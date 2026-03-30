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    Copec Flux inaugura la primera planta solar con baterías Tesla en Chile

    La planta incorpora sistemas de almacenamiento en baterías (BESS) con cerca de 12 MWh de capacidad, a través de tres Tesla Megapack, lo que permite gestionar energía renovable y aportar flexibilidad al sistema eléctrico. Es el primer proyecto de generación que integra soluciones BESS con tecnología Tesla en el país, en el marco de una alianza entre Copec Flux y la compañía americana.

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    Hub Sustentabilidad
    Copec Flux, filial de Copec, inauguró el Proyecto Cousiño, la primera planta solar en Chile que integra Tesla Megapack a un sistema de almacenamiento de energía.

    Copec Flux, filial de Copec, inauguró el Proyecto Cousiño, la primera planta solar en Chile que integra Tesla Megapack a un sistema de almacenamiento de energía, marcando un hito en el desarrollo de soluciones de almacenamiento a escala en el país.

    El Proyecto Cousiño es un Pequeño Medio de Generación Distribuida (PMGD) de 2,9 MWp, que integra generación solar con un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de cerca de 12 MWh, compuesto por tres Tesla Megapack 2XL, cada una con una capacidad de 3,9 MWh.

    La planta permite capturar energía solar durante el día y utilizarla en horarios de mayor demanda, mejorando la gestión de energías renovables y aportando flexibilidad operativa al sistema eléctrico.

    “Esta alianza con Tesla nos permite avanzar en la incorporación de soluciones de almacenamiento energético en Chile, integrando tecnología de clase mundial con el desarrollo de capacidades locales para su implementación y operación. El Proyecto Cousiño demuestra el rol del almacenamiento para gestionar energía renovable y aportar flexibilidad al sistema eléctrico, fortaleciendo la generación distribuida en el país”, señaló Juan Cristóbal González, gerente general de Copec Flux.

    Copec Flux, filial de Copec, inauguró el Proyecto Cousiño, la primera planta solar en Chile que integra Tesla Megapack a un sistema de almacenamiento de energía.

    Alianza para almacenamiento energético

    La iniciativa es resultado de una alianza entre Copec Flux y Tesla, desarrollada durante más de tres años, en el marco de la cual la compañía se convirtió en el primer Certified Service Partner de Tesla en Chile, desarrollando capacidades locales para la implementación, operación y mantención de estos sistemas.

    Actualmente, Copec Flux cuenta con un equipo de cinco técnicos certificados, habilitados para realizar mantenciones preventivas y correctivas tanto en proyectos propios como en instalaciones de terceros a lo largo del país.

    Con este proyecto, Copec Flux avanza en el desarrollo de soluciones de almacenamiento y gestión de energía, ampliando su oferta en nuevas energías claves para la transición energética y aportando a un sistema eléctrico más flexible, eficiente y sostenible.

    Más sobre:Hub SustentabilidadCopec FluxTeslaChilProyecto Cousiño

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