EY abre postulaciones para reconocer a empresas líderes en criterios ASG

EY abrirá una nueva convocatoria del premio “Empresa destacada en criterios ASG”, reconocimiento que busca distinguir a organizaciones que estén impulsando prácticas, iniciativas y estrategias innovadoras en materias ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), contribuyendo a un desarrollo empresarial más sostenible.

Las instituciones interesadas podrán presentar sus avances y buenas prácticas en estas materias, mostrando cómo han incorporado los parámetros ASG en sus estrategias y gestión.

El reconocimiento ha sido otorgado con anterioridad a compañías de distintas industrias, entre ellas Copec S.A., Mallplaza, Anglo American Chile, Colbún, Tresmontes Lucchetti y Antofagasta Minerals.

Varios estudios y la evidencia han demostrado que el éxito de un negocio ya no sólo depende de sus resultados económicos, sino también del equilibrio que logra entre todos los involucrados en su desarrollo actual y futuro. En Chile, las prácticas ASG están entre los desafíos internos más importantes de las empresas sobre todo con el inicio de las normas IFRS S1 y S2 en 2027.

“Hoy las organizaciones son conscientes de que su éxito no depende únicamente de generar utilidades, sino también de su relación con el entorno y la sociedad. Las instituciones que logran alinear estos objetivos son más resilientes, viables y atractivas financieramente”, señaló Pamela Méndez, socia líder de Servicios de Cambio Climático y Sostenibilidad de EY.

Las postulaciones estarán abiertas desde el lunes 24 de agosto hasta el viernes 25 de septiembre de 2026. Las bases y el formulario estarán disponibles en la web de EY Chile. Las consultas pueden dirigirse a postulacion@cl.ey.com.

El premio se entregará durante el primer semestre de 2027, en la 20° edición de la Premiación Empresarial de EY, instancia que reconoce a representantes y líderes inspiradores del mundo empresarial y del emprendimiento.