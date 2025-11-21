BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Sustentabilidad

    “Mutirão” global: el lema que llama a la cooperación y trabajo en conjunto en la COP30

    En una nueva entrevista de Hub Sustentabilidad, Catalina Cuevas, gerenta de Servicios de Cambio Climático y Sostenibilidad de EY Chile, hizo el balance de lo que ha sido la COP30, con respecto al rol de Latinoamérica, el liderazgo de Chile y los desafíos pendientes para las naciones participantes.

    Paulina ReyesPor 
    Paulina Reyes

    En medio de una de las cumbres climáticas más determinantes de los últimos años, Catalina Cuevas, gerenta de Servicios de Cambio Climático y Sostenibilidad de EY Chile, realizó un balance sobre los avances, tensiones y expectativas de la COP30, en Belém, Brasil. Desde su mirada, esta COP marca un punto de inflexión no sólo por su ubicación clave en la Amazonía, sino por la fuerza que cobra la cooperación internacional, el énfasis en la adaptación y el rol que debe asumir Latinoamérica en el desarrollo de soluciones globales.

    Uno de los conceptos más repetidos en esta edición fue el portugués Mutirão, un término brasileño que alude al trabajo colaborativo y comunitario, definido por la página oficial de la COP como “un método continuo de movilización que comienza antes, pasa y va más allá de la COP30″. Según Cuevas, “la palabra que se instala como el lema de la cumbre, habla de la colaboración, y hablan del mutirão global como esta cooperación global".

    Adaptación a la nueva normalidad

    Si bien históricamente la conversación se ha centrado en la mitigación, sobre cómo reducir emisiones para alcanzar economías bajas en carbono, este año el concepto de adaptabilidad ha tomado un rol central.

    Para Cuevas, hablar de adaptación es, en simple, anticiparse a la nueva cotidianeidad: “La adaptación es cómo somos resilientes a este nuevo normal, donde el mundo es testigo de un aumento de grados de temperatura al 1.3, “por lo tanto la intensidad y frecuencia de los riesgos climáticos va a aumentar y eso da la opción de adaptarnos o no; es poder mitigar los efectos que estos nuevos eventos van a generar tanto en la economía, en la población y en el entorno”, afirma.

    COP30, Belén, Brasil. Felipe Fontecilla Uno Punto Cinco

    Falta de protagonismo de Latinoamérica y liderazgo de Chile

    Según la experta, la COP30 se esperaba como la oportunidad para que Latinoamérica reforzara su protagonismo climático. Sin embargo, la asistencia de jefes de Estado fue baja. “La participación latinoamericana se esperaba más fuerte. Solo tres, más Lula, estuvieron presentes, lo que demuestra que en el fondo no está siendo prioridad en sus agendas y eso creo que es algo para analizar”.

    Aun así, la región sigue siendo un actor imprescindible, ya que, como cuenta Cuevas, es altamente vulnerable a los efectos climáticos, emite poco, pero cuenta con recursos naturales decisivos para la descarbonización global.

    Dentro del bloque latinoamericano, Cuevas destaca el rol de Chile como un referente en sus avances ambientales. Entre los hitos más relevantes, menciona la nueva hoja de ruta para mercados de carbono: “Chile sigue siendo el líder indiscutible de la región. Dentro de nuestras participaciones destacadas está la hoja de ruta para el precio y los mercados de carbono, que viene a instalar no sólo reglas claras, sino que también cómo nos conectamos a nivel internacional, y eso nos va a permitir tener un retorno, es decir, no sólo abatir 5 millones de toneladas de CO2 anuales, sino que lograr recuperar alrededor de 1.000 millones de dólares”, explica.

    A esto se suma el marco jurídico robusto, como la Ley Marco de Cambio Climático, y el impulso a compromisos internacionales vinculados al artículo 6 del Acuerdo de París.

    Financiamiento y rol del sector privado

    Desde EY, Cuevas subraya que, aunque los Estados definen los marcos, el rol de las empresas es fundamental, ya que son ellas quienes permiten avanzar más rápido. “El sector privado es el gran vector, no sólo de financiamiento sino que para probar tecnologías nuevas, para atraer talentos, para desarrollar capacidades, que vaya que nos hace falta”, destaca.

    A pocos días del cierre, la experta reconoce que esta cumbre sigue enfrentando desafíos significativos, como el déficit de financiamiento climático, la lentitud en la actualización de las Contribuciones determinadas a Nivel Nacional (NDCs) y la brecha entre países desarrollados y emergentes. En esta línea, destaca que “se han entregado 115 NDC hasta la fecha, de las cuales sólo dos cumplen con las ambiciones al 1.5, sólo dos, que son Noruega y Reino Unido”, un dato que sin duda es preocupante para el cumplimiento de los objetivos globales.

    Pese a ello, Cuevas destaca avances que permiten mirar de manera positiva el cierre de esta COP: “Soy optimista frente a estos avances. Yo destaco el rol que ha tenido Chile, el firmar estos acuerdos, los mercados de carbono y esta negociación que se está dando respecto a alejarse de los combustibles fósiles, sí me da esperanza de que esto va a movilizar aún más las distintas industrias y acercarnos a estas ambiciones”, concluye.

    Más sobre:Hub SustentabilidadMedio AmbienteBelénBrasilAdaptaciónCambio ClimáticoMutirãoFinanciamiento ClimáticoEYMercados de Carbono

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Catalina San Martín sostiene que “no hay que bailar al ritmo de Parisi” para la segunda vuelta presidencial

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

    Kytzia Zamora: colegio organiza grupos de búsqueda de estudiante desaparecida el miércoles en Providencia

    Gobierno decide no perseverar en compra de inmuebles del expresidente Patricio Aylwin

    FNE archiva denuncia contra la Achs por compra de clínica y descarta riesgos a la libre competencia

    Petróleo registra fuerte baja por presión de Estados Unidos para un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

    Lo más leído

    1.
    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    2.
    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    3.
    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    4.
    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    5.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Quién es Jorge Armando “N”, el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan en México

    Quién es Jorge Armando “N”, el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan en México

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Cómo es el extraño cuadro de Klimt que se convirtió en la obra de arte moderno más cara vendida en una subasta

    Cómo es el extraño cuadro de Klimt que se convirtió en la obra de arte moderno más cara vendida en una subasta

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Iquique vs. Cobresal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Iquique vs. Cobresal en TV y streaming

    Rating del jueves 20 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 20 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Marruecos vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Marruecos vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    Catalina San Martín sostiene que “no hay que bailar al ritmo de Parisi” para la segunda vuelta presidencial
    Chile

    Catalina San Martín sostiene que “no hay que bailar al ritmo de Parisi” para la segunda vuelta presidencial

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Iquique vs. Cobresal en TV y streaming

    Rating del jueves 20 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    FNE archiva denuncia contra la Achs por compra de clínica y descarta riesgos a la libre competencia
    Negocios

    FNE archiva denuncia contra la Achs por compra de clínica y descarta riesgos a la libre competencia

    Petróleo registra fuerte baja por presión de Estados Unidos para un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

    Bancos de Estados Unidos dan pie atrás a plan original de ayuda a la Argentina de Javier Milei

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025
    Tendencias

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Soy tóxico; el que está cerca mío, empeora”: la explicación de Marcelo Bielsa a su frase más polémica en Uruguay
    El Deportivo

    “Soy tóxico; el que está cerca mío, empeora”: la explicación de Marcelo Bielsa a su frase más polémica en Uruguay

    Así vivió la prensa uruguaya la conferencia en que Marcelo Bielsa reafirmó su continuidad al mando de la Celeste

    ¿Puede haber campeón? Todo lo que está en juego en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    León Murillo, comediante: “Los artistas no están preparados para decir su postura política”
    Cultura y entretención

    León Murillo, comediante: “Los artistas no están preparados para decir su postura política”

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

    De estrellas internacionales a fenómenos urbanos: quién es quién en el cartel del Festival de Viña 2026

    El gobierno francés publica una guía de supervivencia en caso de guerra o catástrofes naturales
    Mundo

    El gobierno francés publica una guía de supervivencia en caso de guerra o catástrofes naturales

    Petro insiste en su idea de un “gobierno de transición compartido” en Venezuela para salir de la crisis

    La Casa Blanca niega que Trump busque ejecutar a demócratas que pidieron a militares desobedecer órdenes ilegales

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”
    Paula

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores