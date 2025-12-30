SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Sustentabilidad

    Emiliana es reconocida en los Greens Awards, esta vez por “Iniciativa Orgánica del Año”

    La publicación realizada por el medio británico The Drinks Business, referente global de la industria, reconoció a Emiliana, la viña orgánica más grande del mundo, por tener la "Mejor Iniciativa Orgánica" con su proyecto de vermicompostaje.

    Por 
    Hub Sustentabilidad

    En el marco de los Green Awards 2025, los premios más relevantes de la industria global de bebidas en materia de sustentabilidad, Emiliana Organic Vineyards, la viña orgánica más grande del mundo, fue galardonada en la categoría “Iniciativa Orgánica del Año”. El reconocimiento fue en torno a su proyecto de vermicompostaje, una iniciativa pionera que combina agricultura regenerativa con economía circular a gran escala abarcando desde Ovalle hasta Mulchén.

    Este reconocimiento se suma al galardón entregado por la misma revista el año pasado, condecorando a Sebastián Tramón como “Green Personality of the Year”, marcando un precedente de las acciones y compromiso de Emiliana por continuar en la ruta orgánica.

    Transformando residuos en vida

    El proyecto ganador de vermicompostaje actualmente en su segunda temporada de implementación completa (2024-2025), opera a través de siete lombriceras, a lo largo de sus siete campos 100% orgánicos. Con una superficie activa de más de 112 m², el sistema utiliza lombrices para procesar materia orgánica y generar fertilizantes naturales de alta calidad, como té de humus, para ser devueltos al suelo a través del riego.

    El proyecto ganador de vermicompostaje opera a través de siete lombriceras, a lo largo de sus siete campos 100% orgánicos.

    Lo que diferencia esta iniciativa frente a competidores globales es el modelo colaborativo y social de Emiliana. Sus acciones más relevantes fueron la recolección de materia orgánica como frutas y verduras descartadas por pequeños agricultores locales y ferias libres, además de incluir guano de caballos de vecinos rurales, residuos orgánicos de los mismos trabajadores de la viña y la reutilización de subproductos de la vendimia, como orujos y escobajos.

    Gracias a este esfuerzo junto a las comunidades de las zonas, en el último periodo la viña orgánica más grande del mundo logró además, enriquecer más de 4,5 millones de kilogramos de materiales a compostar con los descartes de humus posterior a la producción de té, reduciendo desechos y devolviendo al suelo microorganismos vitales para la resiliencia de los viñedos ante el cambio climático. Este proyecto de vermicompostera se adapta a la geografía de Chile: mientras en los valles del norte y centro se aplica té de humus, en el Biobío se recolectan los lixiviados del proceso para inyección directa, con metas de aplicación de hasta 3.000 litros por hectárea.

    Un estándar para la agricultura regenerativa

    La iniciativa no es solo un método de fertilización; es una respuesta estratégica a los desafíos actuales de la agricultura. Parte importante de los retos que existen hoy en el sector agrícola es el suelo. Es vital buscar nuevas formas de aumentar la materia orgánica, mejorar la estructura del suelo, facilitar procesos de fertilización, aumentar la vida en él y más, a través de la implementación de nuevas ideas y técnicas.

    Queda demostrado en las acciones del día a día en los campos de Emiliana, que nos arriesgamos a innovar y adoptar cambios para seguir siendo líderes en agricultura orgánica, regenerativa y biodinámica. Este premio es un reconocimiento al objetivo final, que es abastecer y mejorar nuestros suelos. Esto representa un paso significativo hacia una agricultura más resiliente, donde la recuperación de residuos orgánicos es clave tanto para la sostenibilidad ambiental como para la productividad" fueron las palabras de Sebastián Tramón, Gerente de Sustentabilidad de Emiliana.

    El jurado valoró la capacidad de Emiliana para implementar una solución basada en la naturaleza de manera transversal en sus operaciones, demostrando que la gestión de residuos puede convertirse en un motor de productividad agrícola y sostenibilidad ambiental.

    “Este premio para Emiliana significa un tremendo reconocimiento y es una reafirmación de que estamos haciendo las cosas bien. Es un impulso a seguir creyendo en este tipo de agricultura y aprovechar los recursos y herramientas que tenemos a disposición para mejorar nuestros viñedos. Acá se ve un trabajo en equipo, se ve la sencillez de un proyecto que genera grandes impactos” comentó Antonia Castillo, Responsable Técnica de la Gerencia Agrícola de Emiliana.

    Lee también:

    Más sobre:Hub SustentabilidadEmilianaViñedoViñaEmiliana Organic VineyardsGreen Awards 2025VinoMedio Ambiente

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026

    “Estamos viviendo probablemente la peor ola de calor de nuestra historia”: Orrego llama a evitar conductas de riesgo en la RM

    Engie desconectará dos plantas de carbón este miércoles, retirando del sistema más de 700 MW de combustible fósil

    Kast reaparece en La Moneda chica y envía mensaje de fin de año: no se refirió a negociaciones con libertarios

    Rusia exhibe el despliegue de misiles Oreshnik con capacidad nuclear en Bielorrusia

    Fiscalía presenta acusación contra Cathy Barriga y pide penas por más de 23 años

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “Estamos viviendo probablemente la peor ola de calor de nuestra historia”: Orrego llama a evitar conductas de riesgo en la RM
    Chile

    “Estamos viviendo probablemente la peor ola de calor de nuestra historia”: Orrego llama a evitar conductas de riesgo en la RM

    Kast reaparece en La Moneda chica y envía mensaje de fin de año: no se refirió a negociaciones con libertarios

    Fiscalía presenta acusación contra Cathy Barriga y pide penas por más de 23 años

    Engie desconectará dos plantas de carbón este miércoles, retirando del sistema más de 700 MW de combustible fósil
    Negocios

    Engie desconectará dos plantas de carbón este miércoles, retirando del sistema más de 700 MW de combustible fósil

    CChC decide cerrar Ciedess: dejará de funcionar de manera definitiva a fines de febrero

    Superintendencia de Pensiones publica en consulta propuesta de régimen de inversión del Fondo Autónomo Previsional

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria
    Tendencias

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    Cómo dormir con calor y aún así tener una buena noche de sueño, según un especialista

    Paqui Meneghini es presentado en la U: “Entiendo las dudas por mi llegada, pero tengo mucha confianza y convicción”
    El Deportivo

    Paqui Meneghini es presentado en la U: “Entiendo las dudas por mi llegada, pero tengo mucha confianza y convicción”

    El desconocido ofrecimiento de José Antonio Kast a Francisca Crovetto para asumir el Ministerio del Deporte

    La UC sigue estructurando su plantel: alcanza acuerdo para la renovación de Clemente Montes

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas
    Finde

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026
    Cultura y entretención

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026

    Las peores películas y series que dejó 2025

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

    Rusia exhibe el despliegue de misiles Oreshnik con capacidad nuclear en Bielorrusia
    Mundo

    Rusia exhibe el despliegue de misiles Oreshnik con capacidad nuclear en Bielorrusia

    Un dron contra un muelle: Entregan detalles del supuesto ataque de la CIA en Venezuela

    Las 10 frases más polémicas de Trump en 2025: de la “Riviera de Medio Oriente” al “cállate, cerdita”

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana