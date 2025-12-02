VOTA INFORMADO por $1100
    Festival Ladera Sur: Donde convergen fundaciones, empresas, academia y proyectos para el medio ambiente

    Su cuarta edición, que reunió a 18 mil personas, profundizó el cruce entre ciencia, activismo, emprendimientos y empresas, articulando un ecosistema que crece año a año en torno a la protección del medio ambiente y la sostenibilidad.

    Paulina ReyesPor 
    Paulina Reyes
    Festival Ladera Sur 2025 SILVIA ALFAGEME

    El Festival Ladera Sur celebró su cuarta edición el fin de semana del 28, 29 y 30 de noviembre en el Parque Santa Rosa de Apoquindo, consolidándose como uno de los encuentros de cultura y naturaleza más relevantes del país. Con una convocatoria de 18 mil personas y cerca de 110 fundaciones, la versión 2025 demostró que el festival es mucho más que música, gastronomía y actividades al aire libre: es una plataforma donde confluyen organizaciones, proyectos, expertos, académicos y empresas comprometidas con la protección ambiental y las soluciones climáticas innovadoras.

    Para Martín del Río, fundador del Festival Ladera Sur, esta edición confirma que el evento se ha transformado en un punto de encuentro único en Chile, donde conviven la cultura, la naturaleza y un ecosistema creciente de innovación ambiental. “Creo que ya al ser una cuarta versión hay muchas personas que asisten especialmente para conectar con otros desde una perspectiva laboral. El networking que ocurre es gigante y este año especialmente con el día viernes donde debutamos con el proyecto Ecosistema Ladera Sur que busca justamente potenciar estas interacciones”, explica.

    El fundador agrega que esta edición marcó un hito en la articulación de mundos que históricamente han trabajado en paralelo: “Quedamos muy contentos con la semilla que se sembró, donde año a año queremos potenciar más la innovación y el cruce entre lo corporativo, los emprendedores y el mundo natural. Necesitamos a todos los actores de la sociedad para trabajar juntos en esta causa”.

    Según del Río, la energía que se vive en los stands, conversatorios y espacios de encuentro es uno de los elementos más valiosos del festival: “El ánimo de todos los participantes es lo que más nos nutre como equipo y que se traspasa para todos los asistentes. Es un festival con una energía que se nota que es desde lo propositivo y desde las ganas de hacer las cosas diferentes. El Festival de LS es solo una plataforma y un articulador para darle voz a miles de personas que están día a día en estas temáticas. Ellos son los protagonistas de esta fiesta”.

    La oceanógrafa y bióloga marina Sylvia Earle expone en la cuarta edición del Festival Ladera Sur.

    El público también respondió masivamente a la propuesta de educación ambiental y convivencia con la naturaleza: “Estamos muy contentos también porque viajaban personas de todas las regiones de Chile para vivir la experiencia del Festival. La oceanógrafa Sylvia Earle, que la trajimos especialmente, era una rock star que estuvo varias horas firmando autógrafos e interactuando con los asistentes”, comenta del Río.

    Un punto de encuentro para el medio ambiente

    Entre las organizaciones presentes estuvo Salvemos la Patagonia desde el extremo sur del país. Desde su stand, Erwin Sandoval, presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, destacó el valor de este espacio para organizaciones locales que buscan incidir en las más altas decisiones. “Estamos entregando información acá y estos espacios, sobre todo para organizaciones que somos de territorios pequeños, bastante aislados, del sur de nuestro país, son sumamente importantes”, afirma.

    Su organización expuso la grave presencia de la industria salmonera en áreas protegidas del país: “De las 1.380 concesiones existentes para el cultivo del salmón en Chile, 408 están al interior de reservas y parques nacionales en áreas que en realidad no debieran estar”.

    Junto con esto, destacó la necesidad de llegar al público de las grandes ciudades para generar masa crítica que pueda trascender en el mensaje: “Buena parte de las decisiones en estas materias dependen de decisiones que se toman en la capital (...) valoramos que existan estos espacios, para nosotros es muy beneficioso poder venir a exponer esta problemática”.

    Desde Fundación Terram, su directora ejecutiva Flavia Liberona destacó el carácter multidisciplinario del festival y su capacidad para reunir miradas diversas del mundo ambiental. “Este es un espacio único de encuentro entre organizaciones que trabajamos en distintas temáticas, principalmente conservación, pero también con académicos, científicos y productores orgánicos”, asegura.

    Junto con esto, resaltó además la riqueza de las conversaciones informales y la interacción directa con el público: “Es un lugar para aprender, enseñar, intercambiar y dialogar no solo en los paneles y conversatorios, también en los stand y en diversas actividades. En los tres días del Ladera Sur ocurren muchas cosas y en ese sentido es enriquecedor. Nuestro balance es positivo y ojalá se pudiera hacer en otros lugares de Chile”, sostiene.

    La Fundación Cortés Solari (FCS), por su parte, también tuvo un rol clave en la cuarta edición del festival. Su presidenta, Francisca Cortés Solari, resaltó el valor del diálogo y la colaboración triestamental. “Entendemos la importancia de articular espacios de diálogo para desarrollar proyectos de mitigación de cambio climático y conservación de biodiversidad, capaces de encarnar las necesarias colaboraciones públicas, privadas y de la sociedad civil”, explicó.

    Desde su stand y en su conversatorio “Saberes Ancestrales y cambio climático. Aprendizajes desde el Sur Global”, la fundación buscó conectar conocimiento científico, comunitario y tecnológico.

    Uno de los hitos de su participación fue el lanzamiento de TerritoriAR, una aplicación de realidad aumentada para conocer la biodiversidad chilena. “Se trata de una APP público privada, que volvemos a presentar en el marco de su inauguración en este nuevo parque de Chile. A través de ella buscamos transformar el Festival Ladera Sur en un circuito educativo con senderos que representan la biodiversidad del norte, centro y sur de Chile, 24 estaciones temáticas, jóvenes mediadores”, indica Cortés Solari.

    El recibimiento del público fue inmediato: “Durante Ladera Sur vimos cómo las familias recuperaban la curiosidad por el paisaje que las rodea. Creemos profundamente que lo que se conoce, se cuida y se respeta, y TerritoriAR busca justamente eso: promover conciencia y valoración del entorno desde un aprendizaje directo y un uso significativo de la tecnología”, termina diciendo.

    Un ecosistema ambiental que crece año a año

    La cuarta edición del Festival Ladera Sur demostró que el encuentro ha evolucionado hacia una plataforma integral donde la cultura se mezcla con la educación ambiental, la ciencia, la innovación, la divulgación y el activismo. En esa línea, su principal sello hoy es la capacidad de reunir a quienes están pensando, trabajando y luchando por el futuro ambiental de Chile.

    “Necesitamos a todos los actores de la sociedad para trabajar juntos en esta causa”, concluye del Río.

