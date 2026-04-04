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    Sustentabilidad

    Premios Iniciativas Sustentables 2025: la nueva edición que reconocerá a quienes transforman Chile con impacto real

    Este 8 de abril se realizará la ceremonia de los Premios Iniciativas Sustentables 2025, que destacan a empresas, pymes, ONG y emprendedores con proyectos de impacto verificable. La instancia, organizada por Hub Sustentabilidad de La Tercera, se ha consolidado como un encuentro que visibiliza el liderazgo en innovación ambiental y bienestar social.

    Por 
    Hub Sustentabilidad
     
    Paulina Reyes

    El ecosistema de la sostenibilidad en Chile volverá a reunirse en una cita ya tradicional: la ceremonia de los Premios Iniciativas Sustentables 2025, impulsados por el Hub Sustentabilidad de La Tercera. El encuentro, que se realizará el miércoles 8 de abril a las 19:30 horas en el salón Hilaria, en Huechuraba, marcará un hito en una historia que por más de una década ha visibilizado a quienes están transformando la forma en que producimos, consumimos y nos relacionamos con el entorno.

    Este premio se ha consolidado como una verdadera vitrina de liderazgo sostenible y nuevos referentes. Empresas, pymes, ONGs, startups y alianzas colaborativas han encontrado un espacio para mostrar proyectos con impacto verificable en sostenibilidad, innovación ambiental y bienestar social. Iniciativas que no solo cumplen estándares, sino que empujan cambios culturales y productivos con visión a largo plazo. “Ganar este premio, significó un golpe de energía, motivación, saber que estamos siendo reconocidos por nuestro país. Significó y significa también saber que se pueden hacer cosas desde Chile y que nuestro país las valora también”, comenta Gonzalo Pacheco, fundador de Movener E-POWER, uno de los ganadores de la versión 2024.

    En un contexto donde la acción climática, la economía circular y la protección de la biodiversidad han marcado la agenda ambiental de los últimos años, este reconocimiento adquiere especial relevancia. “Buscamos reconocer a quienes están transformando sus industrias, liderando con propósito”, destacan desde el equipo organizador del Hub Sustentabilidad.

    La convocatoria a esta décimo tercera versión recibió más de 70 postulaciones con proyectos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Las iniciativas participantes se distribuyen en cuatro grandes categorías, que reflejan los principales desafíos ambientales y sociales del sector privado y de las nuevas ideas.

    La primera es Naturaleza y biodiversidad, orientada a proyectos que restauren, protejan o regeneren ecosistemas, flora y fauna. Luego está Economía circular e innovación, enfocada en modelos de producción y consumo responsable, reciclaje, rediseño y eficiencia en el uso de recursos. La tercera categoría, Descarbonización y energía limpia, reconoce iniciativas que aportan a la transición energética, la mitigación del cambio climático y el desarrollo de energías renovables. Finalmente, Comunidades sostenibles destaca proyectos vinculados a igualdad, inclusión, empleo decente y desarrollo territorial.

    Cada categoría considera subgrupos según el tamaño y tipo de organización: grandes empresas transformadoras (más de 200 trabajadores o ventas sobre UF 100.000), pymes con propósito (entre 10 y 199 trabajadores o ventas menores a UF 100.000) y alianzas u ONG donde la colaboración multisectorial es clave para cumplir los ODS.

    Así, los Premios Iniciativas Sustentables han permitido no solo reconocer buenas prácticas, sino también generar redes entre actores que muchas veces trabajan en territorios distintos, pero enfrentan desafíos comunes. El encuentro se ha transformado en un espacio de impulso para nuevos emprendedores y en una plataforma para escalar iniciativas que nacieron localmente y hoy tienen un impacto nacional.

    Finalistas 2025:

    El equipo de Hub Sustentabilidad dio a conocer los proyectos finalistas en los tipos de organizaciones participantes de las cuatro categorías.

    Con más de 70 iniciativas participantes, con proyectos relacionados a

    Categoría Naturaleza y Biodiversidad

    Gran empresa transformadora:

    - Proyecto Magellan Discoverer - ASENAV, el primer crucero híbrido-eléctrico de América

    - Fondo Hídrico CCU

    - Adaptabilidad Hídrica Hotel Huallillemu Sur – Caja los Andes

    Categoría Descarbonización y Energía Limpia

    Gran empresa transformadora:

    - Corredor Verde GNL→BioGNL para transporte de larga distancia (Chile–Perú) – Lipigas

    - Plan de reciclaje Inclusivo de Natura

    - Seminarios gestión ambiental – Megacentro

    Pymes con propósito:

    - Lavandería comunitaria San Joaquín – YAKU SpA

    - EcoTurbo – Optimización de calefacción a biomasa para la descarbonización residencial

    - Nicho - Prototipo Food Truck Circular

    Categoría Economía Circular e innovación

    Gran empresa transformadora:

    - Programa Sonrisa circular de Soprole

    - Modernización estadio San Carlos de Apoquindo

    - Panderetas Circulares, Salfa

    PYMES con propósito:

    - Magia y Cartón, Familias que imaginan

    - Botan - Bioinsumos circulares regenerativos

    - IA Resolve – agentes de IA para regulación sostenible

    Alianzas y ONG:

    - Vivamos Circular. Proyecto de PepsiCo y ejecutado por Kyklos, con la colaboración de Walmart, CCU, Fundación Deporte Libre, distintos colegios y municipalidades

    - Espora, plataforma automatizada de teledetección de basurales y Microbasurales - Centro de Innovación y Diseño Avanzado | CINNDA

    - Recicla con nosotros - Tricot y Ecocitex

    Categorías Comunidades Sostenibles

    Gran empresa transformadora:

    - L’Oréal – For Women in Science

    - Programa Salud Bucodental Biobío – Camanchaca

    - Tu salud más cerca – La Araucana

    Alianzas y ONG:

    - Proyecto “Más Mujeres Conductoras en Logística” de Fundación Chilena de Eficiencia Logística

    - Programa Ventanas Ilumina, Codelco Ventanas Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Puchuncaví y Municipalidad de Puchuncaví

    - Programa de Profundización sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible – IX Versión 2025, FUDESO

    Ceremonia de Premiación

    La ceremonia de premiación, que se realizará este miércoles 8 de abril a las 19:00 horas, reconocerá a las iniciativas finalistas así como los primeros lugares de cada categoría, con el fin de seguir impulsando y visibilizando proyectos que responden a soluciones de innovación ambiental.

    Entre los asistentes, estarán presentes los socios del Hub Sustentabilidad, autoridades y expertos del sector público y privado, así como de la sociedad civil.

    Más sobre:Hub SustentabilidadMedio AmbienteODSPremios Iniciativas Sustentables 2025iniciativas sustentableshubs_lt

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