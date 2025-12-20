SUSCRÍBETE POR $1100
    Columna de Verónica Pinilla: Emprender donde ocurre la economía real

    Más que liderazgo de marca, los resultados de Marcas Ciudadanas revelan una verdad estructural: el respaldo a las pymes se construye con presencia territorial, financiamiento accesible y soluciones concretas. BancoEstado encarna ese rol al operar como infraestructura económica y social, habilitando inversión, digitalización y sostenibilidad en el corazón de la economía real del país.

    Verónica Pinilla 
    Verónica Pinilla

    Hay cifras que no solo describen, sino que explican un país. Los resultados del segundo semestre de Marcas Ciudadanas muestran a BancoEstado liderando en “apoya a las pymes”, junto a CuentaRUT y CajaVecina. Tres marcas, un mismo resultado: un ecosistema que sostiene la economía cotidiana. No es casualidad, uno de cada tres pesos del crédito comercial llega a las MiPyMEs, y más de un millón de ellas son clientes del banco. Esa base real explica por qué Chile ve en BancoEstado un actor que no solo observa la economía, sino que la habilita.

    Ese rol se ha construido en el tiempo, a partir de una combinación de financiamiento, infraestructura y presencia territorial. CajaVecina, presente en las 346 comunas del país, sigue siendo una pieza clave para el comercio de barrio y las zonas más apartadas; RutPay, con más de un millón de usuarios, impulsa la digitalización de pequeños negocios; y Compraquí continúa expandiéndose entre emprendedores que buscan soluciones simples para operar. No se trata de un premio aislado, sino de la validación de un modelo que está donde ocurre el trabajo diario de Chile.

    Hoy, apoyar a las pymes implica también enfrentar un nuevo desafío: acompañar su transición hacia modelos productivos más eficientes y sostenibles. La modernización de equipos, la eficiencia energética, el uso responsable de los recursos o la reducción de residuos no ocurren por inercia. Requieren financiamiento accesible que permita transformar buenas intenciones en inversiones concretas, especialmente en la micro y pequeña empresa.

    Esa dimensión es clave para entender por qué el financiamiento cumple un rol habilitante en la sostenibilidad. La transición ambiental no se juega solo en grandes proyectos, sino en miles de decisiones cotidianas que toman las empresas que sostienen la economía real. Estar presentes en esos flujos diarios y en esas decisiones de inversión es condición necesaria para que la sostenibilidad deje de ser un ideal y se convierta en una posibilidad real en todo el territorio.

    Los resultados de Marcas Ciudadanas confirman que el país reconoce ese rol. Reconoce a un banco que opera como infraestructura social y financiera, que se adapta a los cambios y que acompaña a quienes emprenden y trabajan cada día. El desafío es seguir profundizando ese camino: fortalecer el ecosistema y asegurar que crecer, invertir y avanzar hacia prácticas más sostenibles sea una opción concreta para miles de pymes en Chile.

    Verónica Pinilla, Gerenta de Asuntos Públicos y Sostenibilidad BancoEstado

