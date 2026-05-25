Cumbre de Sofofa pone foco en destrabar inversión sin bajar estándares ambientales y destaca colaboración entre empresas y academia

En un contexto denominado por los expertos de estancamiento económico, judicialización de proyectos y crecientes exigencias ambientales, la Cumbre de Crecimiento y Medio Ambiente organizada por Sofofa instaló la idea de que el desarrollo económico y la protección ambiental no solo pueden convivir, sino que deben avanzar a la par. Bajo el lema “El fin de un dilema”, el encuentro reunió a representantes del mundo empresarial, académico y público para discutir cómo modernizar la institucionalidad ambiental sin rebajar estándares.

La presidenta de Sofofa, Rosario Navarro, abrió la jornada con un diagnóstico directo sobre el momento económico del país. “Hoy hay casi un millón de personas sin trabajo en Chile. Y llevamos 39 meses consecutivos con desempleo sobre el 8%. Esto es consecuencia natural de algo más profundo: dejamos de crecer”, afirmó.

Para Navarro, el principal desafío es superar la idea de que crecimiento y medio ambiente son incompatibles. “Chile no tiene que elegir entre desarrollo y medioambiente. Ese es el falso dilema que tenemos que superar”, sostuvo, insistiendo en que el problema no radica en la existencia de altos estándares ambientales, sino en la incertidumbre regulatoria.

“Chile sabe crecer. El problema es que hace una década dejamos de hacerlo. Y uno de los frenos más profundos está en nuestra regulación: no porque los estándares sean altos, deben serlo, sino porque el sistema es impredecible. Los plazos no se cumplen, las reglas cambian, y la judicialización llega cuando el proyecto ya fue aprobado”, agregó.

La presidenta de SOFOFA, Rosario Navarro, durante la cumbre de Crecimiento y Cambio Climático

Navarro apuntó además a la gestión de la permisología como uno de los principales frenos a la inversión y al empleo. Según explicó, actualmente existen 130 proyectos en calificación ambiental, equivalentes a más de US$42 mil millones en inversión y cerca de 65 mil empleos directos potenciales. “Eso no es potencial abstracto. Es inversión real esperando una señal”, señaló, detallando que aquella señal es que “cualquier reforma al sistema de permisos no busca bajar los estándares ambientales”, sino que evaluaciones más claras, proporcionales al riesgo, resueltas en plazos razonables y alta exigencia con procesos predecibles.

Ciencia, salud pública y colaboración

Otro de los momentos clave fue la presencia del profesor Petros Koutrakis, académico de la Harvard University y especialista en contaminación atmosférica y salud pública, quien expuso los resultados preliminares de un estudio desarrollado junto a la Universidad de Santiago de Chile y Anglo American. La investigación analiza el impacto del recambio masivo de calefactores a leña por sistemas eléctricos de alta eficiencia en la Región Metropolitana, iniciativa comprometida por la minera durante la aprobación del proyecto Los Bronces Integrado.

Según explicó Koutrakis en su momento, el programa sobre “el recambio masivo corresponde a una de las más grandes intervenciones urbanas en descontaminación atmosférica a escala global”, detallando que los hogares beneficiados han reducido en cerca de un 30% los contaminantes al interior de sus viviendas.

Durante la cumbre, expuso además el avance ambiental que ha tenido Chile en los años, pero advirtió que todavía existen desafíos importantes. “Creo que ha mejorado enormemente en los últimos 30 años, pero todavía queda mucho por hacer. Así que creo que el gobierno, la industria y las personas deberían trabajar juntos para seguir mejorando la calidad ambiental en Chile, porque sabemos que esto afecta a la salud pública y que es más caro no hacer nada que hacer algo”, señaló.

Experto en contaminación atmosférica y académico de Harvard, Petros Koutrakis, durante la cumbre de Sofofa.

Koutrakis defendió el rol de la evidencia científica en la toma de decisiones ambientales y destacó la necesidad de colaboración entre academia, empresas y Estado. “Creo que es importante que haya confianza entre el mundo académico, la industria y el público. El mundo académico puede proporcionar la información científica a los responsables políticos para tomas las mejores decisiones posibles”, indicó.

En esa línea, insistió en que “todo desarrollo debe realizarse siempre de tal manera que no ponga en peligro la salud pública ni el medio ambiente”, poniendo como ejemplo a los países escandinavos. “No es una cosa o la otra, sino que podemos hacer ambas”, dijo.

Anglo American: hacerse cargo de la mitigación

El proyecto de recambio de calefactores fue presentado durante la cumbre como un ejemplo de cómo la colaboración público-privada puede transformarse en una herramienta efectiva para resolver conflictos ambientales. El gerente general de Anglo American en Chile, Juan Pablo Schaeffer, aseguró que la minería ya no puede entenderse bajo la lógica histórica del “extractivismo”, sino desde la sostenibilidad y la generación de valor ambiental. “Hoy día se acabó este dilema entre conservación y desarrollo. El mundo necesita minerales críticos para enfrentar la transición energética y tenemos que hacerlo bien”, sostuvo. En esa línea, explicó que “la clave es hacer minería responsable, sustentable, bien hecha y que genere valor”.

La minera comprometió el recambio de 57.524 calefactores a leña por equipos eléctricos en un plazo de siete años, una iniciativa que busca compensar en un 150% las emisiones del proyecto Los Bronces Integrado, superando el estándar habitual de compensación exigido por la normativa. “Nosotros dijimos: vamos a compensar un 150%, y eso significará el recambio de cerca de 57 mil calefactores en la Región Metropolitana”, explicó Schaeffer. “Esto va a significar calidad de vida, ahorro en costos de salud y una mejora concreta en la descontaminación de Santiago”.

A su vez, el convenio entre Harvard University y la Universidad de Santiago de Chile contempla estaciones de monitoreo ambiental distribuidas en distintos puntos de la capital, además de mediciones al interior de los hogares antes y después del recambio de estufas. Las muestras recolectadas son enviadas a laboratorios de Harvard para analizar químicamente cuánto del material particulado corresponde efectivamente a la quema de leña.

Las cifras proyectadas muestran que la leña representa hasta un 22% del material particulado fino MP2,5 durante el invierno en la Región Metropolitana, mientras que los beneficios sanitarios y económicos asociados a la reducción de contaminación podrían traducirse en ahorros cercanos a US$1.450 millones gracias a menores hospitalizaciones y muertes prematuras.

Uno de los consensos a los que se llegó en la cumbre fue que la modernización del sistema ambiental no implica flexibilizar la protección ambiental. “Yo creo que la industria en general y las empresas no están por bajar los estándares, estamos por modernizar el sistema de evaluación, el sistema de permiso, agilizarlo y simplificarlo, pero jamás disminuir los estándares, porque al final del día eso va a significar más judicialización, más conflictividad y lo que ganaste acá en tiempo lo vas a perder en el otro lado”, afirmó Schaeffer.

También destacó la necesidad de utilizar mejor la información y las nuevas tecnologías para avanzar hacia procesos más eficientes y menos discrecionales. “Muchas veces tomamos decisiones más desde la guata que desde la data”, sostuvo, destacando iniciativas como PRISMA, la plataforma impulsada por Sofofa que utiliza inteligencia artificial para analizar más de tres décadas de información del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Finalmente, Navarro, advirtió que “Los Bronces fue rechazado por emisiones. La empresa desarrolló un proyecto de mitigación, compensó el impacto en la cuenca y el proyecto fue aprobado.El sector privado encontró la salida. Esto demuestra que la solución no es bajar el estándar. El desafío es construir soluciones”.