Emiliana es reconocida en los Greens Awards, esta vez por “Iniciativa Orgánica del Año”

En el marco de los Green Awards 2025, los premios más relevantes de la industria global de bebidas en materia de sustentabilidad, Emiliana Organic Vineyards, la viña orgánica más grande del mundo, fue galardonada en la categoría “Iniciativa Orgánica del Año”. El reconocimiento fue en torno a su proyecto de vermicompostaje, una iniciativa pionera que combina agricultura regenerativa con economía circular a gran escala abarcando desde Ovalle hasta Mulchén.

Este reconocimiento se suma al galardón entregado por la misma revista el año pasado, condecorando a Sebastián Tramón como “Green Personality of the Year”, marcando un precedente de las acciones y compromiso de Emiliana por continuar en la ruta orgánica.

Transformando residuos en vida

El proyecto ganador de vermicompostaje actualmente en su segunda temporada de implementación completa (2024-2025), opera a través de siete lombriceras, a lo largo de sus siete campos 100% orgánicos. Con una superficie activa de más de 112 m², el sistema utiliza lombrices para procesar materia orgánica y generar fertilizantes naturales de alta calidad, como té de humus, para ser devueltos al suelo a través del riego.

Lo que diferencia esta iniciativa frente a competidores globales es el modelo colaborativo y social de Emiliana. Sus acciones más relevantes fueron la recolección de materia orgánica como frutas y verduras descartadas por pequeños agricultores locales y ferias libres, además de incluir guano de caballos de vecinos rurales, residuos orgánicos de los mismos trabajadores de la viña y la reutilización de subproductos de la vendimia, como orujos y escobajos.

Gracias a este esfuerzo junto a las comunidades de las zonas, en el último periodo la viña orgánica más grande del mundo logró además, enriquecer más de 4,5 millones de kilogramos de materiales a compostar con los descartes de humus posterior a la producción de té, reduciendo desechos y devolviendo al suelo microorganismos vitales para la resiliencia de los viñedos ante el cambio climático. Este proyecto de vermicompostera se adapta a la geografía de Chile: mientras en los valles del norte y centro se aplica té de humus, en el Biobío se recolectan los lixiviados del proceso para inyección directa, con metas de aplicación de hasta 3.000 litros por hectárea.

Un estándar para la agricultura regenerativa

La iniciativa no es solo un método de fertilización; es una respuesta estratégica a los desafíos actuales de la agricultura. Parte importante de los retos que existen hoy en el sector agrícola es el suelo. Es vital buscar nuevas formas de aumentar la materia orgánica, mejorar la estructura del suelo, facilitar procesos de fertilización, aumentar la vida en él y más, a través de la implementación de nuevas ideas y técnicas.

Queda demostrado en las acciones del día a día en los campos de Emiliana, que nos arriesgamos a innovar y adoptar cambios para seguir siendo líderes en agricultura orgánica, regenerativa y biodinámica. Este premio es un reconocimiento al objetivo final, que es abastecer y mejorar nuestros suelos. Esto representa un paso significativo hacia una agricultura más resiliente, donde la recuperación de residuos orgánicos es clave tanto para la sostenibilidad ambiental como para la productividad" fueron las palabras de Sebastián Tramón, Gerente de Sustentabilidad de Emiliana.

El jurado valoró la capacidad de Emiliana para implementar una solución basada en la naturaleza de manera transversal en sus operaciones, demostrando que la gestión de residuos puede convertirse en un motor de productividad agrícola y sostenibilidad ambiental.

“Este premio para Emiliana significa un tremendo reconocimiento y es una reafirmación de que estamos haciendo las cosas bien. Es un impulso a seguir creyendo en este tipo de agricultura y aprovechar los recursos y herramientas que tenemos a disposición para mejorar nuestros viñedos. Acá se ve un trabajo en equipo, se ve la sencillez de un proyecto que genera grandes impactos” comentó Antonia Castillo, Responsable Técnica de la Gerencia Agrícola de Emiliana.