileno Belgo Luxemburguesa de Comercio A.G., y la Embajada del Reino de Bélgica en Chile. En la oportunidad, Sebastián Quiñones, director desarrollo estratégico de CIL Lithium, presentará la Hoja de Ruta del Litio 2025–2030, delineando los próximos pasos en innovación, colaboración público-privada y desarrollo de las inversiones en Chile y en el triángulo del litio.

Pamela Goicovich, presidenta de CIL Lithium, señaló: “Chile vive una ventana de oportunidades como líder del triángulo del litio que integra junto a Argentina y Bolivia, y para materializar este liderazgo es preciso avanzar en consensos colectivos. Regenerar no es solo reconstruir, es volver a nacer con más conciencia, más ciencia y más humanidad. Esta cumbre simboliza el renacer de una industria que mira al futuro con respeto por la vida y la tierra que nos brinda visión para el desarrollo de los negocios del mañana”.

El encuentro contará además con la participación de referentes como: Sebastián Carmona, vicepresidente de Albemarle; Gina Ocqueteau, presidenta directorio SQM; Claudia Bodadilla, presidenta directorio Cintac; Frank Dinter, gerente general de Fraunhofer Chile; Álvaro Videla, director Centro de Energía UC; Gustavo Hunter, jefe departamento movilidad sostenible de ANAC; Bárbara Silva, Subdirección de Vinculación y Transferencia Tecnológica del Centro de Aceleración Sostenible de Electromovilidad (CASE); Víctor Rojas, líder Litio y Cadena de Valor del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL); Humberto Estay, director AMTC, entre otros actores del ecosistema energético, tecnológico y académico.

La jornada contará con tres paneles de conversación: “La Inteligencia del Futuro: Regeneración, Territorio y AI”, que explorará la convergencia entre la inteligencia artificial, la sostenibilidad y el desarrollo territorial; “Inversiones para el Mañana”, que abordará las tecnologías DLE (Direct Lithium Extraction) y su rol en las energías limpias; y “Negocios del Futuro”, dedicado al reciclaje 4.0, las baterías y la electromovilidad como motores de una economía regenerativa.

La Tercera Cumbre del Litio y Energías 2025 cuenta además con el apoyo internacional y académico de instituciones de primer nivel, entre ellas: Lithium I+D+i de la Universidad Católica del Norte, la Cámara Chileno Suiza de Comercio, y múltiples organizaciones de innovación, tecnológicas por el desarrollo del litio, electromovilidad, energías, sostenibilidad y tecnología.

Tercera Cumbre del Litio y Energías 2025 "Regeneración"

La tercera Cumbre del Litio y Energías se realizará el 23 de octubre, de 9 a 15 horas, en el edificio Tánica, ubicado en Santa María 5888, Vitacura, Santiago de Chile. Programa y venta de entradas aquí.

