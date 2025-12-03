VOTA INFORMADO por $1100
    Lanzan 3ª versión de la Guía Práctica para la Gestión Circular Empresarial

    El documento, presentado por Territorio Circular, SOFOFA y SOFOFA Hub, reúne 11 buenas prácticas empresariales y casos inspiradores para acelerar la transición circular en Chile.

    Por 
    Hub Sustentabilidad
    Guía Práctica para la Gestión Circular Empresarial

    El Programa Territorio Circular, SOFOFA y SOFOFA Hub presentaron la tercera edición de la Guía Práctica para la Gestión Circular Empresarial. Este nuevo volumen consolida la experiencia acumulada por empresas de distintos sectores como Pronto Copec, Volta, Laboratorio Bagó, Walmart Chile, Melón, AngloAmerican, Multi X, Volcán, Comberplast, Aza y EcoAza, Cristalchile, SKC, Claro VTR y Coca-Cola Chile, y pone a disposición de la industria herramientas, metodologías y casos inspiradores y replicables para incorporar la economía circular en la gestión operativa y estratégica de las empresas. La actividad se realizó este jueves 27 en las oficinas de Copec.

    La Guía Práctica para la Gestión Circular Empresarial 2025 surge de un proceso colaborativo que contó con la participación activa de 14 empresas representantes de diversos sectores como minería, energía, agroindustria, acuicultura, alimentos y bebidas, construcción, entre otros. A partir del levantamiento y sistematización de experiencias reales, el documento reúne 11 buenas prácticas (siendo ya 25 iniciativas en total, considerando las 14 ya documentadas en versiones anteriores y 28 empresas) que abarcan desde innovación tecnológica aplicada al reciclaje, hasta sistemas de gobernanza interna (mesas internas de circularidad), logística inversa y trazabilidad, gestión hídrica eficiente, y modelos de cierre de ciclos productivos.

    “La gestión circular es hoy un motor de transformación empresarial: permite mejorar la eficiencia, reducir costos y abrir nuevas oportunidades de negocio, al mismo tiempo que responde a exigencias regulatorias y sociales. El rol articulador de Territorio Circular entre actores públicos y privados —y su apoyo para la implementación de las medidas de la Hoja de Ruta para un Chile Circular al 2040— acelera la adopción de estos modelos. Los casos recopilados en esta tercera versión son experiencias reales que esperamos inspiren a más organizaciones a pasar a la acción”, señaló Javier Obach, gerente del Programa Territorio Circular.

    Por su parte, Jasmine Cabello, Directora Sostenibilidad de SOFOFA, destaca que “la sostenibilidad requiere herramientas que permitan avanzar con claridad, y esta tercera versión de la Guía de Gestión Circular Empresarial es justamente eso: un instrumento práctico para que las empresas de todos los tamaños aceleren su transición hacia modelos más circulares y eficientes, donde vamos a poder encontrar soluciones e ideas innovadoras que impactan directamente en la competitividad y el desarrollo sostenible del país.”

    Para esta edición, la jornada incluyó una charla: “ESG y Riesgo Reputacional en Tiempos de Hipersensibilidad y Polarización Social”, a cargo de Ernesto Escobar, Director del área Enterprise Risk en Deloitte, quien entregó una visión estratégica sobre los desafíos actuales en sostenibilidad y reputación corporativa.

    Además, la instancia también contempló un panel de conversación moderado por Javier Obach, gerente del Programa Territorio Circular, que profundizó en los desafíos, aprendizajes y oportunidades para avanzar hacia modelos circulares en la industria. Junto a él estuvieron: Carolina Bravo, Sustainability Manager de Coca-Cola Chile; Ángela Reinoso, Jefa de Sostenibilidad & Medio Ambiente de Melón; Andrea Lara, Jefa de Economía Circular de Cristal Chile; María José López, Gerente de Crecimiento Estratégico y Sostenibilidad de Pronto Copec y Felipe Morales, Jefe de Proyectos de Sostenibilidad Ambiental de Claro VTR.

    El lanzamiento de la guía permitió conocer experiencias reales de implementación, explorar modelos de gobernanza interna y destacar la relevancia de contar con herramientas prácticas que permitan a las empresas avanzar en su camino hacia la circularidad.

    La Guía Práctica para la Gestión Circular Empresarial – 3ª edición (2025) está disponible para descarga y consulta en la web de Territorio Circular. Esta publicación se entrega como una herramienta abierta para que empresas, proveedores, autoridades y comunidades puedan acelerar la transición hacia modelos productivos más circulares y competitivos.

    Más sobre:Hub SustentabilidadGestión Circular EmpresarialSOFOFASOFOFA HubPrograma Territorio CircularEmpresasSostenibilidadMedio Ambiente

